Babiš (ANO): Tihle lidi vás řídí. A vy máte tu drzost tady na nás útočit

Dobrý den ještě jednou. No, já jsem si myslel, že dneska to proběhne v klidu, ale ono to vypadá, že to tak nebude. Já jsem tady vystoupil s projevem, který pan Síkela komentoval a ocenil ho, že jsem nebyl osobní. A jak ho ocenil? Že hned druhá věta - a znovu jsme si připomněli, že je to absolutně nejarogantnější člověk téhle vlády, že ani ten Dvořák na něj nemá a Stanjura zaostává (potlesk a smích poslanců ANO) - řekl, že jsem zbohatnul v devadesátkách. Fakt, jo? Pane Síkelo, já už jsem vám minule říkal, abyste mi dal pokoj. Vy, který jste dostal dvakrát padáka v bance. Vy, který jste... A pojďme teď na ten váš kšeft. Kdo vám psal ten projev? Růžička? Radeček Pokorný? Je pravda, že z toho NET4GASu dostanete jedničku? A Radek Pokorný taky jedničku? Miliardu ale. Miliardu. Ten Křetínský si bouchá hlavu do zdi. Ne? Máte z toho kšefty? Proč mě napadáte? Proč? Protože když vás vyhodil Treichl z Erste a já jsem bojoval, aby si vás tam nechal... Ale já jsem ještě nevěděl, co jste zač. Dostal jste padáka a rok jste chodil do sokolovny. Protože Erste nechtěla s vámi mít nic společného. Nosil jste Bödörovi (?) prachy v tašce z Vídně pro politické strany? Je to pravda? Zalezte do díry. Zalezte do díry, protože tu budeme do rána.

Pan Síkela se stal ministrem a to mu zavolali asi jeden den předtím, protože byl kámoš zemřelého Michalíka ze STANu. On ho tam doporučil na základě kamaráčovství s Bank Austria. Pamatujete si na ten váš personální rozhovor v roce 2001, když fúzovala HypoVereinsbank a Bank Austria? Co se vás ten Němec ptal z Hypo? Vy jste pohořel v tom rozhovoru. A víte proč? Protože na všechny otázky týkající se týmu jste odpovídal - já jsem udělal, já jsem zařídil. Žádný týmový duch. No a potom jste šel do Vídně, tam jste donášel a pomlouval. O čem vy tady mluvíte? Vy byste měl mlčet.

Já jsem zbohatl v devadesátkách? Já jsem sem přišel v lednu 1993. Ten František Piškanin z vás zvrací, co se z vás stalo. Jednotka arogance. Tady útočíte zase na ženy. Vy, nejhorší ministr tady, který má nejvyšší ceny energií, jedny z nejvyšších v Evropě. O čem mluvíte? Ne? Tady řekněte tu vaši kariéru. Když na Slovensku zasedala spořitelna, tak přišel váš majitel a řekl: "Slovensku se daří navzdory Síkelovi..." Mám vám všechno připomenout, co máte za sebou? Proč na mě útočíte?

Já jsem zbohatl v devadesátkách? Fakt? Agrofert vznikl v lednu 1993. V žádné kupónce nebyl. První úvěr dostal ze Citibank v roce 1994. A víte proč? Protože ti, kteří ovládali tuto zemi od revoluce, zakázali dávat úvěry. Proč začínáte tuhle debatu? Proč? Dobře víte, že to špatně dopadne.

Tak si připomeňme tady ten článek Bankéř vlivný. Je pravda, že jste najal tu bezpečnostní agenturu slovenské spořitelny od Bödöra? To byl takový ten podnikatel. Dvakrát jste dostal padáka. Proč do mě útočíte? Proč? Vysvětlete mi proč? Já jsem vás ještě pochválil s tím NET4GAS. No možná jste si tam něco ulil, já nevím, ono se to tak povídá po Praze. Víte, ona Praha je strašně malá. No co Radeček Pokorný? Ten, který nám tady zařizoval tu privatizaci OKD. Ne? Povídejte nám o tom, jak došlo k tomu jednání mezi Stanjurou a vámi, když jste se nedomluvili, no a potom přišel Radeček, aby udělal tu smlouvu na pronájem Ennshafen pro ČEZ, ne? Na to jste zapomněl? Vždyť jsme nazpátek. Vždyť jsme nazpátek.

Tihle lidi vás řídí. A vy máte tu drzost tady na nás útočit. Co to bylo ten váš projev? To je neuvěřitelná arogance. Co jste si to vůbec dovolil tady? Jak vlastně o nás mluvíte? My jsme tady vystupovali slušně. Jak jste urážel toho Havlíčka. To je slušný člověk, jo? Co je tohle? (Ukazuje.) To je usnesení vlády České republiky z 29. března 2021. To byla naše vláda, která bere na vědomí informaci o bezpečnostním posouzení čtyř uchazečů - a žádný Rosatom tam nebyl. Proč vy stále lžete? Usnesení naší vlády z 9. dubna 2021 k bezpečnostnímu posouzení uchazečů pro výběrové řízení na dodavatele nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Vy jste pro ty Dukovany neudělal vůbec nic. A sprostě tady lžete!

Kdo je tohle? (Ukazuje foto Putina s Nečasem.) Putin, ne? Znáte ho? Znáte ho? Neznáte? "Putin v Soči chválil spolupráci Česka a Ruska. Je na úrovni před krizí, řekl" To je váš kámoš! A kdo to píše? Protibabišovský iROZHLAS. 28. května 2013. Nečas s Putinem se sešli. Byl tam i ministr průmyslu Kuba. Mluvili o ekonomických tématech. "Dnes na státnický rozhovor naváže rusko-česká ekonomická konference v Petrohradě." No a kdo je tohle? (Ukazuje foto Topolánka.) No to je Topol. Nebo Topolánek. "S Putinem jsem si rozuměl", říká Topolánek. A kdo je ještě tohle? No to je Nečas. "Putin lichotil Nečasovi. Spolupráci s Českem přikládá velký důraz!" A kdy to bylo? 27. května 2013. A kdo byl ve vládě? Premiér Nutella byl ve vládě. (Smích a potlesk poslanců ANO.) Ministr školství. Co vy tady mluvíte o Rusku? Co to lžete stále? To je neuvěřitelné! A tady to potom opakuje tenhle člověk, kterého ani nechci komentovat, který lhal, že vojáci rozdávali nějaké housky od PENAMu. To se vůbec nedá poslouchat. Něco tak hrozného, co vy jste za vládu, to člověk nezažil. Co vy tady vykládáte?

A já jsem se dozvěděl - vy kupujete ropu, jo? I Kučera kupuje ropu? No tak nám o tom povídejte teda. Proč jste koupili minulý rok o 820 tisíc tun ropy víc? Vy jste co, vy jste ředitel rafinérie? Nebo co jste? Já jsem myslel, že kupují rafinérie tu ropu. Vy se chlubíte tím Merem? A proč jste to dělali za peníze daňových poplatníků? To není vůbec ani potřeba. Vy, stejně jak váš premiér, nejneschopnější a nejprolhanější v historii této země, rozhodujete o tom, že jste si ráno dal nějakou modrou košili, vidím, a možná černé, nevím, jaké máte, ponožky. O tom vy rozhodujete. Nerozhodujete o ničem! Vy nenakupujete plyn ani ropu! To je jako neuvěřitelné.

A ERÚ? Jsem v životě neviděl nikoho z ERÚ. Tak vy jste si zavolal toho šéfa z ERÚ? Proč jste s ním mluvil, když je nezávislý? Kdo ho vybral? Já jsem ho nevybral. Já ani neznám nikoho z ERÚ. Tak to je úplně neuvěřitelné.

My jsme tady vystoupili normálně. Normálně. Jo? A vy jenom útoky. Babiš zbohatnul v devadesátkách. Kde? Kde jsem zbohatnul? Mi řekněte. Já jsem to vybudoval na rozdíl od vás. Vy jste byl jen úředník, který stál za prd, a všude jste dostal padáka! A já ještě debil jsem za vás bojoval! U Treichla. Potom vás uklidili na rok, abyste nic nedělal, abyste nikam nechodil. A potom vám asi někdo zavolal. Když teda Michalík neprošel na ministra, tak vás zavolali: Nechceš dělat ministra? - No tak jste tady.

Jednotka arogance! To jsme fakt ještě tady neměli! Taková ta drzost! To je neskutečné, to je fakt neskutečné, co nám vy tady vykládáte! Proč mluvíte stále? Proč urážíte toho Havlíčka s Ruskem? Co tady mluvíte rusky? Je to Nečas a Putin? Jste schopen vůbec tohle pochopit, že to je Putin? A Putin lichotil Nečasovi. Proč to otvíráte? A vůbec, o čem se vlastně tady bavíme? Já se k tomu dostanu. Proč tady všechno zprivatizovaly ty tradiční strany? Proč nám nic nezůstalo? Vy teď jste hrdina, že jste koupil nějaké zásobníky? No, tak je neměli prodávat. Ani Net4GAS. A vy se chlubíte čím? Prací ČEZu? Tak řekněte veřejnosti, jaký s ním máte kontrakt! A když to blbě nakoupí, kdo zaplatit tu ztrátu? Jak to tedy máte? Dělal váš guru Pokorný tu smlouvu? Nebo jak to bylo na těch jednáních? Praha je strašně malá, pane ministře, strašně malá a i když terorizujete ty zaměstnance, tak oni chudáci vidí a jsou zoufalí, co se tady dostalo do vlády. To tady ještě nikdy nebylo a oni mají strach o svoji budoucnost, protože vy ničíte tuto zemi. Ničíte. Ničíte. A kašlete na průmysl, to jenom někdo vykládá o průmyslu. No, úplně neuvěřitelné.

Takže já jsem si myslel, že to bude v klidu. A pokud chcete vést debatu takhle, tak samozřejmě já s tím problém nemám. Jasně jsem vám řekl, je tady usnesení vlády, které jasně říká, žádný Rosatom tam nebyl. Vždyť ten Rosatom byl ve finále v roce 2012, kdy tam seděl znovu ten Fiala se Stanjurou. Co stále mluvíte o tom Rusku? A ty plynovody, jak lhal pan premiér Fiala? Teď když už jste si koupili NET4GAS, tak můžete udělat ten Stork, který zakázal Křetínský, ne? Který zakázal i přípojku do Rakouska, aby to teklo přes Slovensko, kde má svoje ekonomické zájmy. Tak to můžete udělat, ne? Poučte vašeho premiéra, aby už nelhal o tom! Pokud někdo ohrozil tuto zemi historicky, tak to byly ty tradiční vlády, které všechno rozprodaly. A o tom si můžete samozřejmě číst, jsou na to i diplomové práce. Takže já nechápu, proč vy jste začal s tímhle, protože vy zkrátka jediné, co děláte, vy tady rozdáváte nějaké nesmysly, ta vaše poslankyně, která teď získala tu posilu v Moravskoslezském kraji, říká, že to trhá. Já to netrhám, já si to odložím, ty vaše pitomosti. Elektřina ze slunce a větru. Tady vykládal něco ten předřečník, vůbec netuší, o čem mluví vlastně. Osmnáct tisíc megawatt jsou žádosti na připojení, 18 000 megawatt. A je schváleno 6 000 megawatt. A proč se nepřipojí? Vždyť nevíte o tom nic, jak to funguje. Aspoň možná vy ano, ale ten váš předřečník. Včera jsme viděli toho aktivistu, piráta v televizi. On vykládal nějaké nesmysly, že ty obnovitelné zdroje jsou levné! No, určitě! Protože když ta jaderná elektrárna nebo elektrárna na uhlí vyrábí kontinuálně elektřinu a začne v dubnu svítit slunce a foukat vítr, tak co se děje? Tak musíme omezit tyhle nejlevnější zdroje! Tudíž ta elektřina je dražší. A tudíž pokud nás fanatičtí Piráti přesvědčují, jak je to úžasné, tak se zkuste informovat na těch, kteří tomu rozumí. A já jsem strašně zvědav, jak to tedy dopadne, protože samozřejmě ty banky pro všechny, kteří chtějí připojit, se ptají, no a kam to dáš? Máš ten spotřebič? Potom ti dám úvěr na 15 let. Tak to je. Kolik se tady připojilo těchto obnovitelných zdrojů?

Ale můžeme se vrátit do minulosti, když tady kmotři vlastnili všechny ty solární elektrárny, aby je potom ČEZ od nich odkoupil a udělal z nich miliardáře. Na to jste asi taky zapomněli, ne všichni, to se nehodí, tak o tom se nemluví. Tak jste měl tady udělat nějakou prezentaci, měl jste říct, že denní spotřeba České republiky je 12 000 megawatt v zimě a v létě je to 7 500. A kolik máme jádro? Proč jste to neodprezentoval? Prostě jste jenom útočil sprostě? Pro Dukovany jste neudělal vůbec nic. Karel Havlíček to odpracoval. Piráti to rok blokovali. Já jako premiér jsem vás zval a chodili jste na Úřad vlády a s vámi jsme se normálně bavili. Vy se s námi normálně nebavíte. Jenom arogance, urážky, sprosťárny a nesmysly, nesmysly. To je neuvěřitelné!

Takže kolik máme těch připojených megawatt na ty obnovitelné zdroje? Tak v roce 2021 to bylo 2 529 a v září 2023 to bylo 3 689. Ty jsou připojeny. A smlouvy na připojení, víte, kolik jich je teď v září? 16 536. A kolik je žádostí? 6 513? Tak jste nám to měl vysvětlit tady, že celkově je to kolik, celkově je to asi 27 000. Tak já jsem na to zvědav, kdo z těch připojených nakonec to bude provozovat a co s tím bude dělat a komu to prodá a jak ta banka mu to zafinancuje. Vykládáte nesmysly úplně neuvěřitelné, že to je levné. Vždyť kolik to stojí ročně ten rozpočet? Kolik to stojí ročně? Patnáct, sedmnáct miliard? A kolik to bude stát? Kolik to stojí Německo? Takže žádná odborná debata, jenom urážky, sprosťárny, nic jiného. Takže vy se tady snažíte vykládat o tom, jak ta elektřina je fajn. Takže se zkuste zeptat takové domácnosti, která se teď napojí, na nového dodavatele, kolik zaplatí tedy? Šest tisíc, sedm tisíc včetně DPH, kolik? Kolik mají průměr, kolik jsou ty doplatky? Vy jste uvrhli tuhle zemi do inflace, abyste dali vydělat vašim kámošům stovky miliard! Stovky miliard. A co budete dělat, když ono to vypadá, že vy tady budete tak dlouho, jak ti před vámi, před revolucí, co budete dělat na jaře 2026 nebo 2025, když oni přijdou a řeknou, že jim to nevychází a že to vypnou? Máte zařízeno, že se bude vyrábět tolik elektřiny tady? Máte to zařízeno?

Mě by strašně zajímalo, když jste už tedy všechno rozprodali - ale vy ne, vaši předchůdci - všechno jste rozprodali, proč jste místo těch 100 miliard, které jste vycedili z ČEZu za windfall tax a ti jsou snad jediní, který to budou platit, a za dividendy, proč jste je nepoužili na výkup akcií ČEZu? Proč? Vždyť i zakladatel béčka ODS Kalousek řekl, že za to máte dát dvě stovky. Ano, měli jste to udělat. Když už všechno rozfrcali, rozprodali, vytunelovali a částečně i rozkradli, tak jste měli šanci to vrátit tomu ČEZu. Sto procent ČEZu jste měli získat. A potom jste mohli pomoci tady občanům i celé ekonomice. A to jste neudělali. Takže tady vykládáte něco o obnovitelných zdrojích. Přitom dobře víte, kdyby se všechno napojilo a začalo svítit slunce, tak je to blackout, tak je to kolaps, tak to nikdo ani pořádně neureguluje. Takže to je neskutečné, jak se tady v prostoru opakují ty nesmysly. To vám snad dává nějaká centrální PR agentura, takže proč nemáme tolik obnovitelných zdrojů? No, představte si, že nemáme tady tolik vodních zdrojů. Že máme jiné klimatické podmínky než Rakousko nebo Slovensko. Protože obce nechtějí ty větrníky například. Proto. A protože někdo zaspal dobu. Ale my jsme to nebyli, my jsme přišli do politiky, až když téměř všechno bylo rozprodané a byla to největší rozkrádačka a korupce, jaká tady v historii byla.

A můžu vám to tady přečíst všechno, můžeme si vzpomenout, jak to historicky bylo. To je neuvěřitelné, jak tady ještě vy mluvíte o solárech. Vždyť to byl jeden z největších tunelů tady, největších tunelů. Když jste stanovili výkupní cenu, tak solární panely stály něco. Ne vy, vaši předchůdci. A potom, kdy zlevnily na půlku, tak jsme byli jediní, kteří nereagovali. A kolik to bude stát, náš rozpočet, za těch 20 let? No, 400 nebo 600 miliard. Tak tak to je. Takže já vlastně se vůbec divím, že vy máte tu drzost tady něco nám vyčítat.

Všechno to začalo s privatizací, ano. (Zvýšeným hlasem.) A zítra je 17. listopad! A vaše provládní média zase budou omílat to všechno, jak je to všechno, jak to bylo! Ať řeknou, proč jste dali do privatizace uhlí. V Polsku není uhlí v privátních rukou. Proč, ten váš kámoš Radeček, ne? Tak se ho zeptejte, jak Bakalovi pomáhal. Ten tam (nesrozumitelné) 130 miliard a ještě mu patří většina pozemků. Teď OKD odmítá zveřejnit nájemní smlouvu s Asentalem, co (což) je Bakalova firma. Zkuste nám o tom povyprávět, o té historii. Proč jste prodávali jim, proč se prodávala Mostecká uhelná? Proč se prodávaly teplárny? Proč se prodávala voda? Kdo vlastně radil těm stranám po revoluci? Ne? Všechno je pryč, všechno je pryč.

Takže jediná šance je, když chcete pro Českou republiku a pro lidi něco udělat, ano, tak je samozřejmě - vykoupit akcionáře ČEZu. Ale to vám nedovolí ti velcí kluci, protože tam mají pozice. Někteří spekulují na ty akce, mají tam desítky miliard. To jsou ti vaši, kteří mají ty vaše hodnoty. Asi, asi - nevím, jaká je ta hodnota, no, možná to počítají v desítkách miliard. To jsou ty vaše hodnoty. (Důrazně.) Vy od samého počátku o energetice jenom lžete. Lžete o Dukovanech, lžete o Rusku. Norský plyn? Ta smlouva odešla v privatizaci Transgasu. Byla podepsaná (v) 1997, odešla pryč. To je další lež. Tady předřečník mluvil, že bereme z Norska ropu - no, taky to má trošku popletené všechno.

Stork - další lež. Solární tunel - další lež. Takže všechno jsou to jenom lži a s vámi není (důrazně) možné normálně se bavit. Není to možné. O ničem, o ničem. A to vaše vystoupení bylo fakt neuvěřitelné. Fakt. (Zvýšeným hlasem.) A hned zaútočí! Co vy víte, jak já jsem - jak já jsem podnikal, ano, to všichni vědí. A hlavně (důrazně) banky to vědí!Protože já jsem přišel do České republiky, tak ovládal Chemapol a hospodářské služby, všechno. A žádná státní banka, kterou potom ODS zničila, ty komerční banky proto, aby to ČSSD prodala za hubičku. Proč si nenechal stát Českou spořitelnu? Nebo aspoň jeden řetězec? Něco?

Všechno je pryč. A jsou to nevratné škody. 300 miliard ročně dividend. A to finanční správa teď samozřejmě kontroluje jenom Agrofert, ona nekontroluje základ daně. Kolik ještě předtím odtáhnou do zahraničí na základě fakturace různých značek a marketingu a tak dále. Kolik? Strašně moc, strašně moc. Takže jako (je) fakt neuvěřitelné, že tady vystupují lidi, kteří nás napadají. A kdyby ty vaše tradiční strany tady byly pro lidi, tak v životě by hnutí ANO nevzniklo, v životě nikdy. Můžeme se vrátit k těm věcem.

Takže začnu svůj projev. (Smích v sále.) Setkáváme se zde na další mimořádné schůzi (Smích.) kvůli dalšímu příkladu naprostého amatérství této vlády, tentokrát kvůli naprosto neutěšené situaci v České republice. Jinak já přeju panu premiérovi, aby se brzo uzdravil. Pokud po dvou letech objevil, že v Německu jsou levnější potraviny a základní potravina je Nutella, Coca Cola - (tedy?) mimochodem, (vy?) navyšujete DPH na Coca Colu od 1. ledna z 15 na 21 % - a kečup, tak možná byste mohli vzít pana premiéra někde (někam) do nějaké fabriky, kde by se dozvěděl, že je potřeba elektřina, že například takový rohlík nebo něco se vyrábí z elektřiny, že lidi, když ráno jdou do koupelny, tak zasvítí - je to elektřina - teče voda, elektřina, jo? Takže by bylo dobré, kdyby to objevil a možná by pochopil, že celý náš problém je elektřina, cena elektřiny, (potlesk poslanců ANO), kterou vy jste nechali vydělat oligarchům, vašim kámošům, ano, a my jsme to všichni zaplatili. Způsobili jste inflaci, (důrazně) lžete. My jsme aspoň snížili (zvýšeným hlasem) DPH v listopadu a v prosinci. A udělali jsme negativní. Vy říkáte - co my jsme udělali? Ano, my jsme snížili DPH - vy už jste zapomněl - na elektřinu na nulu? Ne, vy jste neudělali nic, protože vám to vyhovuje.

No, takže budu pokračovat. Kvůli naprosté neschopnosti této vlády máme jednu z nejdražších energií v celé Evropě kvůli nesmyslnému, vysokému zastropování energií a nulové pomoci lidem. Vy jste nepomohli nikomu. A firmám? Máme už druhým rokem jednu z nejvyšších inflací v EU. Jako snad jediné zemi v EU nám klesá HDP. Ano, je to přesně scénář roku 2009, kdy jste to taky zaškrtili. Lidem nejvíc klesla životní úroveň, v historii samotné České republiky milion lidí žije v chudobě a další 2 miliony jsou chudobou už ohroženy. Největší reálný pokles mezd. Vždyť už to píše i ten Welt. Tady někdo vystupoval včera, že - nebo (nesrozumitelné) někde to psali, že Welt je mimo mísu. Ne, Welt, co píše? Dvě věci - ceny energií a působení České národní banky. O tom to je.

No, takže do takového stavu Českou republiku dovedl pan Fiala a celá jeho parta neschopných amatérů. A to všechno proto, že tato vláda kvůli výmluvám na zadlužení, které je o polovinu nižší než v Německu a většině zemí v EU, odmítá pomoc našim občanům a našim firmám a místo toho na ně přehodí veškeré náklady, aby mohla tvrdit, že ozdravuje veřejné finance.

ODS společně s ČSSD stojí za dnešním neutěšeným stavem české energetiky, takže není se čemu divit. Za celou dobu, co byla ODS u vlády, neudělala pro českou energetickou bezpečnost vůbec nic. Vy tady mluvíte jako - a už by bylo dobré si to rozmyslet. Vy tvrdíte, že nakupujete plyn, jo? Pokud vím, tak nakupuje plyn ČEZ, jsou tam minoritní akcionáři. Tak snad to neděláte za něj. Nebo kdo tedy? Ropu nakupujete - to jsou zase rafinérie, které patří Polákům. Takže už by bylo dobré, abyste si rozmysleli, co vlastně děláte. Já doufám, že to neděláte, protože to by byl určitě problém.

Takže ODS pro českou energetickou bezpečnost neudělala vůbec nic. Zprivatizovala, rozprodala všechno, co nebylo přibité k zemi. Nejen energetiku, ale i banky, průmysl, půdu. Proč tady zemědělci a potravináři nejsou zajímaví? No, protože nemají potenciál voličský, protože ODS dovolila prodávat půdu cizincům. No, to v Polsku ani v Maďarsku, ani ve Francii nejde. Tam vědí, co je to potravinová soběstačnost. No, rok co rok z bohatství, které tu v Česku naši občané vyprodukují, odchází do zahraničí 300 miliard korun na dividendách a reinvestovaný zisk je na úrovni 177,2 miliardy. Tak to je samozřejmě účet za vládnutí od revoluce, ale to se od vašich provládních médií zítra určitě nedozvíme, protože oni budou říkat - no, vždyť to bylo úspěšné, vždyť jsme to ztransformovali.

Tak to umí každý, prodat to za hubičku nebo to nechat zbankrotovat. Takže jaký byl stav po revoluci v oblasti energetiky, v oblasti elektráren, tepláren, plynáren a uhelných dolů? A jak to vypadá dnes?

Já pro ty, kteří se o to zajímají, a samozřejmě to je otázka, já jsem si teď - tady studenti dělají nějaký průzkum, tak jsem se jich ptal, ale i na školách se ptám, co vlastně se učí. Většinou to vždycky skončí u toho pravěku.

Takže pokud chcete něco vědět o energetickém sektoru, tak můžu tady doporučit knihu Energetický sektor České od Tomáše Vlčka a Filipa Černocha. Je to z roku 2012, kteří mapují vývoj a problémy energetického sektoru. Ano, v roce 1990 bylo všechno v rukách státu - elektřina, plyn, teplo, uhlí, ropa, ano, zatímco na Slovensku hrálo prim jádro a voda, v České republice to bylo hlavně uhlí a jádro. A po rozdělení Československa v roce 1993 měla Česká republika k dispozici dvě jaderné elektrárny - Temelín a Dukovany a řadu uhelných elektráren. Mezi největšími byly Prunéřov, Počerady, Ledvice, Tušimice I, II, dvojka v roce 1993 ve výstavbě, Tisová, Chvaletice, Dětmarovice, Mělník, Hodonín, Poříčí. Ano, to byly hlavní zdroje. A tehdejší politici neznámo proč, a já vůbec nechápu, jak vlastně rozhodovali tu kuponovou privatizaci, proč si neřekli, že ty hlavní - jak Poláci. Poláci si nechali všechno. Všechno - plyn, rafinerie, elektřina, uhlí, všechno mají ve vlastnictví státu. A to, že Brusel měl nějaké představy? Ne, Poláci vždycky bojovali za zájmy své země, Polska. Ne, oni si nechodí pro noty do Bruselu, jak tradičně chodili naši.

Takže samozřejmě došlo k tomu, a já to tady nebudu všechno číst, co se všechno stalo, a naštěstí - naštěstí, protože tady v minulosti tradiční strany chtěly dokonce privatizovat ČEZ v roce 2001, a tehdy Enel a EDF nechtěly dát tu nabídku a naštěstí to aspoň zůstalo v našich rukou, jinak by tady už nebylo téměř vůbec nic.

Takže skupina ČEZ měla v roce 2003 pod kontrolou distribuci elektřiny koncovým uživatelům na většině území České republiky a dále většinu... ČEZ kontroloval velké elektrárny a tak dále. Tehdy ČEZu šéfoval Jaroslav Míl, který neuposlechl tehdejšího ministra financí Sobotku a ministra průmyslu Milana Urbana a rozhodl se zúčastnit privatizace uhelných dolů, protože ČEZ měl peníze a potřeboval uhlí do svých elektráren, takže to mělo smysl. Ale ČSSD chtěla prachy, tak Míl dostal padáka. A potom nastoupil guru Martin Roman. Na toho už se zapomnělo. To byl šikovný kluk! Ten to uměl! Ne, můžeme se k tomu vrátit, jak byl Škoda holding, jak kupuje Appian Group. Tam byl ten bílý kůň de Groote. O tom se mluvilo, jak je to fantastický investor. A potom ho stíhali za ten tunel v Mostecké uhelné. Tak to jsou ty historie. A Roman samozřejmě dělal obrovskou kariéru, byl všude. Spekulovalo se, že je v Appianu. Toskánská aféra 28. 7. 2009. To je ta energetika, Monte Argentario. Politici ODS, lobbisté tu byli všichni, Dalík, Aleš Řebíček, to byl takový ministr dopravy, který stavěl dálnice přes svoji firmu. Kdo tam ještě byl? Pospíšil tam byl, ministr spravedlnosti ODS. Tam všichni byli na hromadě. To organizoval lobbista. To tam všechno bylo, to je ta energetika, to je ta vaše historie, ne? Jak to všechno bylo.

Roman vedl ČEZ do roku 2011. Často se spekulovalo o jeho vlivu na politiku a skrytém financování politických stran, o kterém mluvil jak bývalý ředitel české rozvědky exministr vnitra František Bublan, nebo už zesnulý Karel Schwarzenberg. Nakonec Roman skončil. Otázka je, jestli kvůli kšeftům na Balkáně, nebo nechtěl dostavět Temelín atd.

A potom tady máme ten váš solární tunel. Vy tady vyčítáte komu ty obnovitelné zdroje? Vždyť vy jste připravili naše daňové poplatníky o 400 až 600 miliard, ne? Původní návrh byl fajn - 13. listopadu 2003. Všichni hlasovali - ČSSD, KDU atd. Připojily se elektrárny. Tady to všechno je. A potom, to je zajímavé, že jsem teď potkal lidi, kteří tvrdí, že to nebyl Topolánek, který vlastně to způsobil, a tvrdí, že to byl Fischer. To je jedno. Zkrátka tradiční strany, které byly u vlády, solární tunel - jste připravili naše daňové poplatníky o 600 miliard. A památný byl tehdy finiš solární horečky, kdy na sklonku roku 2010 v nejzazším termínu pro získání štědrých výkupních cen se podařilo byznysmenům získat od úřadů kulatý štempl, a tedy připojit do sítě ještě nehotové projekty. Začalo se mluvit o podvodech, solární mafii, přišlo vyšetřování, zadržen byl na pár hodin i někdejší ministr vnitra Ivan Langer. I přes velké očekávání zatím před soudem neskončil žádný vysoce postavený politik, a ani žádný člen organizovaného zločinu. Kolem některých vlivných lidí ovšem policie kroužila. Vzpomeňme si na Amun.Re - Martin Shenar atd. Takže nakonec ty všechny solární elektrárny, které získali kmotři, tak koupil ČEZ za velké miliardy. Mě by strašně zajímalo, kde ty peníze vlastně skončily, když to FAÚ tehdy vlastně fungovalo za toho ministra financí, zakladatele TOP 09, a jak to všechno bylo. Tak na to všechno zapomněli? To vám nikdo nepřipomene z těch provládních médií? Solární parky, jihočeský Ševětín a tak dále, Vidkun. Můžu tady všechno číst, abyste si připomněli, kdo tady zničil tu energetiku, kdo tady ničil a ničí naši zemi. Vy jste ji zničili tím, že jste všechno rozprodali nebo vytunelovali, a teď ji ničíte, protože jste absolutní amatéři, kteří nejsou schopni pochopit, že základ je elektřina. Tak doufejme, že i pan premiér to objeví, ne?

Takže, pane ministře, když budete 26. listopadu v Liberty, kde konečně už se vlastně odhodlal navštívit Liberty. Pan premiér neodpovídá na dopisy. Mě měli odboráři na esemesce. My jsme tam byli s Havlíčkem, abychom zabránili majiteli Liberty - Mittal vytáhnout 1,5 miliardy. Nová huť, to je skvělý příběh privatizace tradičních demokratických stran. Ne, tradičních. Tradičních, protože ony nejsou ani demokratické. O tom jsem ráno mluvil. 52 miliard vytáhl Lakshmi Mittal z Nové huti a předtím 10 miliard ti oligarchové.Tak běžte se tam zeptat, jestli jsou spojeni s tou elektřinou, jak to všechno je. Vezměte si nějakého toho europoslance, co tam vykládal něco, že náš průmysl nemá žádné problémy. Náš průmysl je úplně super, protože mají nejdražší ceny energií.

Takže Dukovany, já se vrátím k Dukovanům, neudělali jste nic, sprostě lžete o Rusku. Já už snad nevím, jaký je větší důkaz, když vám ukazuju Nečase se Putinem. Tady kyperská firma Seznam Zprávy tady řešila nějaký plakát, ano, jasně, paní hejtmanka tam je v tom odposlechu, že všechno ví, jak Dozimetr funguje ve středních Čechách, ale to, že mně jste dali na Putina, se kterým jsem já v životě nemluvil a vůbec jsem s ním nejednal, já to nechápu. Na to je potřeba mít žaludek, na takovou sprosťárnu.

Mluvit o tom. Dvě usnesení vlády, naší vlády, je, že Rosatom tam není, že byli vyřazeni, že jsou nějaké postupy. Ne? Ne, ale vy to budete stále opakovat.

No, a ten Temelín, vždyť jste tam měli ve finále ten váš Rosatom, že to je váš Rosatom, to jsou vaši kámoši, jak říká Nečas, vaší vlády. Vždyť ve vládě Nečase byl Stanjura jako ministr dopravy a pan premiér jako ministr školství, takže to je vaše vláda, vaši kámoši. Tak proč o tom stále mluvíte?

Ano, a potom samozřejmě vy jste je měli ve finále. Proč jste vyřadili Francouze? Když jsem nastoupil jako ministr financí 2014, tak francouzský velvyslanec si stěžoval. Proč jste tam protlačili toho ruského dodavatele? Proč lžete stále? To byli vaši kámoši. U vás byli ve finále. My jsme je vyřadili. Jsou na to usnesení vlády, jsou na to fotografie. Takže to je neskutečná arogance co vy tady vlastně předvádíte.

Takže Dukovany jsme vám připravili, ano, vy stále vykazujete něco tady, vždyť to je záležitost tý firmy, tam jsou nějaký minoritní akcionáři, tak už je vykupte, vykupte je a potom můžete mluvit, ano, mám 100 % ČEZu a já, teda vy, já ne určitě, ale vy můžete něco rozhodovat. Jo? Takže Temelín, měli jste ruského dodavatele ve finále, Dukovany jste neudělali nic, jenom prodáváte naši práci. Jo?

A proč nebyl dokončen ten tendr? No, protože zkrátka pan ministr Mládek a ty další kolem ČEZu chtěli, a my jsme byli v menšině v tý vládě, aby lidi garantovali výkupní cenu ČEZu, a to já jsem nechtěl. Proč bych já měl garantovat výnosy nějakým minoritním akcionářům v ČEZu. Nechtěl jsem to. Jo?

Takže už přestaňte lhát o tom, že kdo co tady udělal. Dukovany, kašlali jste na to celé léta, my jsme to udělali, vy jste to blokovali, Temelín, měli jste Rusko ve finále, to jsou vaši kámoši a ten tendr nedopadl proto, protože zkrátka sociální demokracie chtěla nahrát ČEZu a minoritářům kšeft. Proto to nedopadlo.

No a můžeme se vůbec celkově bavit o tý slavné kuponové privatizaci, ne. Ten váš guru Radeček Pokorný, to je nezmar, ten je všude, ten váš řídicí důstojník. Ten je všude, jak to dělá? Ne? Nejdřív pomáhal OKD, mě strašně zajímá, proč vlastně ten stát byl tak hloupý, že si nenechal aspoň majoritu, když si to nenechal celé. Komu ono dali ty akcie? No obcím. Takže jak to potom proběhlo? Ne? 11. 10. OKD privatizace, přijalo první rozhodnutí o částečné privatizaci společnosti, stát si ponechal, dal do kuponové privatizace a převedl bezplatně na obce a do restitučního investičního fondu, ano. No, ale já to zkrátím, prosím vás. Zkrátka váš Radeček Pokorný, který pomáhal i s tím, asi ten Růžička vám dělá ty projevy, protože to je taková jeho značka, útočí vždycky, lhát, tak oni pomáhali tomu Bakalovi, který tam vytáhl sto, sto třicet miliard, prodal tepláren, komu? Ne Veolii. Kolik má Veolie minulý rok zisk? Miliardu. Vždyť v tom Havířově 13 % pozemků stále patří Asentalu, panu Bakalovi. Vždyť to zničilo celý region. Stále to tam má a ty byty, to jsou ty vaše privatizace. A potom, když to bylo na bankrot, tak já jako ministr financí jsem to koupil a přesvědčil vládu, že jsme to koupili za 70 milionů, půjčili tam dvě miliardy, ty už se vrátily, firma je fajn, firma je v pořádku, takže vy jste to nechali vytunelovat, my jsme to zachránili a teďka proč chráníte Bakalu? Proč OKD nezveřejní nájemní smlouvu s Asentalem, co jsou Bakalovy nemovitosti?

A ty byty, které jste zapomněli dát těm horníkům, kterým jste to slíbili za 40 tisíc korun koupě. Teď ty chudáci platí až deset dvanáct tisíc měsíčně nájem. To je neuvěřitelná prasárna. To může udělat jenom asociál. Jo? Ať se zadrhne s těmi miliardami co tam vytáhl. To jsou podnikatelé. Přijít, vytunelovat a položit.

A podobně to mělo dopadnout s lithiem. To je jeho projekt. My jsme to lithium mimochodem zaparkovali na ČEZ. Vy jste tam byl, všichni si na to pamatují, na tu vaši návštěvu v tom Ústeckém kraji, s panem premiérem. Pan premiér se aspoň choval slušně, ale vy jako jednotka arogance, skutečně všichni ti starostové jako byli z toho úplně perplex. Perplex z toho byli. To je váš hlavní projekt údajně. Ne, s tím přišli komunisti, že to chtěl někdo ukrást asi stejně jak předtím, my jsme to zvedli v rámci předvolební kampaně a jsme to dali na ČEZ.

Takže pokud chcete těžit lithium, pane ministře, tak zařiďte, aby se na tom nepřiživovali zase těch 49 % nějakých australských investorů. Ty do toho skutečně nepotřebujete. Tak by bylo dobré, kdybyste získal 100 %, ano, a to lithium, i když pan premiér to prezentuje, jaká je to velká pecka, tak údajně ty zásoby jsou jenom 10 miliard korun, ale to je samozřejmě určitě dobrý projekt.

No, takže já vám tady můžu vykládat a číst všechno, jak to bylo a to, že po revoluci to totálně zmatlali a že dali do privatizace věci, které tam neměly nikdy být a znovu opakuji, uhlí, energetika, rafinerie, teplárny. Nic tam nemělo být, to si měl nechat stát. Jak si to nechali Poláci. No, takže kdyby se to všechno sečetlo, za kolik se to prodalo a kolik to vyneslo, tak ty škody jsou neuvěřitelné. Absolutně neuvěřitelné. Jo?

Takže ten celý příběh já tady nebudu číst, ale podobný příběh je Mostecká uhelná. Ano. Tam nastrčená firma Appian Group získala 52 % no a potom stát zjistil, byl překvapený, že jim zůstalo 46 %. No, za kolik to prodali? No, za 650 milionů. Za směšných 650 milionů. To, že potom z toho někdo čerpal desítky miliard a jak se to všechno vlastně transferovalo jako, já to tady mám napsaný, ale nechci vás tím obtěžovat. To je ta historie, o které nikdo nemluví. Vy jste to nezvládli. Vy, tradiční strany. A neříkám už demokratické. Ne, to byla vláda ODS, KDU-ČSL je tam osmnáct let s vámi a ČSSD. Zničili jste banky, ODS, potom je ČSSD prodala levně, ano, nechali jste to všechno, kolik firem lehlo popelem, ano, Poldi Kladno, jo. Jak se to všechno privatizovalo? Tatra Kopřivnice. Takže to jsou všechno ty dopady toho, co se tady stalo a vy jste u toho byli, tradiční strany. Jo?

Takže je úplně absurdní nám tady něco vyčítat. A my na rozdíl od vás jsme vám připravili ty Dukovany a máte možnost to udělat i v Temelíně. Ale znovu opakuji, proč nechcete vykoupit 100 % ČEZu, když už tedy jste začal nakupovat ty aktiva a já doufám, že jste to dělal pro stát a že v tom nejsou nějaké kšefty, které slyšíme, jako zásobníky a NET4GAS, už můžete stavět teďka ten Stork do Polska, protože to byly samozřejmě všechno lži o nás, my jsme to chtěli, ale Poláci to nechtěli a teďka máte možnost, když pan premiér to kritizoval tak teďka to může konečně zrealizovat.

No, privatizace Sokolovská uhelná, to bylo úplně stejné, ano, místo toho, aby si to ten stát nechal, tak to všechno pustili. Aspoň ty Severočeské doly v podstatě zůstaly pod ČEZem.

Takže to je ta bilance.

Transgas, ano. Tak já jsem na to zvědav. Já jsem nevěděl, že vy teď vlastně nakupujete ten plyn. Tak buďto nakupuje ČEZ, který má minoritní akcionáře, nakupuje to nezávisle, nebo to nakupujete vy a pan premiér nakupuje ropu, nebo jak to máte, vy jste úplně absurdní, jak o tom mluvíte. Vždyť vy s tím nemáte mít co společného, ne? To jsou firmy, které mají mít nějaká pravidla, máme tu nějaké zákony a tak dále. Takže když to vezmeme, můžeme si vzít teplárny, ne, které vznikly vyčleněním z českých energetických závodů. Ano, byly převedeny na obce. No, a potom přišla Veolia, která samozřejmě tady vlastně získala i většinu vody i teplárny, takže i tohle všechno není v rukou státu, ale je v zahraničí a potom se divíme, kolik těch dividend odchází, ano. A to jsou věci, které lidi zajímají, protože teplo, voda, elektřina, plyn si představte a informujte pana premiéra, možná to neví, jsou pro lidi velice důležité.

Tak my budeme strašně rádi, když nám řeknete, jaká je ta vaše strategie tedy, když pan premiér sliboval, že zařídí ty emisní povolenky. Já jsem k tomu vystupoval opakovaně na Evropské radě. V září 2021 jsem řekl, že strop na emisní povolenku má být 30 eur. Samozřejmě Evropská komise, nikým nevolená Evropská komise, skupina úředníků se netrefila, dali asi miliony eur za nějaké studie a dneska samozřejmě ty emisní povolenky likvidují nejenom náš průmysl, ale samozřejmě mají zásadní dopad na cenu elektřiny při výrobě z uhlí. A vy stále chcete, že to ukončíte. Takže pokud ukončíte uhlí a podle těch forwardů, jaké jsou dneska, tak se může stát, že tady některé ty uhelné elektrárny vám řeknou, že končí a potom jsem zvědav, jak to všechno vlastně zvládnete. Ty vaše různé lži a nesmysly. Říkáte: No, kdyby ten Temelín byl schválen v roce 2013 nebo 2014, tak ještě stále možná by se začalo kopat. Protože možná nevíte, jak dlouho trvá výstavba jaderné elektrárny. (Poslanec Babiš se pousmál.) Ale já myslím, že lidi, kteří tomu rozumí a sledují ty debaty a vaše vyjádření, tak skutečně musí být z toho úplně perplex.

No, takže co jsem tím vším chtěl říct; že málokterý evropský stát byl nebo je tak hloupý, aby rozprodával vlastní energetickou síť. A mám na mysli nejen elektrárny, ale i uhelné doly, teplárny nebo plynárny. Místo toho, aby politici zařídili levné energie pro české občany a české firmy, tak z České republiky postupně vytvářejí zemi, která bude závislá na dovozu drahé energie z Evropy nebo cenu budou určovat energetické podniky, jejichž hlavním cílem není levná energie, ale co nejdražší. Ano, minoritní akcionář ČEZu chce vysoké zisky. Vysoké zisky jsou vysoké ceny energií. Jak je to jednoduché! Ano. Můžete nám říkat, proč jsme to neudělali my. No, protože to nebylo na stole, protože to nebylo na stole. Ale ta zásadní chyba se stala v privatizaci. V privatizaci. A můžeme to porovnat s Polskem. No, takže hlavního viníka za současný stav české energetiky je třeba především hledat v kuponové privatizaci devadesátých let v režii ODS a pak ČEZ, výjimka ministru Grégrovi, odprodej státního majetku v režii ODS i ČSSD. Tyto tradiční strany dopustily, aby náš stát ztratil kontrolu nad klíčovou infrastrukturou. Náš stát z energetické infrastruktury nevlastní už téměř nic, i když je ČEZ firma majoritně vlastněná státem, významná část akcií je v soukromých rukou. Kvůli 30 procentům minoritních akcionářů neumožňuje okamžitě zastropovat cenu energií a využít jiný než burzovní model. Ano. Oni, s péčí řádného hospodáře, vedení musí prodávat elektřinu za nejvyšší cenu. Ale to přece není zájem státu. Ale na to, abyste to mohli udělat, musíte vykoupit 100 procent ČEZu. Vždyť ještě nedávno pan premiér tvrdil, že bude nakupovat ty energetické firmy v Čechách. Už na to zapomněl? Potom tvrdil, že se rozdělí ČEZ, což je samozřejmě nesmysl, protože to dopadne jak vždycky s tradičními stranami, že soukromníci na tom vydělají a stát prodělá. Ne, to jsme zažili xkrát. Takže jediný způsob je domluvit se s minoritáři. A místo toho vy jste jim vyplatili mega dividendu místo toho, abyste jim řekli: no, tak hele, my už dividendy nebudeme vyplácet a my teď vykoupíme ty vaše akcie. No a jaká je to cena? Měli jste to vykoupit. Sto miliard vycucáte z ČEZu, které tady lidi zaplatili, firmy, občané zaplatili ČEZu, ano, aby zkrátka jste se s tím podělili i s minoritáři, dostali to do rozpočtu a stále nám tvrdili, že nejsou peníze.

A ještě ten největší skandál je, že vy tvrdíte, že i když pan premiér tvrdí, že to stoupne o jednotky procent, ale vždyť vy máte vysoký ten strop. Proč jste dělali strop tak vysoký? Jak jste vlastně kontrolovali, když někdo zpětně antidatoval kšeft, prodej elektřiny s výrobcem elektřiny a tam kasíroval ten rozdíl? Jak to zkontrolujete? Nedá se to náhodou antidatovat? Takže místo toho, abyste zastropovali cenu u výrobce, jste vlastně udělali věc, která zásadním způsobem negativně ovlivňuje naši zemi, všechny a inflaci. Mimochodem ta vaše provládní média vůbec nepíšou, kolik v rámci církevních restitucí, kde jste nadhodnotili ten majetek a kde jste vyplatili 165 miliard, kolik dostali za inflaci, když jste tedy měli tu drzost vzít to důchodcům, každému 7 tisíc korun tento rok, a církve dostaly kolik? Šest, pět, sedm, osm miliard? Možná by pan ministr kultury to mohl říct, ne. Takže to je dědictví, které je nevratné. To je ta katastrofa, že je to nevratné. To jedině, že byste to začali všechno skupovat; vodu od Veolie, teplárny a další, rafinérie od Poláků, když tedy nakupujete tu ropu. Kdyby Orbán neprosadil výjimku pro střední Evropu, tak žádnou ropu ruskou, kterou jste si nakoupil, pane premiére, minulý rok, nebo pan Síkela tady tvrdí, že nekupuje, přitom jste nakoupili nejvíc. I když já vím, že nenakupujete, ale když o tom mluvíte, že nakupujete, tak jste nakoupili nejvíc ruské ropy. Ne. A já jsem zvědav na tu výjimku, kterou má MOL tady do prosince, jak to všechno skončí. Minule někdo říkal, že chcete kupovat rafinérii dokonce v Německu. No, tak fajn. Takže když jste všechno rozprodali a budete to teď kupovat zpět, no, tak vám držíme palce, pokud to samozřejmě bude ve prospěch občanů České republiky.

No a teď se pan Fiala s panem Síkelou rozhodli, že přehodí na občany a firmy 65 miliard za obnovitelné zdroje a distribuci. Takže je to samozřejmě čistokrevný hazard s naší životní úrovní, hospodářstvím a budoucností. Přitom v květnu ještě slibovali, že nic takového nechystají. Ale aby dostál pan Fiala svému slibu, že vláda bude škrtat na dotacích, tak to prostě nechají zaplatit firmy a občany. Oba pánové tvrdí, že nárůst cen elektřiny kvůli OZE a distribuci, regulovaná část, vykompenzuje pokles cen silové elektřiny, neregulovaná část. Takže mimochodem malá exkurze k cenám elektřiny. Ta se skládá z regulované části, kterou ovlivňuje stát, a neregulované, o které rozhoduje trh. Cena elektřiny se skládá z regulované části a dohromady to dělá u nej.....šího (?nesrozumitelné) tarifu asi šest a půl tisíc za megawatthodinu, z toho třetina, asi dva tisíce korun, tvoří právě regulovaná složka. A ta od příštího roku zdraží kvůli Fialově vládě o 71 procent na cirka tři a půl tisíce korun a zůstane-li cena jako dnes, bude megawatt stát skoro osm tisíc korun. Průměrná domácnost tak zaplatí za rok za regulovanou složku kolem šest tisíc korun navíc. Pánové Fiala se Síkelou slibují, že nárůst u regulované části pokryje pokles té tržní, případně dojde k navýšení maximálně o desetinu. To je hodně odvážné tvrzení, které se zakládá na víře, že cena elektřiny bude příští rok na volném trhu klesat.

Ano, vy jste to vyhnali nahoru, o tom nemluvíte, že v podstatě naši lidé platí možná čtyřikrát víc než občané na Slovensku. O tom je ta debata. Je pravda, že ta elektřina klesá na trzích, ale v podstatě u nás je jedna z nejvyšších, takže u nás ani nemá kam růst. Takže místo toho, aby klesala, vy tvrdíte, že bude možná stoupat o jednotky procent. Takže je to jednoznačně vina vaší vlády, která ceny elektřiny zastropovala nesmyslně vysoko a neposlechli jste nás. My jsme vám to říkali v únoru 2022, byl jsem nakupovat v Polsku ty potraviny, ano. A dal jsem i řešení, ano. A je to stále dokola. Ale panu premiérovi trvalo dva roky, než pochopil, že v Německu jsou levnější potraviny. Když jeho poradce to doporučuje, tak snad do konce vašeho volebního období zjistíte, že skutečně ta elektřina je důležitá.

No a teď vlastně tady jsou strašné debaty. V televizi chodí ti experti, všichni říkají, že jak to bude příští rok? No, já nevím, jak to bude. Když si přečtete jenom vodné a stočné, vyjádření, nevím, kdo to byl z nějakého svazu. Vy navyšujete daně všem, dneska je vodné, stočné 10 % DPH, vy to navýšíte na 12. A co říká ten zástupce těch firem? No, že to stoupne o 25 %. A čím argumentuje? Cenami elektřiny, daní z nemovitostí a dalšími věcmi. Takže dneska nikdo neví, co udělá ten daňový balíček. Vy tomu nerozumíte, vy nevíte, co je to podnikat. Vy nevíte, jak ti podnikatelé přemýšlejí, ne? Jak on přemýšlí, ten Barber v Havířově, kde jsem byl. Kolik? Má 490, má DPH 10 %. Dají mu to na 21, no, tak možná, že si tam nasadí 30, 40. A všichni budou tvrdit, že za to může Fialova vláda. A budou mít pravdu, protože je to vaše. Vy nerozumíte vůbec ničemu, ty debaty, vždyť na to se nedá dívat, jo? Pavlína Wolfová ze CNN tam má ty experty, jo a teď říká, Výborný říká, klesá DPH z 15 na 12, tak potraviny budou levnější. Bendl říká, nebudou levnější, Prouza říká, že nebudou levnější, lobbista marketu. A kdo to ví, co bude? Mě to fascinuje, že už dopředu se všechno ví.

Přitom problém potravin je o tom, že základ byl, že jste neměli dovolit tu inflaci, vy jste to dovolili, inflace v prosinci 2021 byla 5,3 nebo 5,4 a tehdy byla elektřina na nule DPH. Vy jste to nechali vystřelit na 21, no a potom jste to hnali až na 18. A vám to vyhovuje, takže vy jste dva roky zdaňovali lidi inflační daní, abyste je teď zdanili normální daní. No, takže je mi to líto.

A poučte pana premiéra, když jde nakupovat. Vždyť my vyvážíme syrové mléko a dovážíme německé máslo. Madeta v životě žádné mléko do Německa neprodala. Proč říká, že tam má stejné výrobky? Řekněte mu, že ta Coca-cola DPH stoupá díky němu z 15 za 21 % od 1. ledna 2024. Vždyť on to netuší, on je fakt mimo. Vy jste všichni mimo, vy tady vykládáte něco o průmyslu, nic o tom nevíte. Němci dají 12 miliard euro svému průmyslu, no, tak kam my vyvážíme naše výrobky? 87 % do Evropské unie a 33 % do Německa. Tak jak ty naše budou tam konkurovat? To je fakt neuvěřitelné. A to, co vy děláte, tu devastaci našeho hospodářství, samozřejmě tam je velká setrvačnost. To potrvá dva roky, možná tři, jak se to projeví. Projeví se to. Tak.

Takže vy zkrátka se ještě chlubíte tím, že cena elektřiny vzroste maximálně o 10 %. V době, kdy miliony občanů se dostaly do chudoby a další 2 miliony se do ní brzy propadnou. Je to hodně velká drzost, protože těch 10 % při stávajících cenách dělá nějakých 3.000 korun ročně. Rekordní zvyšování daní a osekání úlev, to pro spoustu lidí může být likvidační. Navíc zvýšené ceny elektřiny firmy přenesou na zákazníky, co dál? Podpoří zvyšování cen a roztočí inflaci, která se zase zvýšila.

Aby se dokreslil celý vládní chaos, tak se ukazuje, že těch 65 miliard mohla vláda zaplatit z peněz vybraných z emisních povolenek nebo z evropských peněz. Tato vláda nevyužila 1.600 miliard z modernizačního fondu a z evropských fondů pro vlastní občany a pro české firmy a podnikatele nehne ani prstem a raději lidi nechá propadnout do chudoby a firmy zkrachovat. Zatímco Německo, Polsko i Slovensko, které jsou mnohem zadluženější než Česká republika, budou v roce 2024 ulevovat lidem od drahých energií a zvažují k tomu použít i peníze z emisních povolenek, pan Fiala s panem Síkelou všechno přehodí na firmy a lidi. Německá vláda pomůže. To už jsem mluvil, 300 miliard korun, ano, svému průmyslu. Ale naše vláda ne, naše vláda ne.

V Polsku kabinet hodlá prodloužit zmrazení cen elektřiny v domácnostech do příštího roku, nynější polská vláda pro letošek zmrazila ceny elektřiny na úrovni konce roku 2022. Zmrazení cen elektřiny v příštím roce na dalších šest měsíců a na 12 měsíců v případě cen plynu slibuje také možná nová vládní koalice vedená Donaldem Tuskem. Na Slovensku jsou jako Polsku ceny energií zastropované mírně nad úrovní roku 2022. Slovenské domácnosti tak letos platí jedny z nejnižších cen v EU a zřejmě nová vláda energie zmírní ještě víc. České podniky nedostanou ani korunu, což negativně ovlivní jejich konkurenceschopnost. No, tak když ten podnik musí platit vyšší úroky, vyšší daně, vy zase navyšujete daň, i korporátní. Lidi musí platit daně, no a když ten podnik nebude mít peníze, tak komu to vezme? No, asi těm zaměstnancům. Ne, to má jako logiku, ale já chápu, že vy tomu nemůžete asi rozumět. Takže ani podniky nedostanou, ani domácnosti se pomoci nedočkají. Takže i kdyby nakrásně ceny elektřiny klesly, tak do budoucna budou neustále stoupat, za což všichni můžeme poděkovat panu premiérovi, který v Bruselu proti zájmu vlastní země prosadil emisní povolenky pro domácnosti a osobní dopravu, což v praxi bude znamenat zvýšení cen paliv, uhlí, plynu, benzínu a nafty.

Mě vždycky fascinuje, jak všichni tady opakují, že to naše předsednictví bylo úspěšné. A v čem, prosím vás? Že jste nic nesplnili, co jste slibovali? Že se zastaví výroba aut se spalovacími motory, že budou platit lidi za emisní povolenky, že budeme muset mít jenom elektroauta nebo co? Nebo Euro 7 jste zapomněli. Potom se probudil Kupka a teď se tím strašně chválí, jak to jste všechno zvládli. Brusel si vás ochočil zkrátka, vždyť i ten Timmermans, ten šílenec vás vlastně pochválil. Emisní povolenky, vždyť pan premiér říkal, že to zařídí nějak, jo? Ale nechal ještě na mě summit 16. 12. 2021, den předtím, než jsme je vítali ve Strakovce. To jsme si ještě mysleli, že to bude normální vláda, se kterou můžeme nějakým způsobem komunikovat. No, teď už víme, že to zkrátka nejde. A ten projev pana Síkely dneska, to je jako fakt neuvěřitelné, jak někdo může takhle arogantně vystupovat a být osobní a tak dále. Ano, já budu vystupovat stejně, jako vy, pane ministře. Vy máte máslo na hlavě, já ne. Já znám plno lidí, kteří by si o vás ani neopřeli dneska kolo. Plno vašich kamarádů, jo, bývalých. Takže takhle to tu máme.

A aby všech těch ran nebylo málo, tak Ministerstvo životního prostředí se od roku 2025 chystá zakázat prodej kamen na uhlí, která zásobují levným teplem stovky tisíc českých domácností. Bruselští byrokraté chtějí od roku 2029 rovnou zakázat plynové kotle. Mimochodem, když jsme byli ve vládě, nešli jsme formou zákazu a restrikcí, ale formou pobídek. Rozjeli jsme úspěšný program kotlíkových dotací, kdy se podařilo vyměnit přes 120.000 nejstarších a nejvíce znečišťujících kotlů na uhlí často za moderní plynové kotle. Ve stovkách obcí se tím v topné sezóně zásadně zlepšila kvalita ovzduší. Teď se děje pravý opak.

V tom by se mělo samozřejmě pokračovat. A absolutní zákaz prodeje moderních uhelných nebo dokonce plynových kondenzačních kotlů je absolutní eurostupidita, která sníží konkurenci na trhu, zvýší ceny a lidem dál srazí životní úroveň. Ale že bychom slyšeli našeho slavného premiéra proti tomu protestovat, tak to určitě ne.

Jedna z oblíbených lží samozřejmě pana premiéra a celé koalice je, že jsem měl podepsat nějaký Green Deal. Už jsem to tady četl, že jsme nic nepodepsali, že jsme to prosadili, abychom neměli závazek, abychom měli až 600 miliard z Modernizačních fondů. Ano? A nebylo to jednoduché, že jsme prosadili do závěrů rad i jádro, i aby nám uznali kůrovce a další věci. My jsme vám vyjednali tolik peněz z Evropy, a vy nejste schopni to ani čerpat.

Včera jsem viděl toho aktivistického Piráta, který mluví o tom, že ten Green Deal je velká příležitost a jak vlastně ty podniky budou prosperovat, tak by bylo dobré, kdyby také navštívil nějaký podnik a zeptal se, jestli existují vůbec nějaké nové technologie, o kterých se mluví - jako syntetická paliva a další nesmysly, co si Evropa vymyslela, protože Zelení zkrátka u minulých evropských voleb uspěli, a protože Angela Merkel měla obavu z těch zelených fanatiků, no, tak pro jistotu zavřela celé jádro, což samozřejmě byl začátek hlavního problému v celé Evropě.

To, že teď kupujete nazpátek, co jste zprivatizovali, jako je určitě fajn, ale bylo by dobré, abyste se skutečně zamysleli nad tím, abyste nezatížili dalšími náklady domácnosti a firmy. Vzali jste si sto miliard windfall tax, ten odhad pana Stanjury vůbec nedopadl. Mě absolutně fascinuje, když čtu, že pan ministr financí... tady je titulek z Hospodářských novin: Když zadotujeme elektřinu firmám, zaplatí to daňoví poplatníci. Tak, vážení daňoví poplatníci, měli byste vědět, že v roce 2024 zaplatíte této vládě do rozpočtu dva a půl tisíce miliard! Slyšíte dobře? 2 500 miliard, daňoví poplatníci, zaplatíte této vládě, která stále tvrdí, že nemá peníze!

Já vám to řeknu přesně: daň z příjmu fyzických osob 294 miliard, daň z příjmu právnických osob se navyšuje 314 miliard, a pozor, DPH 602 miliard. 602 miliard jenom na DPH - to je odhad Ministerstva financí. Zaplatíte za dva roky navíc asi 80 miliard. Spotřební daň z minerálních olejů 87 miliard, spotřební daň z tabákových výrobků 63 miliard. No, a pojistné na sociální pojištění... Tak si představte, důchodce oni okradli, ten zákon byl ložený (?), první, co udělali, vzali důchodcům slevy na jízdné. A víte, o kolik stoupne výběr sociálního pojištění mezi rokem 2022 a 2024? O 123 miliard. 123 miliard. Takže 780 miliard vy všichni, daňoví poplatníci, zaplatíte na sociálním pojištění. A do toho pojistné zdravotní 344 miliard. My všichni, vy, daňoví poplatníci, zaplatíte a nikdo se vás ani pořádně neptá.

Takže pan Stanjura dostane 2 500 miliard a říká, že když zadotujeme elektřinu, zaplatí to daňoví poplatníci. Jasně že jo! Kdo jiný by to platil? Tu vaši nekompetentní rozhazovačnou vládu... Kdo? No, to si dělá srandu, ne? Pan ministr Stanjura. Samozřejmě že všechno platí občané. A vy jste tam na to, abyste vlastně peníze daňových poplatníků rozdělili tak, abyste jim nezhoršovali životní úroveň. Stále mluvíte, co bylo. My jsme vám to předali v mašličkách. Prosinec 2021. Šestá nejméně zadlužená země. Dneska jsme číslo devět. Devátá nejprosperující země. Dneska jsme dvanáct.

Bezpečnost? Bezpečnost! Už se probuďte konečně. Podívejte se, co se děje v Evropě, kdo je v ulicích, kolik je těch Palestinců? To ještě nevyšli muslimové, to se budeme všichni divit. My to ještě dáme, oni to už nedají. Už to nedají. Bezpečnost. Jsme byli šestí, už jsme dvanáctí. Zase tam chytili nějakou dodávku. A vy jste vůbec nepochopili tu vaši migrační zradu. Ano?

My jsme předstihli životní úrovní Itálii, Španělsko. Vy všechno ničíte! Vy ničíte naši zemi po tom, co jste ji rozprodali a tunelovali. A teď ji ničíte proto, že jste zkrátka ve vládě. No, tak to je. Tak.

Tady někdo mluvil o solárech, jo? Takže fajn. Článek Ekonom 2. 10. 2010: Kdo může za solární průšvih? My nic, my muzikanti, vzkazují ministři i poslanci. Poslanecká tvořivost, nečinnost úřadu, velké ambice Zelených, tlak Bruselu. Za zbytečné vyhozené miliardy nikdo potrestán nebude. Ano, můžu to číst tady. Bursíková stopa, poslankyně ČSSD Iva Šedivá, nadvakrát svázané ruce, potom přišel Topolánek. No, zkrátka solární tunel, 600 miliard. A někdo tady vykládá, že Česká republika nevěnovala pozornost obnovitelným zdrojům. No, věnovala - hlavně do kapes vašich kámošů jste věnovali. Tady jste to schvalovali. A teď se můžeme dohadovat, jestli za to může Topolánek, nebo Fischer. Když všichni v Evropě zjistili, že solární panely klesly na půlku a byla garantovaná cena, tak všichni reagovali, jenom u nás ne. Jenom u nás ne! No, ono je to podobné, jak ty lehké topné oleje. Když se zjistilo, že jsou to podvody, tak taky se nereagovalo. Takže to jsou všechno vaše dědictví. To vaše dědictví. Ano, zítra je výročí revoluce. Ale to, vážení spoluobčané a daňoví poplatníci, to vám zítra naši novináři a média neřeknou.

Světový průšvih. Jinde elektřina padá o třetinu. V ČR už fakt hoří. Monitoring. Světový průšvih v Česku? Dle dat OECD hoří. V České republice ceny elektřiny a jiných energií už i v měřítku globálního srovnání například s Izraelem, novým Zélandem či Koreou. Zatímco v Nizozemí elektřina padá víc než o třetinu, přesněji o 38 % klesla, v České republice její cena dle předložených dat stoupla o 12,5 %. Jde o meziroční statistiky za září. Nepěkně vyhlíží graf vývoje HDP v evropských zemí oproti době před pandemií. V posledních dnech se objevily dvě statistiky, které zaujaly český internet - jedna srovnává členské státy EU z hlediska hospodářského růstu od covidové pandemie, druhá pak meziroční nárůst cen energií v zemích napříč celým světem. Mezi oběma tabulkami bezesporu lze najít věcnou souvislost - zejména díky tomu, že obě spojuje ještě jedna věc: velmi špatné umístění České republiky. Ta je v růstu cen energií na druhém místě za Kolumbií - Kolumbií! - zatímco v evropském srovnání hospodářského výkonu posledního čtvrtletí jsme beznadějně poslední.

Pane ministře, jsme poslední! Pozdravujte pana premiéra, jsme poslední! Máme nejhorší, nejvyšší cenu elektřiny. A to vy přece víte. A když jsme vám říkali, abyste to udělali jak Macron, abyste vykoupili minoritáře, abyste zastropovali, jak to on udělal (nesrozumitelné), tak jste to nechtěli. A vy určitě víte proč. Takže pokud jde o ceny energií, jsou srovnávány v členských státech OECD mezi zářím 2022 a letošním devátým měsícem.

V Kolumbii ano, zdražily o 21,8 %. Hned za ní je Česko. Zde ceny poskočily o 12,5 %. Vy rozdáváte nějaké grafy a nevím, nikdo tomu nerozumí, co to vlastně je, protože vždycky... To je stejné jak ty platy pro učitele, ne, jak vy podvádíte. Slibovali jste 130 %. No, tak logicky každý si myslí, že ta báze je, když my jsme skončili 2021. Potom jste to změnili a řekli jste ne, dáme jen kantorům, pomocnému personálu nedáme. Teď nikdo ani neví, jaká je báze, ano?

Takže jenom manipulace a když se vám to nelíbí, tak pan premiér řekne - Eurostat blbě, jdu na český staťák, to jsou moji podřízení a uděláte mi pořádná čísla, ne? Bylo by zajímavé vědět, co jste tam projednával s tím nezávislým ERÚ. Proč s nimi vůbec jednáte tedy? Nevím, je to nezávislý orgán. Vy nás tady obviňujete a já ani nevím, kdo tam je. Vždycky jsem jenom slyšel, že ti největší výrobci elektřiny tam mají kámoše. Pokud tam jsou nějací špatní lidé, tak je vyměňte. Co vám v tom brání? Já je vůbec neznám. Zkuste tady skutečně říkat fakta a ne nějaké domněnky.

Takže za námi je Francie, kde je výkyv 11,7 %, nadstandardní Maďarsko, které naopak růst cen úspěšně krotí. Irsko, Austrálie, Slovensko a další země jsou už pod 10 %. V sousedním Německu vzrostly ceny energií o 1,4 %, v Turecku vysmívaném pro astronomickou inflaci pouze 1,2 %. Zhruba polovině OECD přitom energie od loňska rovnou zlevnily - v Anglii, Portugalsku, Finsku, Evropské unii a tak dále. Dánsko, Švédsko, Norsko a Belgie si užívají oproti loňsku levnější energie o víc než 20 %. Nizozemsko rovnou o 38,2 %. No, tak co jste mohl tady rozdávat, to srovnání, jak to je, to porovnání? Jenom manipulace, nějaké nesmyslné tabulky. Já jsem je určitě neroztrhal, já jsem si je odložil na památku jako důkaz toho, koho máme tady ve vládě.

Šampioni evropské ekonomiky jsou ale zcela jinde. Polsko si za ty čtyři roky polepšilo o více než 9 %. Jde o statistiku očištěnou od inflace, která Polsko také potrápila. Následuje Bulharsko, které si polepšilo o více než 8 %, a Dánsko, které se k této hodnotě blíží. Orbánovo Maďarsko, kterému se tak smáli kvůli inflaci, s jejím započítáním rostlo skoro o 6 %, Slovensko o necelé 4 %. Pod 2 % je těsně Rakousko.

Pak je tu Česká republika, kvůli které - ano, představte si - museli zavést do grafu i záporné hodnoty. Česko jako jediné z celé unie neroste. Ne, rostou zisky výrobců elektřiny. Neroste, naopak se velmi výrazně propadá. Když se započítá inflace, jsme na tom nyní o skoro 2 % hůře než na začátku roku 2020. Takže to jsou oficiální čísla. Vím, že čísla, která vám nevyhovují, zpochybňujete, ale tak to je. My, na rozdíl od vás samozřejmě, máme ty naše informace podložené.

Takže nebudeme se vracet už do minulosti. Těch článků je obrovské množství. Tady mám další článek ohledně výkupu energií a tak dále. Myslím, že všechno se to dá dohledat. Privatizace uhelných společností. Bylo by zajímavé to vlastně spočítat, kolik ten stát za to dostal, ne? Čtyři miliardy za OKD, nějakých 650 za Mosteckou, 2,2 za Sokolovskou. Tak když to celé bylo možná ani ne 8, 9 miliard nebo 10, tak to, co ti vlastníci, když jste to nikdy neměli zprivatizovat, vycedili, to jsou desítky až stovky miliard a stále to má ještě hodnotu. Takže to jsou ty fatální omyly. To je o vás, o tom, že jste to všechno rozprodali, ne?

Taková Veolia. Kde všude má ty teplárny? Třebovice, Ostrava Přívoz, Krnov, Karviná. Karviná to je OKD. Zeptejte se Radečka Pokorného. To on mu s tím pomáhal, ne? Všechno rozprodal - vlečku, teplárnu. Všechno je pryč. Pozemky si nechal. OKD nechce zveřejnit nájem. To je absurdní, úplně absurdní, jo. Takže všechno je pryč a to, co jste vlastně nerozprodali, tak to jste potom úspěšně tunelovali, jo? Kolik je tady těch firem? Zničili jste ČEZ a tunelovali letiště, české lesy a tak dále. O tom si můžeme tady povídat. Tak to jen říkám v rámci výročí revoluce, lesy a tak dále. Přitom stačilo tam dát jenom manažery, kteří nebudou krást a budou makat ve prospěch našeho státu a našich občanů. Takže pokud chcete, když už jste všechno rozprodali, tak pokračujte v reprivatizaci, kupte to všechno nazpátek, abyste měli ten dosah, pokud vám záleží na lidech. Ano, už jsem říkal, co všechno lidé potřebují.

Takže jenom chci říct, že jak jsem tady mluvil o té demokracii a o té roli médií, abyste, vážení spoluobčané, věděli, kdo je vlastně kdo, protože tady samozřejmě ta média vám stále říkají, jak jsou nezávislá, jo. Například takový Nadační fond nezávisle žurnalistiky, který se tváří, že je nezávislý. Tak naposledy nám tam vlastně nějaký pán od Bakaly tvrdil, že Babiš zničil Mafru - nevím tedy, jak jsem ji zničil - a že vlastně to médium může, když se mu líbí, vlastně podpořit ty politiky. No, tak to samozřejmě víme, ale to je ještě novinka, že to tady někdo řekl oficiálně.

Takže ta média. O tom se moc nemluví, kdo je za Deníkem N, který je vytvořený z peněz oligarchy Vohánky. Potom ten Vohánka sponzoruje prezidenta Pavla. Potom topka dostává peníze, ne? Bakala dával každému peníze, jo. Takže ten Nadační fond nezávislé žurnalistiky není žádný nezávislý. Mimochodem ten fond dal i například Forumu peníze. Kolik dostali? 8 milionů. Takže nezávislá média. Můžeme si o tom povídat, kdo je nezávislý, jak je nezávislý, kdo to tady všechno ovládá.

Například ten Martin Vohánka, to je takový ten nový model skvělého podnikatele, který nejenom, že je v tom fondu nezávislé žurnalistiky, ale teď po tom, co se Bakala zbavil sekty Respekt, tak jsou tam znovu. Tady je článek. Bakala se zbavil Respektu. Podíl získali i oligarchové stojící za prezidentem Pavlem. No, tak to je zajímavé.

Potom, když vidíme, koho má pan premiér za poradce. Tady nějaký Miloš Gregor z Masarykovy univerzity, co říká: "Dezinformace porazí vzdělání. Obchodníci s nenávistí patří k soudu." Říká Fialův poradce. No, a kdo určí toho obchodníka s nenávistí? No, samozřejmě tahle pětikoalice. Já jsem si myslel, že po tom Klímovi tam nemůže přijít nic horšího, ne? To je od vás, od Radečka Pokorného, ten Klíma. Ten taky chtěl dávat peníze a určovat, to je dobré médium, špatné médium. Vy to děláte dobře, když jste dali médiím asi 200 000 000, tak určitě jsou všichni nezávislí.

Takže zítra se těšte, vážení spoluobčané, máme ten svátek. Já jsem považoval za důležité vám říct náš názor na demokracii. Náš názor na to, co se stalo v naší zemi od revoluce a některé ty věci jsou nevratné. Ano, těch 300 miliard dividend každý rok z práce, kterou naši lidé tady vykonají, odchází.

A nejen to, že ty strany, které tam byly, a de facto jsou tam stále i teď ve vládě, to rozprodaly, některé vytunelovaly, tak nás teď devastují tím, že nás zdaňují. No nejvíc mě bavilo vystoupení ministra Blažka, který nám vlastně včera řekl, že ODS už není pravicová, že tahle vláda je levicová. Takže my vám gratulujeme. A vy, vážení spoluobčané, musíme se modlit, aby tahle nejhorší, nejprolhanější vláda v historii této země brzy skončila. Ale mám špatnou zprávu, oni ta koryta si ponechají. Takže v říjnu 2025 máte znovu šanci zachránit naši zemi. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

