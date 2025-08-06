Ministr Výborný: Tomio Okamura opět šíří lži

07.08.2025 19:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k tvrzením Tomia Okamury.

Ministr Výborný: Tomio Okamura opět šíří lži
Foto: Hans Štembera
Popisek: Marek Výborný

Tomio Okamura opět šíří lži. Pojďme si to ujasnit:

Víc migrantů? Přijetí ukrajinských uprchlíků bylo morálně správné rozhodnutí – a jak se ukazuje, také přínosné pro náš pracovní trh a ekonomiku. Pomáhají tam, kde chybí pracovní síla. A navzdory strašení jsme jednou z nejbezpečnějších zemí světa – kriminalita mezi Ukrajinci je dokonce nižší než průměr v ČR.

Víc cenzury? Lež. Česká republika patří mezi nejotevřenější demokratické země světa – v oblasti svobody slova jsme 6. nejlépe hodnocenou zemí na světě, kde mohou lidé svobodně vyjadřovat své názory a média prezentovat různé politické pohledy.

Víc chudoby? Další demagogie. Česko má nejnižší míru chudoby ze všech členských států Evropské unie.

Nenechme se ovlivnit nepravdami Tomia Okamury ani nikoho jiného. Ověřujme si fakta, nenechme sebou manipulovat a v říjnu volme zodpovědně.

TEĎ JDE O ČESKO!

Mgr. Marek Výborný

  • KDU-ČSL
  • ministr zemědělství
