Babiš (ANO): Vždyť vy jste s tím nic neudělali. Vy tady jenom dokola stále vykládáte nesmysly

Dobrý den, vážení spoluobčané, dámy a pánové.

Pan premiér mluvil o korektní debatě. Ale s panem premiérem bychom si měli vysvětlit, co je to korektní debata. Jestli je to ten váš monotónní tón, různé manipulace a nepravdy, zase jste se vracel do minulosti. Nebo co to je, ta korektní debata, věcná debata? Já myslím, že většina lidí, která vás poslouchala, vám vůbec nerozuměla. Oni nevědí, co to je regulovaná složka, oni vidí tu fakturu včetně DPH, kterou musí zaplatit.

Vy dneska tvrdíte, že jste někomu pomohli a já vám přečtu, komu jste pomohli. Právě těm, kteří nejvíc na vysokých cenách energií zbohatli. Mám tady celý seznam. Takže jaký je výsledek? Vy říkáte, že máme dobrou energetickou budoucnost a že budeme soběstační. My samozřejmě jsme v elektřině už dávno soběstační, vždyť exportujeme. No, a jaké jsou ty vaše konkrétní výsledky?

Ostravské huti Liberty došly peníze. Nevím, jestli víte, co je to Liberty. Já jsem tam jel opakovaně. Je to bývalý Mittal, to je Nová huť, kterou tradiční strany zprivatizovaly tak, že nejdřív tam někdo vytáhl 10 miliard a potom majitel Lakšmí Mittal vytáhl 52 miliard. My jsme tam s Havlíčkem byli opakovaně - já jsem tam byl pět nebo šestkrát - a zabránili jsme, aby majitel vytáhl 1,5 miliardy z emisních povolenek do rumunské sestry Liberty.

Vy jste vždycky opakoval, nenecháme nikoho padnout. Tak Liberty podala návrh na ochranu před věřiteli, pane premiére. Nevím, jestli víte, co to je ochrana před věřiteli. To znamená, že ta firma, která zaměstnává tisíce lidí, nemůže platit své závazky a EGAP - to je státní společnost, která ručí za některé úvěry - se nemůže domoci těch peněz. Takže vy jste tam ani nebyl.

Andrej Babiš ANO 2011



Místo toho, abyste šel do té Liberty, aby vám řekli, že ta vaše starost o ceny energií rezultuje do navýšení pro ně o 500 milionů korun, tak jste byl v té Africe nebo nevím, kde jste ještě byl. Takže vy zkrátka tady přednášíte věci, které - protože máte takový ten projev a umíte tak krásně manipulovat, tak někteří lidé vám ještě stále věří, jako například, že nám hrozí bankrot a podobné nesmysly. Takže korektní debata je o tom, že se nelže, že se nemanipuluje. Vy jste se zase vrátil k různým těm vašim demagogickým tezím, které rezultuji do toho, že my jsme neměli žádnou energetickou společnost.

Ale já se k tomu dostanu postupně. Začnu odzadu. Pane premiére, ti lidé vám vůbec nerozumí. Ukažte jim vaši fakturu za elektřinu. Toto je moje faktura za elektřinu. (Ukazuje do pléna.) Vy říkáte, že ČEZ zvýší ceny o jednotky procent. Tak víte, kolik já platím? 6 000 korun včetně DPH platím já, Andrej Babiš. Tady to mám od ČEZu. Vy vlastně manipulujete tím, že jste určili ten strop. Vy jste řekli, že 5 000 bez DPH, takže 6 000 s DPH. Logicky toho všichni zneužili.

Vy jste nepochopil to řešení, vy jste totiž nepochopil důležitost té elektřiny, vy jste nepochopil, že elektřina je všude. Vy jste tvrdil, že to nemůžete řešit sektorově, ale ten sektor, kde jste to měli řešit, jsou všichni občané České republiky, všichni živnostníci, všichni, kde se svítí. Jako tady například. To je asi možná také pro vás překvapení, že tady platíme elektřinu. Nevím, kolik platí paní Pekarová tady za elektřinu.

My jsme vám to řešení tady řekli 18. února 2022, kdy jsem tady stál a vyzval pana ministra průmyslu Síkelu, aby zastropoval ceny elektřiny u výrobců ve výši 1 500 korun. Ano, to jste měli udělat. Co tomu mělo předcházet? No, když už jste po revoluci v rámci Kuponky všechno rozprodali... Proč jste privatizovali uhlí, černé, hnědé? Proč jste privatizovali vodu? Všechno jste rozprodali. Co nám zůstalo? No, 70 % ČEZu. Takže jste měli udělat stejnou věc, jakou udělal Emmanuel Macron, který sedí vedle vás na Evropské radě po levé straně, Francie, který to udělal s Électricité de France a zastropoval na 64 eurech. To udělal a vykoupil to EDF, ano.

Vy jste neudělali vůbec nic. Když jsem tady vystoupil, tak ministr hospodářství slovenské vlády Sulík vyjednal na Slovensku pro slovenské občany 1 500 korun za megawatt. Já platím 6 000. Kolik lidí tady platí 6 000? Vy teď tvrdíte, že těch 6 000 se možná navýší o jednotky procent. Tady jste přednášel, že ředitel ČEZu říká jednotky procent. No, bodejť by neříkal jednotky procent, když já mu platím 6 000. Víte, za kolik se vyrábí jádro v Dukovanech? Za 500 korun. Za kolik se vyrábí elektřina z uhlí? Možná to nevíte. Tam se platí ty emisní povolenky, kterými ničí Evropská komise a všichni ti zelení šílenci, ta nová ideologie, celý evropský průmysl. Tam musí ten výrobce zaplatit ještě tu cenu emisní povolenky.

Vy tady vlastně manipulujete tím, že nemluvíte o tom, kolik je ten ochranný limit. To je ochranný limit 6 000 korun? To není ochranný limit. Je to čtyřikrát vyšší cena, než platí Slováci, je to vyšší cena, než platí Francouzi a je to jedna z nejvyšších cen.

A vy místo toho, abyste to vyřešili, že jste vykoupili ČEZ, už i zakladatel béčka ODS, TOP 09, pan Kalousek, který se chystá založit už třetí stranu potom, co dvě zničí, tak ten říkal, že máte dát těm minoritářům 200 miliard. To jste měli udělat. Já chápu, že dnes minoritáři říkají ne, já kašlu na to, že je to 6 tisíc, já chci 7 tisíc, já chci německou burzu. Samozřejmě chtějí zisk. A kdybyste vy byli vykoupili 100 % ČEZu, tak jste mohli zastropovat cenu u výrobce na 1 500 korun a vyřešili jste všechno. Vyřešili jste inflaci, vyřešili jste ty lidi, které dneska ženete na úřady práce a ještě se s tím chlubíte, že 270 tisíc lidí půjde na úřad práce žádat potupně, a někteří se stydí, protože celý život tvrdě pracovali na to, aby teď šli žebrat za nějaké drobné na elektřinu.

To jste udělali. Vždyť vy jste s tím nic neudělali. Kde vy vlastně máte ten vliv? Vy tady vykládáte, že nakupujete plyn, fakt? To asi těžko, ne? To nakupuje management ČEZu, to nakupuje firma innogy. Innogy má 40 % trhu s plynem v Čechách. Víte, komu patří innogy? Tomu nenáviděnému Viktorovi Orbánovi, mému příteli, tomu to patří! Vy na to máte nějaký vliv? Nemáte žádný vliv! Vy máte vliv na nákup ruské ropy? To jste vždycky říkal, že se odstřihnete a teď Slováci za vás lobbují, abyste dostali výjimku, aby tady nevyletěly ceny pohonných hmot? Vy tady jenom dokola stále vykládáte nesmysly. Takže když jste chtěl mít nějaký vliv, tak jste měl zavolat toho Šnobra a spol, který drží 30 % ČEZu. Místo toho jste vyplatili giga dividendu. Ale vy jste měli počkat, vy jste nejdřív, a mohli jste na to použít peníze ČEZu, mohl vykoupit 100 % ČEZu a znovu budovat z ČEZu to, co jste tady rozprodali! V kuponce. Všechno jste rozprodali, všechno. A toto jenom zůstalo tohle, takže vy nemáte žádný vliv na nákup plynu. ČEZ má 20 % distribuce plynu, ano, oni nakupují z těch terminálů LNG, to je samozřejmě jejich záležitost, stejně tak, jak my jsme je přesvědčili, aby koupili lithium a mají ho. A to je dobře, a to je dobře. Takže vy vlastně tady prezentujete co? Řekněte konkrétně, co jste vlastně pro ty lidi udělali?

Vy jste tady bohužel zase neříkal pravdu ohledně POZE. Zase buďto nevíte, nebo jste lhal. Vždyť ten Havlíček od září 2021 a v říjnu stále jsme říkali, že my lidem odpustíme to POZE, protože ceny šly nahoru kvůli emisním povolenkám. A my na rozdíl od vás jsme snížili DPH na elektřinu, plyn a teplo v listopadu a v prosinci 2021 z 21 % na nulu a byla negativní inflace. Negativní. Dá se to přečíst u Českého statistického úřadu, ano. A nechali jsme vám nízkou inflaci 5,3 % nebo šest, nevím, pět celé něco. Ale vy, protože jste posedlí dělat všechno proti tomu, co dělala naše vláda, no, tak jste to nechali vystřelit, ne? Už v lednu to vyletělo z 0 na 21 %, protože vám to vyhovovalo. A ta elektřina způsobila inflaci všude, protože možná to nevíte, ale elektřinu je potřeba všude - v restauracích, v hotelu je potřeba, služby - kadeřnička, protože všichni potřebujeme elektřinu!

A vy mluvíte o čem? Komu chcete vypomáhat? Tak jste to mohl udělat. My jsme vám to říkali stokrát! Tak když nevěříte mně, aspoň tomu Kalouskovi jste mohli uvěřit. Vy nemůžete zastropovat cenu elektřiny v ČEZu, když je tam minoritní akcionář, který chce jenom zisk, který nechce žádné jádro, chce jenom zisk. A máme vysokou cenu. Je jako neuvěřitelné, jak vy vlastně nazýváte ty věci... ochranný limit, takže vy chráníte lidi, že platíme 6 000 korun?! Šest tisíc korun platíme.

A potom jste tady vykládal o té regulované složce. Já myslím, že lidé vůbec nevědí, co to je. Tak já jim to teď řeknu. Budu se snažit to vysvětlit, tady je mladá generace na balkoně. Takže co to je? Další věc, kterou jste lhal, pane premiére, je, že my jsme nedělali obnovitelné zdroje. Ne, my ne, vy jste udělali tady 600 miliardový tunel, 600 miliardový tunel. A můžeme se dohadovat, jestli to způsobil Topolánek nebo Fischer, protože na začátku ta podpora a ty solární panely byl fajn projekt. Akorát na tom profitovali ti vaši různí kmotři a kolegové, politici, různé ty solární elektrárny, které jste potom prodali ČEZu a oni někde uklidili ty svoje miliardy. Takže proč říkáte, že my jsme se tomu nevěnovali? Jak jsme se tomu měli věnovat? Vy jste tady udělali 600 miliardový solární tunel. Proč? Protože jste zafixovali cenu výkupu té elektřiny a zatím klesly ceny těch panelů. Všichni v Evropě to upravili. Vy jste to neupravili! A ti lidé vydělali nehorázné peníze a my jsme to všechno zaplatili. My, občané a živnostníci a podnikatelé. Tak proč říkáte, že jsme se tomu nevěnovali?

My jsme měli jasnou strategii, jádro. Jádro byla strategie! A můžeme se zase dohadovat, kdo co prosadil. Já jsem prosadil do závěru Evropské rady slovo jádro! To, že nemáme závazek v rámci Green Dealu, to jsme prosazovali, tyhle věci, taxonomii, to jsme prosazovali. A proti byla rakouská premiérka, potom přišel ještě Scholz a další. Ano, a my jsme argumentovali a nakonec jsme i přesvědčili Evropu, že to jádro.

Zase mluvíte o Temelínu, jo. Tak si to znovu zopakujme. Takže, pane premiére, vy jste byl ministr školství v Nečasově vládě, Nečas tehdy největší kámoš Putina, ne? Však na to jsou fotky. Já jsem nikdy s Putinem nekámošil, i když jste mě dali na plakát s ním. Samozřejmě zase lži. Takže finále Temelína... byla tam ruská firma, americká firma, ano? A proč to nedopadlo? No, nedopadlo to proto, protože za vašich časů tady celou Sněmovnu a všechny politické strany ovládal nějaký pán, určitě znáte jeho jméno, ČEZ to byl, ČEZ. Nebudu připomínat to jméno. No a potom ČEZ přišel a řekl, že chce garanci na cenu. A proč by měli lidé garantovat cenu ČEZu? Proto se to nedostavělo! Vždyť jste to mohli udělat, prostě to nepostavili.

Vy se chlubíte Dukovany. Pro Dukovany jste neudělali vůbec nic. My jsme korektně s vámi diskutovali - já sám jako premiér bývalý na vládě, byla komise, všichni tam chodili, pan Stanjura a korektně jsme s vámi diskutovali. Piráti to blokovali rok, ty Dukovany. Teď se tváříte, že vy jste to zvládli. Ne, je to naše dílo, Karel Havlíček to odpracoval. Vy jste tomu bránili. Stále ty pomluvy, že jsme tam chtěli ruského dodavatele. Ne, nechtěli jsme. Jsou tam dvě usnesení vlády, že to není pravda.

Takže vy mluvíte o nějaké strategii uhlí? Levný zdroj... a prostě prodávali to uhlí, vždyť Poláci ho neprodali. Proč jste to nechali? To jsou stovky, možná tisíce miliard, které odešly. Pan Bakala, jak vytunoval (vytuneloval?) OKD, které my jsme koupili a zachránili za 70 milionů. A dneska se topí v miliardách. Akorát, že v Havířově 11 % stále patří Bakalovi, pozemků, to město ani nemůže expandovat, stále tam jsou, zničili celý region. Tyhle privatizace, vaše privatizace, ČSSD tedy, společně vy, protože vy jste do kuponky dali jenom 51 % a rozdělili jste to mezi obce a stát a potom stát měl samozřejmě minoritu a dostali jste za to směšné peníze. Téměř nic. A dneska ty firmy se topí v zisku - uhlí nad zlato. Ano, to je i ten nesmysl té Evropské unie, ta zelená nová totalita, kterou Evropská unie předvádí. Vy stále mluvíte o Německu. No, Německo udělalo fatální chyby. Zavřeli jádro, úplně nepochopitelně zavřeli jádro, a teď samozřejmě všechno mají na obnovitelné zdroje.

Takže měl jste říct, pane premiére, lidem, když už jste mluvil o té regulované složce, co to je. No, regulovaná složka je, že máme normální elektrárnu, Dukovany, vyrábí a potom máme ještě nějakou elektrárnu na uhlí, no a oni vyrábí.

No a teď přijde květen a začne svítit slunce. Nebo duben a svítí. Víte, o kolik se požádalo na připojení na soláry? 18 000 megawatt, a přiděleno bylo 6000 megawatt. Tak teď si představte, že všechno začne vyrábět tu elektřinu, tak co to znamená? No, to znamená, že ty normální elektrárny na jádro a na plyn musí omezit, když omezují, nemají ekonomiku, nemají efektivitu, tudíž zdražuje se ta elektřina. A tohle všechno ten ČEPS, který musí do toho investovat, už i kvůli Němcům, kteří samozřejmě jsou na moři a kteří se úplně zbláznili, a proto celá německá ekonomika je tam, kde je. Dneska jsme se i dozvěděli, že Volkswagen není konkurenceschopný, takže uvidíme, jak to vůbec dopadne.

Takže ta regulovaná složka je o tom, když to stojí dneska ČEPS 15 miliard ročně, bůhví, kolik to bude stát a kdo to všechno zaplatí. Kdo to všechno zaplatí? Vy už nechcete vůbec pomáhat firmám, nechcete ani lidem pomáhat. A já vám teď řeknu, komu jste pomohli. Cenové stropy, které chránily odběratele před vysokými cenami, pomohly, ale byly drahé. Stát totiž musel dodavatelům zaplatit rozdíl mezi cenou, za kterou nakupovali, a stropovou, za kterou prodávali. Takže kdo si rozdělil 52 miliard? No, tak dobře poslouchejte, vážení spoluobčané, to je jako neuvěřitelné. Tak na prvním místě víte kdo? No ČEZ, ČEZ dostal 10,7 miliardy. Kdo je druhý? Pražská energetika dostala 7,3 miliardy, ČEZ ESCO, zase ČEZ, tři miliardy, innogy 2,25 miliardy, Centropol Energy miliarda 728, EP Energy Trading 916 milionů. Veolia, to je ta firma, která tady zprivatizovala téměř veškerou vodu, která koupila teplárnu, to co Bakala vytuneloval z OKD, tak jim to prodal, kolik má dneska tepláren ta Veolia? Ne, to je francouzská firma. Topí se asi v dividendách. A kdo dál? Alpiq Energy. Slovenské elektrárny dokonce, Dobrá energie, Pražská plynárenská, Energetika Třinec, TAMEH ČEZ, Tamero Invest, MND Energie, Karbounion Bohemia, Zásobování teplem Vsetín atd. Orlen Unipetrol atd.

Takže to nedostali lidi. Vy vlastně, to je úplně jako neuvěřitelné. Takže místo toho, abyste vykoupili ten ČEZ, zastropovali to, ano, tak jste stanovili obrovskou cenu, vy jste ji stanovili, a proto mi to ČEZ napálil a mám těch 6 tisíc, že ta ochrana, když platím čtyřikrát víc než na Slovensku a jinde. Takže vy jste ty, vy jste stále tvrdili, že jste ty kompenzace dali komu? No, dali jste to těm firmám, které distribuují tu elektřinu. Vždyť to je úplně na hlavu. A celá ta vaše windfall tax, ano, která nevyšla, protože jste to neodhadli, protože nechápete, jak fungujou firmy, tak kdo to zaplatil i včetně dividendy? Kolik vám dal ČEZ? 100 miliard jste si vzali z ČEZu, a samozřejmě 30 % z těch 80, nevím, kolik byla ta dividenda, si vzali ti minoritáři, minoritáři si to vzali. Takže je to neuvěřitelné, jak jste to všechno zpackali.

Vy jste to zpackali dvakrát. Kuponkou, privatizací bez rozmyslu, a když jste to mohli napravit, vzít těch 100 miliard, co jste vzali z toho ČEZu, no tak jste to mohli dát jim minoritním akcionářům, ano, a vlastně vykoupit vlastní akcie. A když budete vlastnit 100 % ČEZu, tak potom tam můžete rozhodovat. Dneska tam nemůžete rozhodovat. Já když jsem chtěl jít na dozorčí rady ČEZu jako ministr financí, tak mi to nedovolili, nemám tam co hledat. Ano, je tam dozorčí rada. Samozřejmě, že hlavní akcionář je Ministerstvo financí, ale ono to funguje úplně jinak. Takže ty kompenzace jste dali polostátnímu ČEZu, ano, PRE a všichni, a dokonce i do Maďarska to šlo, do Francie, a našim lidem jste dali co teda?

Znovu opakuji, že není pravda, že my jsme nechtěli lidem pomoci s tím poplatkem za obnovitelné zdroje. My jsme to už nezvládli, protože jsme byli jako vláda v demisi, ale zvládli jsme tu DPH. Vy jste neudělali vůbec nic, vy jste neudělali vůbec nic, vy jste způsobili tu inflaci, proto je všechno drahé, protože zkrátka elektřina je základ všeho. No a výsledek je to, že ti majitelé, ti výrobci elektřiny měli minulý rok stovky miliard zisku. Takže o tom to je, a to, co tady vlastně vy říkáte, je úplně, úplně neuvěřitelné, protože zkrátka to není pravda. Každý má nějakou cenu elektřiny, ale ta podstata je, že ten váš největší, ta vaše největší manipulace je, že vy tvrdíte, že 6 tisíc korun, jako platím já například, je ochranný limit, čtyřikrát vyšší než jinde, ochranný limit. Jaký? Žádný není. Vždyť to není pravda. Ano, takže to je ta vaše manipulace, jo. Ředitel ČEZu, no, tak ten tam má statisíce zákazníků, nebo každý něco říká, innogy, to jsou, ty vaše informace pro lidi neznamenají vůbec nic.

Faktem je, a to je výsledek, že kolabují firmy, Liberty vlastně možná skončí v bankrotu. Ano. Pan Síkela neměl ani čas tam zajet. My jsme tam byli několikrát, my jsme mluvili s odboráři. Říkáte, že pomůžete, no tak jsem zvědav, jak teda budete pomáhat jedné firmě. A měli jste a měli jste možnost pomoci všem, pomoci všem. A stále máme. Proč vyvážíme tu elektřinu? Proč ji vyvážíme, když máme jedny z nejnižších nákladů na výrobu elektřiny v Evropě. Nedává to smysl, není to pravda a faktem je, že jste neudělali vůbec nic. Ano, je pravda, že jste teda chvilku, chvilku pomohli s tím POZE, ale teď jim to berete. vy teď všechno berete. Celkově je to celkově to asi 65 miliard, a na to POZE, na to POZE vlastně chcete nechat pro lidi jenom směšných, směšných devět miliard. Ano, protože zkrátka vy jste totiž lhali o těch dotacích. Když jste tvrdili, že zrušíte dotace, tak žádné dotace už nebyly. A protože jste se museli z toho nějak vymluvit, no tak jste teď našli ty dotace na tu elektřinu, a ty teď berete, a já chápu, že pan ministr financí to potřeboval, aby vykazoval nějakou úsporu. Ale jaká ta úspora, když jste to hodili všechno na lidi? Takže nepomáháte firmám, nepomáháte lidem. Jasný důkaz je, když se chlubíte, že 270 000 lidí si má jít pro doplatek na bydlení? To je neuvěřitelné.

Tady je článek, ano, pan Hlavatý, majitel Juty, určitě všichni budou argument, vždyť to je ten, který za vás byl v Senátu. No, to není podstatné. Ten titulek je: Za distribuci elektřiny máme zaplatit o 136 % více než letos. Takže on zaplatí, o 88 milionů zaplatí navíc, no tak kde bude brát ty peníze? Kde brát ty peníze, když jsou vysoké úroky? No, tak asi logicky, pokud mu to nebude fungovat, tak je vezme lidem, vezme je lidem.

Vy mluvíte o průmyslu, vy ani netušíte, jak ten průmysl je v propadu tento rok. Ty výsledky jsou úplně katastrofální, úplně katastrofální. Ano, vy jste vždy argumentoval, jak minulý rok, kdo měl jaký zisk. No tak byl jste v té firmě, kde je bratr pana Jurečky, ne? Tam jste viděl, kolik měli zisk. Ale všechno pryč, pane premiére. Váš problém je, že vy jste stále v zahraničí a stále máte tiskovky nebo stále říkáte něco v televizi, ale nenavštěvujete ty firmy. Zkuste je navštívit, abyste se konečně už něco dozvěděl.

Takže nikomu jste nepomohli. To řešení bylo jednoduché, a já se můžu jenom domnívat, proč to nechcete udělat, když teda z rázu jste se rozhodli nakupovat ta aktiva, která jste rozprodali za vaší vlády hlavně. Ta kuponka, možná to někdo myslel dobře, ale je úplná katastrofa.

A hlavně je to nevratné, nevratné. 300 miliard dividend každý rok, to jsou peníze, které vydělají poctivě naši lidé tady, aby si ti majitelé je vzali do zahraničí, možná potom, co si zoptimalizují zisk. Sokolovská uhelná zdraží teplo, to je titulek, to bylo teď. Cenový nárůst, pane premiére, by měl být 20 až 25 %. Tak mi vysvětlete, jak tohle může fungovat a kdo to zaplatí? No samozřejmě, že to zaplatí lidi. Lidi to zaplatí. Takže vy, já nevím, znovu opakuji (se smíchem), já nevím, kdo vám dává ty informace, kdo vám píše ty projevy, ale vy skutečně nevíte vůbec, co se děje v České republice. Zase jste nás kritizoval za strategie. My jsme měli dobrou strategii. My jsme po vás zdědili ty věci, ten solární tunel, ano, dostavba Temelína. Stále opakujete a už jsem vám stokrát vysvětlil, že zkrátka to nebylo možné, vždyť jste to mohli udělat. Tak teď jsme vám dali na talíř Dukovany, tak to můžete udělat.

Že jsme se věnovali POZE, zase lež, není to pravda. Není to korektní debata. To přece není korektní, když vy říkáte, že my jsme nikdy neměli zájem řešit ceny energií. No my jsme byli jediní, kteří jsme je řešili. My jsme snížili to DPH. A měli jsme jasný plán a my jsme vám to jasně doporučovali. Ale vy jste neudělali vůbec nic. Vy jste pomohli těm firmám, které vydělaly obrovské peníze, tak jim jste dali 52 miliard a chvilku jste pomohli lidem z POZE, ano. Tak to je všechno, co jste udělali. A teď to zase berete pryč, ano. Tady vy jste stále argumentoval těch 110 miliard. Tak znovu. 52 miliard dostali ti obchodníci s elektřinou, kteří na tom vydělali. Kdo zkontroluje, za kolik ten obchodník vlastně prodával a za kolik to nakoupil. Nikdo to nezkontroluje, nikdo to nezkontroluje, ano.

A teď z těch 110 miliard půlku jste dávali těm obchodním firmám, které profitovaly z těch vysokých cen, tak teď tam zůstává jenom 9 miliard pro lidi, směšné. Když tedy včera paní Schillerová tady říkala, že z té inflace nakonec budete mít celkově 450 miliard. Není to pravda. Není pravda, že byste pomáhali někomu. A vy mluvíte, jako kdybyste měl někde vliv, vy nemůžete jít do toho ČEZu a to udělat, pokud nevykoupíte 100 %. Nemůžete. Já nevím, jestli tomu rozumíte vůbec. Vy jste šel do Mera, co je doprava ropy, jenom z politických důvodů jste deklaroval, že rozšíříte kapacitu ropovodu TAL, za 1,6 miliardy. To ve finále zaplatíme my daňoví poplatníci, protože jste si mohl vzít dividendu, pokud je tam tolik peněz. Ostatní akcionáři na tom neparticipují. A proč jste to dělal? To je jenom politika. Vždyť vy nerozhodujete o tom, kolik a kdo a kde nakupuje ruskou ropu. Celý čas jste nám říkal, že se odstřihnete od ruské ropy. No a zase jste neříkal pravdu. Zase jste lhal, jo.

Takže teď lobbujete a Slováci lobbují v Bruselu, aby vám povolili výjimku pokračování dodávek pohonných hmot ze Slovenska, z bratislavské rafinérie, která patří Maďarům, Molu, ropu. Takže znovu zavážíte ropu, znovu dovážíte třetinu plynu. Vždyť ten plyn je úplně absurdní debata. Vy totiž, ani pan Síkela, nechápete, že ten plyn má jednu kvalitu. To není jak ropa, která má vícero kvalit. Jedna je sladká, druhá je taková. Ne, to není. Ten plyn se dá do trubky například v Německu na nějakém terminálu a je tam. A nikdo neví, jestli je norský nebo je americký nebo Katar. Celé dva roky, co jste ve vládě, jste lhali o plynu. Lhali jste o tom, že my jsme nechtěli plynovod Stork. Chtěli jsme. Kdo to zakázal? Kdo to zakázal? Ne? Tak teď to můžete udělat. Když jste tedy podivně nakoupil NET4GAS, a pokud jsem to dobře poslouchal, a není to drb, že pan Síkela vám přinesl na vládu investici, nevím za kolik, za 5, 6 miliard, bez toho, aby to zkonzultoval, a vy si takhle koupíte předloženou firmu, tak to vám fakt gratuluju. To vám fakt gratuluju. To jsem zvědav, jak to všechno dopadne. Ale když už to máte, ten NET4GAS, no tak můžete postavit ten Stork, jak jste říkal. A neříkal jste pravdu. My jsme ho chtěli stavět, Poláci to nechtěli.

My jsme vyřídili peníze. My jsme také chtěli dělat propojku plynovodu do Rakouska, ale samozřejmě to nechtěli, no kdo? Váš bývalý premiér Topolánek to nechtěl. Všichni to víme, jak to bylo. Vy jste stále tady říkal nepravdy. Norský plyn? Také jedna z vašich lží. V roce 1997 uzavřel Transgas, státní podnik Transgas smlouvu na deset let na norský plyn. No a když ten Transgas ČSSD prodala, a to byla asi oposmlouva, takže jste byli u toho, tak logicky ten kontrakt na norský plyn odešel pryč, ale vy demagogicky stále jste říkali ne zase, my jsme a tohle. To se fakt nedá vůbec poslouchat. Nic není pravda. A já se nebudu vracet k tomu - a už jsem to jednou řekl, že vaše strana to tady s ČSSD všechno zprivatizovala za hubičku a (Temelín?) tam nepatří. A jediná šance tady, abyste měl nějaký vliv a pomohl lidem a firmám je zprivatizovat. ČEZ a vykoupit to, potom máme těch 100 % a potom můžete rozhodovat. Potom můžete rozhodovat, vždyť to je jednoduché. Kdyby nebyla taková vysoká cena elektřiny, tak nejsou tady žádné další nároky na rozpočet.

Já myslím, že to pochopí i malé dítě. Ale vy stále tvrdíte, že vedete korektní debatu. Žádná korektní debata to není, protože neříkáte pravdu, pane premiére. Bohužel je to tak, neříkáte pravdu. Takhle to je. A dneska samozřejmě to je záležitost lidí, jak se svým dodavatelem elektřiny bude schopen něco vyjednat. A já nevím, možná Karel Havlíček o tom mluvil, kolik je tady domácností, které měly fix, ano, a teď jim to vyletí. Jaký je ten dopad. To se budete zase chlubit, že další desetitisíce lidí půjdou na úřad práce, aby získaly nějaké peníze. Fakt je to úplně na hlavu. Neříkali jste pravdu vůbec ani o ruském plynu, ani o ruské ropě, nic. Všechno se to dá dohledat. Tady titulek. Šance na levnější naftu trvá. Česko podporuje prodloužení dovozu ruské ropy. Tak co to je tedy? (Se smíchem.) To je absolutně v rozporu s tím, co jste tady propagovali. Je to nesmysl. Je to demagogie, je to totiž demagogie.

My určitě podporuje, když ČEZ, kterému bohužel nepatří 100 % , má ty nájmy na LNG. Z toho lithia také jste udělali nějakou... tady jsem četl, že nějaké obrovské zásoby máme. Víte, kolik je toho lithia, pane premiére? Vy jste tam byl. Všichni si pamatují na tu aroganci pana ministra průmyslu, ti starostové a tak dále. A víte kolik, když by se to všechno vytěžilo, toho je? 10 miliard korun, 10 miliard korun, takže žádné terno. A to je výpověď ČEZu. A pokud tomu rozumíte, tak byste měli teď nejdřív zařídit to, aby ten Geomet, který ČEZ na základě našich doporučení, koupil 51 %, aby koupil 100 %, abychom se nemuseli zase dělit s někým ze zahraničí. Protože pokud politici po revoluci dovolili, aby tady byl zákon, že když já si tady na zahradě navrtám zlato a dostanu ta povolení, je moje, tak to je úplně na hlavu. Veškeré nerostné bohatství, které jsme měli, jste zprivatizovali a ještě jste dovolili vlastně cizincům tady dělat kšefty a proto i ten Geomet také stál nějaké peníze. A nevidím žádný důvod, aby se polostátní ČEZ, který znovu opakuji, jste měli vykoupit, se měl dělit s nějakými Australany.

Nebudu se vracet, koho to byl projekt. Byl to podobný projekt pana Bakaly, který vyhnal akcie na burze za OKD na 600 korun, aby potom všichni investoři zjistili, že je hodnota té akcie nula, protože to všechno vytuneloval. Takže ta debata ano. Vy říkáte, chcete se bavit věcně.

No, já jsem byl celkem věcný, protože to, co jste tady přednášel, tak ti lidi tomu nerozumí. Faktem je, že nechcete pomáhat s elektřinou průmyslu, že tvrdíte, že někoho chráníte. Nechráníte. Stanovili jste cenu extrémně vysokou, doplácí na to všichni, a potom jste se divil, že všichni navyšují ceny. Protože samozřejmě i to vodné, stočné například je 10 % DPH a bude 12 %, tak ti distributoři vody říkají - no, ale elektřina, ale majetkové daně a tak dále. Takže toto je největší selhání vůbec této vlády, že zkrátka tohle nezvládla. Neříkáte pravdu. A vůbec, znovu opakuji, hnutí ANO vzniklo jako protikorupční hnutí. Kdybyste vy, tradiční politici, spravovali naši zemi poctivě a nebylo tady x korupcí a tunelů, tak samozřejmě já bych do politiky vůbec nikdy nešel.

Takže my jsme se s vámi bavili korektně, když já jsem byl premiér. Vy se s námi nebavíte. Včera jste za mnou tady přišel, já jsem ani nerozuměl, co mi chcete vlastně říct, pane premiére, možná byste to tady mohl říct na mikrofon. Já jsem chtěl jen říct, tady už nikdo není z vlády (obrací se do skoro prázdné vládní lavice), že pokud pan ministr Stanjura byl osm let primátorem v Opavě a všechno rozprodal, z 11 000 bytů zůstalo 500, prodal plyn, prodal teplo, zdevastoval to město a dělal tam ty svoje kšefty. Jste strašně citlivý na to, když někdo řekne pravdu - tady včera, ani se mně nechce se k tomu vracet, co se tady událo, byl to obrovský zážitek, tak chci jenom říct, že asi jenom u nás je možné, že když někdo zdevastuje jedno město, nevratně, se může stát ministrem financí a teď devastuje naši zemi. Takže o tom to je a samozřejmě občané to uvidí.

Já myslím, že nikdo z nás netuší, co se stane vaším daňovým balíčkem, protože logicky to asi těžko může někdo odhadnout. Vaše strategie je jasná - strašit, jak Kalousek 2010, Řecko, složenka, ano. A znovu opakuji, vážení spoluobčané, nevěřte jim. Nevěřte jim. Naše veřejné finance jsou v pořádku, i když jsme klesli kvůli této vládě o tři místa, patříme k nejméně zadluženým zemím a vláda dělá všechno pro to, aby zničila i střední třídu, aby vyhnala všechny firmy, aby tady nikdo nepodnikal. A potom zažíváme absurdní věci, když někteří se chválí, že zařídili investice v Německu a všichni jdou buď na Slovensko nebo do Maďarska, všechny ty investice, které my jsme připravovali jako Microsoft, Intel a další odešli. A když vidím, co říká Volkswagen, tak jde z toho mráz. Takže to je vaše dílo, vy jenom strašit, strašit, strašit. Inflace samozřejmě bude klesat, protože zkrátka, když například ta Liberty zkrachuje, no, tak je menší odběr. Lidi budou šetřit, lidi se bojí, lidi mají obavy z budoucnosti, protože vidí, kam jste to za ty dva roky dovedli.

Tak to je asi všechno. Já myslím, že jsem se snažil to vysvětlit. A tady vykládat - nějaká složka nebo nevím co. Lidi to vidí na fakturách, tak ať se podívají, kolik platili v roce 2021 a kolik platí teď a kolik budou platit příští rok. Velice jednoduché.

Děkuju.

