Babiš (ANO): Zdanili jste občany ČR v roce 2022 a 2023 inflací

Dobrý den, děkuji za slovo. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, já jsem tady vystoupil naposledy ve středu 13. září a samozřejmě jsem vyslovil nějaké názory, co se děje v naší zemi a chtěl bych samozřejmě v tom pokračovat, protože my skutečně žijeme v době nové totality a ta totalita je reprezentována hlavně veřejnoprávními médiemi a Českou televizí, která dneska ráno mě tady odchytila a která zase připravuje nějakou kampaň o Dozimetru, ale ne tu skutečnou, ten organizovaný zločin, ale to, že údajně na Ministerstvu obrany zasahovali, a ne na Ministerstvu obrany, ale na armádě a samozřejmě paní Černochová říkala, že se jí to netýká, ale netýká se to nikoho. Jsou úředníci a ten Dozimetr, který skutečně je neskutečný projekt rozkrádání peněz daňových poplatníků, je všude, ale to samozřejmě ty média neřeší, ale já se k tomu ještě dostanu.

Chtěl jsem začít tím, že pan premiér měl včera v provládním Blesku a Blesk stále nám píše, že bude ten penicilin, jak to všechno bude a ty názory, a nepokrytě jede ve prospěch této vlády svými různými články. Takže pan premiér nám vzkázal včera, a on nikdy tady nesedí, on neposlouchá, nechce s námi mluvit, tak jsme dostali tady vzkaz opozici před finále války o balíček ve sněmovně: Jsme připraveni jít na sílu. No tak to my víme, to my víme, že? Oni nás zase převálcují. A pan premiér tady se vyjádřil, říká. Opozice bude obstruovat, opozice prostě nemá zájem dát do pořádku veřejné finance. Je jim to úplně jedno, ať se tady děje, co se tady děje.

Tak to je samozřejmě neuvěřitelné, že pan premiér tohle vlastně může říct, když jsme to byli my, kteří dali do pořádku veřejné finance v období, kdy jsem byl ministr financí, v období 2014 až 2017, kdy jsme snížili zadlužení ze 44 % na 29, když jsem absolutně snížil dluh o 60 miliard, absolutně z 1670, myslím, na 1620, ano, když jsme si půjčovali peníze za negativní úrok, že jsme měli takovou důvěru investorů, že nám půjčili a ještě nám zaplatili. Já vůbec nechápu a vůbec to je vlastně věc, kterou nemůžu pochopit, že pan premiér tohle může říct, kdy jsme právě po vládě, kde on seděl, převzali finance s dluhem v roce dva tři(?), který byl vyšší než my jsme skončili v roce 2021, a to jsme v rámci covidu měli obrovské výdaje.

Pan premiér Fiala kritizoval opoziční strany za jejich neochotu na konsolidačním balíčku spolupracovat a zdůraznil, že to není v zájmu občanů. No, tak to si dělá srandu pan premiér. Vždyť my jasně říkáme, co máte dělat. To není konsolidační balíček, to je daňový balíček, to jsou normálně... Vy jste zdanili občany České republiky v roce 2022 a v roce 2023 inflací. Vy jste vyvolali tu inflaci, vy jste proti ní nebojovali a teď, když se zrušila spotřební daň na pohonné hmoty, tak pan ministr financí nám říkal, že se zdraží pohonné hmoty o 2 koruny. No, vážně? Tak včera jeden kolega tankoval za 46,90. Ráno byla reportáž na CNN Prima News. V okolních státech. Všude jsou pohonné hmoty levnější. Polsko 33 korun, jo, 33 korun. Takže u nás už jsme překonali 42, někdo... a toto byla OMV 46,90 benzín. Takže pan ministr financí říkal, že vlastně to zdaníme, čím samozřejmě vyvolali další nárůst cen pohonných hmot.

No a co to znamená? To znamená to, že většina občanů má asi auto, že podnikatelé, firmy mají auta a že všechno bude dražší. To jsou samozřejmě věci, o kterých já mluvím, protože tato vláda, protože je to nejprolhanější vláda v historii této země, a já myslím, že pan premiér to nemyslí vážně, on snad ani nežije v České republice, se nám snažila vnutit, že vlastně ceny potravin, že to je nějaký souboj mezi zemědělci a potravináři a řetězci. Ne, vůbec. To největší přesun majetku a peněz, stovek miliard od všech občanů, podnikatelů, zaměstnavatelů v České republice, ve prospěch třech výrobců elektřiny, třech výrobců, kteří měli stomiliardové zisky. Ale to nikdo nechce přiznat.

Takže pan premiér teď v posledním Eurostatu, když tedy samozřejmě nejdřív mluvil o inflaci, že to způsobil Babiš a znovu opakuji, inflace prosinec 2021 byla 5,3, protože jsme snížili DPH na elektřinu, teplo a plyn na nulu v prosinci a v listopadu a srazili jsme tu inflaci. Ano, takže Babiš, potom Putin, potom to kleslo na 9,7, tak pan premiér šel na Český statistický úřad a oznámil, že on stlačil tu inflaci, což je samozřejmě nesmysl. No a poslední Eurostat říká, že pan premiér má stříbrnou medaili. Tak gratulujeme, pane premiére, že jste druhý, na druhém místě v Evropě, na druhém místě nejdražší. Proč ta média neříkají, kolik je inflace v jiných státech, kde jsou jedno, 2 %, 3 %? Proč to neřeknou? No, protože nechtějí.

Takže pan premiér říká, my samozřejmě chceme konsolidovat veřejné finance. A jak je chceme? No, tím, že máte vybírat daně. Vždyť ta mezera VAT GAP, proti kterému jsem bojoval a zavedli jsme kontrolní hlášení, aby nerozkrádali naše daně ti zločinci, který podnikali v okrádání státu v pohonných hmotách, tak jsme to snížili. Byli jsme jedni z nejlepších, zavedli jsme EET, které efektivně přineslo a mohlo až 20 miliard. Ano, a v podstatě je to jasné, jsou to fakta. Co ty evropské peníze, které nečerpá tato vláda? Úplná katastrofa. My jsme vám je vybojovali pro naši zemi, 980 miliard evropských fondů, 500 miliard modernizační fond, byli jsme druzí po Polsku. React EU, 115 zdravotnických zařízení bez ohledu na politickou příslušnost dané obce nebo města dostalo 22,5 miliardy. Včera jsme byli v Pardubicích a pan hejtman přiznal a řekl, že ano, dvě miliardy máme. Takže je úplně absurdní, že tady jsme stále napadáni, jo, takže pan premiér, že jsme neochotni. My jsme ochotni.

Ve vládě není jeden ekonom, tam není nikdo, který by rozuměl financím. Dneska ráno mimořádně jsem viděl jednoho ekonoma, který mluvil rozumně. Radši nebudu říkat kde, aby ho už nezvali. Ale jediný, který o tom mluvil dobře, správně a nezávisle, byl profesor Švejnar, který přednáší ve Spojených státech v New Yorku, kterého já jsem prosadil do dozorčí rady letiště, aby teď poradce pana Stanjury mu vysvětlil, že vlastně on má tolik spolustraníků, které musí umístit, že tam zkrátka už nemá co hledat. A že vlastně Babiš neměl lidi. Ano? My jsme to brali objektivně, tak musí pryč. Takže pan premiér říká, že nejsme ochotni. My jsme ochotni, tak proč tady nesedí, proč s námi nediskutuje, proč nám něco neřekne?

A že nám je to úplně jedno? Ne, nám to není jedno, pane premiére. My jsme absolutně zděšení, co vy děláte s naší zemí, jak ničíte. Vy normálně likvidujete naši zemi. Tady nikdo nebude investovat, čeští investoři odejdou. Proč by měli tady platit 21 % korporátní daň? Proč? Vy jste je všechny zdanili brutálně. Windfall tax. Ano, všechny jste zdanili. Co asi ty podniky udělají, když budou mít 21 % korporátní daně? A kde jsou ty vaši zahraniční investoři? Nejsou, ani sem nepřijdou. Proč by sem chodili? Proč by někdo podnikal v zemi, kde politik před volbami slíbí, že nebude navyšovat daně, a potom je brutálně navyšuje? Celý ten daňový balíček, není to žádný konsolidační balíček, není. A ani tak to nebude fungovat. Ve vládě nikdo nerozumí podnikání, ve vládě nikdo nerozumí tomu, jak se chová podnikatel, co je samozřejmě zodpovědnost zaplatit lidi každý měsíc a odvody. Takže jak to bude? No, nebude to fungovat.

Všechny ty vaše předpoklady, to, co jste tady slibovali, nefunguje. Takže znovu vezmete peníze lidem, zdaníte je, doposud jste nás zdaňovali inflací, to je vaše inflační daň, no a samozřejmě pan Stanjura dostane do rozpočtu stovky miliard, stovky miliard, které potom nějak rozděluje tak, že v podstatě máme 400 miliard na F-35, máme peníze na Ukrajinu, ale nemáme peníze na školství, na zdravotnictví, pro mladé rodiny a tak to je. Takže já bych poprosil pana premiéra, aby neříkal, že nám je to jedno. My jsme vám předali naší zemi ve skvělé kondici. Šesté nejmenší zadlužení, ano, šesté nejmenší zadlužení. Předběhli jsme životní úrovní Itálii a Španělsko. Měli jsme šestou nejbezpečnější zemi na světě, dneska jsme už dvanáctí, ano. Byli jsme devátí v prosperitě, devátí v prosperitě a teď jsme dvanáctí, takže já skutečně jsem úplně konsternován, jak pan premiér vlastně je úplně mimo.

A teď v tom rozhovoru, tak vlastně jasně nám říká, že tady zbytečně my mluvíme. Říká, že jsme neochotní spolupracovat. My jsme ochotní spolupracovat. A že to není v zájmu občanů. Vždyť vy jste nová totalita, vy nás válcujete, vaše média nás nenechají pořádně ani domluvit. O tom ještě budu mluvit. A pan premiér říká: Nikdy v minulosti, já to opravdu nepamatuji, a to teď nemyslím jako poslanec, ale ani jako politolog, tu nebyla taková míra obstrukcí, které jsou prakticky permanentní součástí života ve Sněmovně. Takže pane premiére, já mým kolegům vždycky říkám: Když zapomínáte, dejte si Tanakan, to je ginkgo biloba, to je na paměť, nebo papírky, pište si na papírek. Já vám připomenu, co jste nám říkal jako šéf opozice tady. No ale samozřejmě ten Blesk vám to nedá přečíst. Tady provládní novinář z 23. ledna 2016, pan premiér říká, že - a to byly ty obstrukce - tady mluvil například Kalousek tři hodiny od věci a potom skončila ta schůze.

Ano, my jsme byli shovívaví a netrápili jsme tady zaměstnance Sněmovny, aby trávili tady noci, na rozdíl od vás. A vy jste tady, pane premiére, řekl, že budete obstruovat tehdy v opozici 2016 až do konce volebního období. No tak představte si, že my bychom to tady řekli. Ale co jsou to ty obstrukce? Co jsou to? My chceme zabránit tomu, aby ten daňový balíček byl přijat, abyste znovu snížili životní úroveň všech občanů České republiky. Vždyť máme největší propad reálných mezd. Vy nejenom, že nenavyšujete mzdy, ale kvůli tomu, že vám ta inflace vyhovuje, tak ti lidé dneska padají do chudoby, a je to i u střední třídy. Proč já mluvím o nové totalitě a provládních médií? Protože ta média vás nekonfrontují tím. Vy všude chodíte, pane premiére, sám. Proč nejdete s Havlíčkem někde? On je náš stínový premiér. U Moravce nebo někde. Tak proč neakceptujete to, aby... tady před chvílí mluvil i pan Okamura, toho se také asi bojíte, protože vy zkrátka tomu vůbec nerozumíte. To je skutečně neuvěřitelné. A nejen to, nejen to.

Ty obstrukce. Ano, my chceme zabránit navyšování daní, my říkáme, není to potřeba, je potřeba daně vybírat. Je potřeba čerpat peníze z Evropy, to neděláte, protože Bartoš to neumí a je potřeba šetřit. Pane premiére, tak ano, teď jsem byl před chvílí v Deníku a říkám, co bych já dělal na Úřadě vlády jako premiér. Vy totiž na to jdete fikaně. Vy máte nějaký oficiální počet systémových míst, systemizovaných míst, ale vy máte na DPP a DPČ 333 lidí na Úřadě vládě. A to se nevidí v tom systému. Takhle to vy děláte. A všude na ministerstvech. Takže vy utrácíte peníze na blbosti a absolutně skandální je, co si dovolil pan ministr Rakušan, vlastně to je normální korupce, korupce v přímém přenosu. Tato vláda korumpuje média. Minule jsem tady mluvil o tom, že dali médiím asi 120 milionů a pan Rakušan teď korumpuje média tím, že jim dá 42 milionů. A jsou to stále stejné čtyři mediálky. Malé mediálky. Zase nějací kámoši. A co bude pan Rakušan propagovat? K tomu se ještě dostanu. Bude propagovat (se smíchem) to, že... Samozřejmě věci.

Pamatujete, když byl covid a my jsme si dovolili se domluvit s jednou mladou influencerkou, která měla obrovské sledování nebo má stále na Instagramu, aby nám za 40 000 korun natočila spoty ohledně očkování, ano? A ona chudinka v dobrém natočila video o Úřadě vlády. My to ani nevěděli. No skandál. Všechna média začala, že vlastně ji zneužíváme na kampaň. Skončilo to tak, že vlastně ta videa viděla asi 1,6 milionu lidí, takže za 40 tisíc a potom jste to zrušili. Teď si pan Rakušan normálně zaplatí evropské a krajské volby, vážení spoluobčané, z vašich peněz! Ta arogance je neuvěřitelná. Oni si myslí, že tam budou čtyřicet let, oni tam chtějí být čtyřicet let, vždyť o tom už někteří mluví. A oni budou mít stále stejný program Babiše! Budete slyšet o Babišovi, v říjnu 2025, jo. Stále budou mluvit o Babišovi, to je jediný jejich program, to je jediný bod, který splnili. Stále a dokola, ne? To je ta nová totalita. To je ta nová totalita.

Takže normálně korupce, korupce. 42 milionů, předtím bylo 120, dostanou ta správná média. Nebyl tam ten úředník od Pokorného, který měl rozhodovat o tom, která média, ta provládní dostanou 100 milionů a která zakážeme. To je ta nová totalita. Proto to je normální korupce. Co je korupce? Navýšení poplatků za Českou televizi a rozhlas. A to jsou největší reprezentanti nové totality. Ráno mě tady čekala paní Černá, moje bývalá kolegyně z Impulzu. Kdysi mě milovala, dneska mě nesnáší. A představte si, co oni teď jedou. Reportéři, Reportéři. Pamatujete na psychopata Wollnera, jak zakázal Dobiášové v roce 2019 natočit ten Dozimetr? No protože bylo před volbami 2021. To je normální, my máme organizovaný zločin ve vládě. To je normálně systém, systém. Takže paní Černá mě tady čekala a dobře věděla, že náš Metnar se k tomu vyjádřil, že je zásah na štábu armády a ministrovaný (?) neřídí armádu, že tam ten Dozimetr asi nějak pronikl. A samozřejmě paní Černochová i pan Fiala vlastně dávali lidem, to se nás netýká, ano, my to víme. Ale ani Metnara.

A Česká televize, která minulé pondělí, vysílala pořad Reportéři o Penamu zase, o potravinách. A oni to mají tak zorganizované, že Řezníček potom měl v těch Událostech a komentářích po těch Reportérech vlastně znovu v tom pokračovat. Akorát Martin Hlaváček, náš europoslanec, mu to vysvětlil. Že v naší zemi je 33 tisíc zemědělců, 8,5 tisíc potravinářů a šest řetězců. Pan premiér měl velkou starost o zisk Olmy. Nevím, kolik měli, nějaké drobné. 200 milionů na 7 miliard. A co ty řetězce za 12 miliard, pane premiére? A co ty banky za první pololetí 57 miliard? A co ti vaši kámoši energetici stovky miliard? Takže Česká televize potom tedy, co se zbavili psychopata Wollnera, který si stěžoval, chudinka, jak tam lidi mu psali, já nevím co. Já můžu říct, co tady se dělo proti mně jedenáct let. Jak mě x-krát chtěli i zabít, jak na nás útočili, jak nám vyhrožovali na mojí rodinu, no chudinka. A kdo je tam v těch Reportéřích? Kdo to řídí dneska, kdo to řídí? Víte to?

Aneta Snopová se jmenuje. A Aneta Snopová má údajně velkého kámoše v Dopravním podniku. Takže Aneta Snopová je vedoucí dramaturgyně a moderátorka. Petr Vašek už odešel, ten mi stále píše, jak Česká televize je skvělá. No, škoda, že to neslyší. A Aneta Snopová je kámoš s Martinem Dušičkou. To je vedoucí odboru centrálního nákupu Dopravního podniku města Prahy. Pamatujeme na tu redaktorku, která už v roce 2021, jak na mě útočila? Tak ona tam měla manžela, ale to už byla součástí týmu Petra Pavla. Takže Česká televize zase připravuje reportáž. Ještě se mě ptala ta Černá na nějakou politickou odpovědnost. Jakou politickou odpovědnost? Za co jako? Dozimetr je organizovaný zločin a Rakušan je jeho hlava a sedí tam. Tak čtěte, co se děje v Středočeském kraji, jak se to rozlezlo! A už tam Kupka je někde a už je tam nějaký Pirát. To je neuvěřitelné!

Česká televize nám bude zase vykládat o tom, že policie byla u vojáků. A to jsou takové neuvěřitelné věci tohle. Takové prasárny. Protože oni celé léto chtějí zakrýt ten Dozimetr. Celé léto. To je koordinovaná kampaň. Koordinovaná kampaň.

Jaký je další projev nové totality? Karel Havlíček jde do Českého rozhlasu. Paní Koubová mu nedovolí říct, definovat, co je to ta nová totalita. Třikrát mu skočí do řeči, nenechají mluvit, ne? Nenechají mluvit! iRozhlas. iRozhlas.

Když jsem včera mluvil o tom, že Vobořil by měl okamžitě skončit, protože tady propaguje kokain, a tahle vláda nejenom ohrožuje celou tuto zemi a všechny občany České republiky, ale i naše děti, tak jsem si dohledal, jak ta paní z iRozhlasu vyhodnocovala činnost naší vlády. Činnost této vlády nikdo nikdy nevyhodnotil. My vlastně za dva roky nevíme, jaký mají program. Jsem rád, že tehdy bylo splněno, že jsem slíbil 32 milionů na navýšení drogové prevence a že jsme to splnili. Tady to nikoho nezajímá. Takže to je ta nová totalita. To je ta nová totalita, kde vlastně do televize potom zvou ty různé... Politologové, někteří v minulosti pracovali pro Sobotku, teď zase pracují někde jinde.

Já můžu jenom říct, že korupce je, že tahle vláda, i když pan ministr Baxa sliboval, že nebude navyšovat ty poplatky, tak je navyšuje. Normálně je korumpují. Ne? Jak Dvořák chodil za námi - snižte mi DPH a já udělám hezký pořad pro důchodce. Normální korupce. My jsme ho vyhodili. Ano? Takže proč občané mají platit 10 miliard za rozhlasové a televizní poplatky? Proč? Nevidím na to.

A když jsem to řekl, tak pan místopředseda sněmovny Bartošek řekl, že ohrožuju demokracii. No, tak je zajímavé, že komerční televize brojí proti novele. Takže vlastně ty komerční televize taky ohrožují asi demokracii? Ne, neohrožují. Já taky neohrožuji. My ohrožujeme ten systém, ten zkorumpovaný systém. A vy jste ztratili veškeré zábrany. Veškeré zábrany! To je úplně skandální, jak vy se chováte? Vy zkrátka berete lidem peníze a sami hodujete. Sami hodujete! Pan Rakušan... Ale vám říkám, že všichni úředníci jsou totálně ve stresu, oni jsou v panice, oni se strašně bojí, protože je brutálně vyhazují. I ty, kteří měli smůlu, že dělali s Babišem jako normální úředník, tak je popravili. Popravili je! Pan Rakušan, ten údajně nechodí ani do práce. Tam má nějakou Spiritku. Tam bydlí ten Pirát, který tam navrhoval tu švédskou trojku milence a manželce, potom je zmlátil. Potom stále tam pijou, utrácejí. Odměny zase. A výlety. Takže oni chtějí od lidí, aby všechno tohle zaplatili.

Proto já říkám, že je to nová totalita. A samozřejmě to nemá nic společného s tou starou totalitou. Chvála bohu, chvála bohu. Jak ta Česká televize řešila tu demonstraci v sobotu? No, řešila ji tak vlastně, že tam bylo pár tisíc lidí, ne? Je zajímavé, že když byly demonstrace proti mně Milion chvilek, tak policie si to hezky zaměřila z dronu a věděli přesně, jestli tam bylo, nevím, sto tisíc, dvě stě tisíc. No a tady lidi, kteří chodí na Václavské náměstí - a podle paní Pekarové Adamové jsou to podporovatelé Varšavské smlouvy, taková pitomost, to jsem fakt v životě nikdy neslyšel, a v Ostravě, kde chodí rodiny i s dětmi se koukat na krásná letadla, tak to jsou podporovatelé NATO. No, tak fakt to už jako... Takže na tom Václaváku, kde bylo plno našich voličů, tak údajně tam bylo jenom pár tisíc. Takže zase ta manipulace. Zase manipulace.

A teď normálně pan ministr vnitra, který podepsal tu pozvánku, a může stokrát říkat, že jsme my chtěli stejné, a je to sprostá lež. Přečtete si včera můj komentář v Mladé frontě DNES. Z toho jde normálně strach, jak se jiné kultury k nám infiltrují, jakými způsoby. A věřte mi, že to mám od člověka, který to dobře zná. A co se děje s těmi uprchlíky? Co se děje? Ta Lampedusa? Za pár dní přišlo nevím kolik? 120 lodí, 10 000 lidí? A Ursula se zase probudila. Ale vždyť jsme to na úrovni Evropské rady řešili stokrát, že se má dojednat dohoda s Marokem, s Alžírem, Tuniskem. Libye. Libye. Libye nikoho moc nezajímá. Tam je 11 000 mrtvých v rámci záplav, ale to moc tady televize nejede.

A pan Rakušan stále o tom lže. A podívejte se, co se děje v Evropě, co dělají Eritrejci? Všude, kde jsou Eritrejci, tak to je panika. To násilí, co tam je. U nás někde, nevím, kde to bylo, na Václaváku se popraly dvě asi nějaké ruskojazyčné mafie. Jestli to byli Ukrajinci nebo z Ruska, nevím. Ale Novinky zakázaly debatu, ani nám neřekli, kdo to byl. Tady je takový nárůst kriminality, takový problém s bezpečím. A pan Rakušan bude stále říkat, že vlastně... ještě teď napadl Orbána, že údajně pouští ty ilegální uprchlíky na Slovensko. Kdyby nebyl Orbán postavil plot 2015, tak máme plný Václavák těch ilegálních migrantů. Plný Václavák máme! (Potlesk z několika lavic ANO.) Tehdy mu nadávali, ale potom všichni otočili. Ne? I Kurz tehdy vítal. Všichni vítali. Angela vítala. Wir schaffen das. Jo! V Německu se bojí. Bojí se říct pravdu, co se tam děje. To je neuvěřitelné. Neuvěřitelné! Takže je to ohrožení naší země. Je to ohrožení Evropy.

A všichni mají projevy. Pan premiér mluví o naší bezpečnosti. Jasně, k tomu se ještě dostanu. Ale toto je naše ohrožení. Toto je naše ohrožení, že se k nám infiltrují lidi, kteří mají jinou kulturu, jiné zvyky. A oni se nezmění. Oni se nezmění. A většina států v Evropě teď vlastně úplně změnila. Německo říká, že je plné. Belgie taky nechce ubytovávat. Řecko staví plot. Ne? A Itálie? Samozřejmě je plná. Tak to je ta neschopnost Evropské unie vlastně jasně říct, že je to organizovaný zločin, že jsou to pašeráci, kteří rozhodují o tom, co se děje, že ty neziskovky z toho mají kšefty. Ano?

A my jsme jako V4 tehdy posbírali 32 milionů euro. Česká republika dala 8 milionů a něco. To je dost peněz. To je asi 200 milionů. A já se už popáté ptám, aby pan ministr vnitra vlastně zjistil, kde ty peníze skončily? Ty peníze měly být pro libyjskou pobřežní stráž.

Proč? Protože jediné řešení migrace je boj proti pašerákům a že ty lodě nevyplujou. Každý ten migrant má mobil. Má mobil. Oni vědí přesně, co se děje. Oni vědí, že Evropa, pan Rakušan a Fiala, je pozvali. 30 tisíc. 30 tisíc. To je ta kvóta. No, ale teďka přišlo za týden 10 tisíc. A od začátku roku v Itálii je to 140 tisíc. Co s tím budou dělat? Co? Takže jediné řešení je, že nevyplujou ty lodě. Nevyplujou. Tak to vyřešili v Austrálii. A bylo to vyřešeno. Protože ti migranti budou vědět, že zkrátka nikdo je tady nepřijme. My se máme o ně postarat mimo území Evropy. A kdo chce nějakého migranta - oni neprchají před válkou, neprchají - tak ať si to dopředu zařídí, ať z Tuniska udělají Ellis Island a ať tam všichni, kteří chtějí pracovat v Evropě na základě požadavků nějakých firem, tak ať to funguje. Jak všichni šli do Ameriky přes Ellis Island, tak ať to udělají. Pan Rakušan teď z toho couvá, jo, on zjistil, že je to průšvih, bude to průšvih.

A samozřejmě jediný, který byl proti tomu, byl Morawiecki, protože Morawiecki ví, jak to funguje na Evropské radě, na rozdíl od našeho premiéra, který neví, který je tam ztracený. Ano, zablokoval to a bude to blokovat, ano. Solidarita je na tiskových konferencích, ale když jde o zájmy, tak se podívejte, co se stalo v Polsku? Polsko normálně na základě toho, že Ukrajina si stěžovala a chce žalovat Polsko, Slovensko a Maďarsko, že nechtějí přijímat ukrajinské obilí, tak zastavilo dodávky zbraní. No, to je nevídané. To je nevídané. To je neuvěřitelné. Představte si, že by to řekla Margit, tak je mrtvá, tak je žlutý pásek a provládní Česká televize a Český rozhlas hraje od rána do večera - jo, to hnutí ANO, jo, ti jsou proruští - a tyto blbosti, ne? Tak by to bylo.

Na Slovensku to odůvodňují - jsou volby. Ano, na Slovensku jsou volby a tam všechny strany, které soupeří ve volbách, souhlasí, že, že slovenští zemědělci dostanou 16 milionů euro. Polák, ten normálně natvrdo řekne, že nedodá zbraně. No a paní ministryně Černochová se správně zastala Polska, tudíž se zastala polských zemědělců, no. Proč se nezastala českých zemědělců? Ale to všichni víme. Protože Babiš, všechno je o Babišovi. Daňový balíček, vážení, příští rok svatby, pohřby, všechny květiny budou dražší, protože Babiš. Protože tahle vláda nic jiného neumí. Jenom dělat věci proti Babišovi. Proto zdraží například květiny. No, ještě dobře, že nepodnikáme v tom penicilinu, tak to už by bylo úplně úplná katastrofa. (Smích a potlesk poslanců ANO.)

Takže pan Rakušan, hlava organizovaného zločinu, jo, a on dobře ví, co to je, sedí ve vládě a teď obhajuje reklamní kampaň. Viděli jsme to video na Twitteru, co říká pan Rakušan: "Bezpečnost potravin je pravidelně kontrolována." Super, no, tak to jsme se teda dozvěděli novinku. Ne, Margit? To víme. My, když jsme vstupovali do Evropské unie, tak nám říkali - všechno musí být v nerezu, všechno musí být super. A když jsme tam byli a naši lidi šli na inspekci do Řecka nebo do Španělska, tak byli zhrozeni. Na Champs-Élysées prestižní restaurace má společný záchod, muži a ženy. A to ještě nebyla tehdá ta tendence, že všichni budeme společně chodit někam. To tehdá nebylo, to bylo v roce 2004. Takže za toto, vážení spoluobčané, máme, vy máte platit 42 milionů.

Podpora ukrajinských uprchlíků stále trvá, říká pan Rakušan. No, to víme. To víme. Akorát, že my nevíme, kdo u nás je. Víte, co říkají ti staří Ukrajinci, ti, kteří sem přišli před válkou a kteří pracují, kteří se nestačili divit, jaké výhody měli ti noví? Ano, prchali před válkou. Jasně, postarali jsme se. Hnutí ANO bylo jediné, které podpořilo finančně a efektivně humanitární pomoc, my jediní. A já osobně taky, tisíc volyňských Čechů jsem zachránil a dal jsem za to peníze. Takže pan Rakušan nám říkal, že podpora trvá. No jasně. Ale když se teda stále vymlouváte na to, že musíte zdaňovat lidi, protože válka na Ukrajině, no, tak řekněte konečně, kolik to stálo? Jestli to stálo už 100 miliard? Kolik to stálo? Pane premiére, poslal jste už žádost o peníze do Bruselu? Když jste propásl tu příležitost a byl jste šéf Evropy a neudělal jste za půl roku předsednictví vůbec nic, místo toho, abyste řekl - já chci prachy, chci 1,5 miliardy, chci 40 miliard. Protože my máme ten náklad. Když Řecko dostane 3,5 miliardy euro a Itálie miliardu euro, proč nedostalo Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko i Německo ty peníze z Evropy? Vždyť Evropa má tolik peněz. Oni nemají žádný limit pro Ukrajinu, žádný. Tak proč teda, když pomáhá jiným, nám nepomohly? Takže pan Rakušan bude dělat reklamní kampaň, co já říkám je jen sprostá korupce některých vybraných médií, že podpora ukrajinských uprchlíků stále trvá. No, věřte mi, že ti lidi to vědí, že trvá. A zkrátka se i ptají, jak to teda je? Vy jste prodloužili tu ochranu, jak to teda je, že je tu tolik mužů, kteří mají celkem fajn auta? My bychom rádi věděli, jak to teda je, kolik jich je, jak to bude fungovat? Takže to se dozvíme z té reklamní kampaně za 42 milionů.

A teď je skvělá věc, a to je vidět, že pan ministr vůbec neví, o čem mluví - příspěvek na bydlení pomůže se životními náklady. - To chce pan Rakušan propagovat. Já jsem volal na nadaci, abych se něco dozvěděl. Pan premiér se chlubí tím, že tím, že stoupají ty sociální dávky, že to je dobře. No ono to není dobře, vy ničíte dneska i tu střední třídu. Takže jak to vlastně funguje? Pokud si chcete požádat o příspěvek na bydlení, tak musíte prokázat úřadu práce, že jste tři měsíce platili nájem. No a teď si představte, že jste ještě nikdy nebydlel a že vlastně jste nikdy neplatil. Ale teď potřebujete peníze a jdete do nového bydlení. Tak na to vám nedají. Nadace Agrofertu vám dá peníze a vy potom, když půjdete na ten úřad, tak oni vám řeknou - no, ale vy jste dostali peníze, vy máte peníze vlastně, no tak my vám nic nedáme. To je neuvěřitelné, to jsou ty prvotní náklady, my nedáváme příspěvky.

Potom tady máme, že vy musíte zdokladovat, chcete od majitele bytu nějaké papíry stále, nějaké potvrzení a stále ho otravujete, protože úřad práce je byrokracie a musíte úřadu práce ukázat, že vlastně něco, nějaký papír. A kolik takových bydlí a ten pronajímatel řekne - já ti nedám žádný papír, ty mě otravuješ, a když se ti nelíbí, vypadni a já si vezmu někoho jiného. Pane ministře, tak když něco inzerujete, tak abyste věděl vůbec. Vy se chlubíte tím počtem, co žádají. No to je úplná katastrofa, to je katastrofa. To nemá být celoživotní dávka, proboha, vždyť není možné, aby lidi měli takovou životnou úroveň, že jsou odkázaní od státu na nájem.

No, a potom tady máme takový fenomén, to jsou byty v novostavbách a ty jsou vykázány jako ateliér z nějakých důvodů, nevím proč. Nebo bydlení, kde někdo bydlí a není to zkolaudováno. Tak všichni tito lidi mají smůlu. Mají smůlu, nedostanou to. Protože byrokracie. A nemluvě o tom, že samozřejmě na úřadech práce snižují stavy a ruší se pošta a úřady práce to mají nahradit. No peklo neuvěřitelné, nic nefunguje. Nic nefunguje. A pan premiér stojí na té křižovatce a neví, jestli má jet doleva, doprava, na červenou, na zelenou, protože je na tom kruháku a nežije tady. Nechápu to. Nechápu to. Že to vůbec jako neřeší.

Příspěvek na bydlení pomůže se životními náklady. Vážení spoluobčané, za toto dá Rakušan 42 milionů, jo? A já bych rád věděl, jak se to vypočítá. Naše nadace to neví, já to nevím, jak se to počítá, příjmy a náklady.

Teď si představte, tahle vláda, která likviduje všechny tady a kvůli ceně elektřiny. Takže ano, lidi se báli, že nebudou mít vůbec na zaplacení elektřiny, takže šetří. A v momentě, když oni ušetří a mají přeplatek ze záloh, tak mají příjem a ten příjem jde do toho kritéria na příspěvek na bydlení a mají zase smůlu. Takže oni ušetří, za to jsou penalizováni, nadace jim já peníze jednorázově, aby jim pomohla na začátek, za to jsou penalizováni a nikdo neví, jak se vypočítá ten příspěvek na bydlení - nikdo neví. A toto pan ministr inzeruje. Normálně, to je neuvěřitelné, provokace, normálně provokace. Za toto utrácí peníze v momentě, kdy tato vláda všechny chce zdanit, všechny, všechny. Tahle vláda devastuje naši zemi, devastuje.

Takže bylo by dobré, kdybychom se dozvěděli, jak se to vůbec vypočítá, jak se to vypočítá. Takže pan ministr Rakušan, hlava Dozimetru, ano a můžou stokrát říkat, co chtějí. Tady paní redaktorka říkala, že to vysílá. Tak ať to vysílají komplexně, ať ukážou celé financování STANu, ať ukážou celou historii, jak to vznikalo, jak se oni chovají, jak (rozdělují?) dotace ve středních Čechách, co se tam děje vůbec, jo? Tak to je na takový thriller sedmkrát po hodině, sedmkrát po hodině. A ta neuvěřitelná drzost místo toho, aby zkrátka ta média to hrála, no, tak tady přijde provokatérka z České televize a mluví o nějaké politické zodpovědnosti. To je neuvěřitelné.

Takže vnitro rozjede velkou vládní plakátovou kampaň. Takže získala, obě zakázky získala společnost Omnimedia, s. r. o. V životě jsem neslyšel o tom, jo. A ona, představte si, taková náhodička, že tahle společnost zajišťuje také mediální prostor pro informační kampaň MPSV v penzijní novele. Takže jaká to bude kampaň? Že možná dostaneme důchody? Nebo že nás okradli? A že vlastně celá strategie této vlády je jaká? Jak nastoupili, vzali slevy na jízdné? A teď samozřejmě budou navyšovat i DPH na léky a že na zdravotnictví kašlou a že důchodci jsou vlastně nepřítel. Ne, oni jsou hospodářská škoda - říkal pan ministr Stanjura. Hospodářská škoda jsou. Naši důchodci, kteří vybudovali tuto zemi.

Takže Omnimedia, s. r. o. Mě by strašně zajímalo, co BISka píše premiérovi. To by mě strašně zajímalo, co tam píše. Mně, když psali, že někdo krade, tak jsem to okamžitě postoupil ministrovi, aby to okamžitě řešil, ano? Nejlépe odchod, ne? A já nevím, co BISka píše panu premiérovi. Že by nepsali nic? Vždyť podle zahraničního tisku my jsme druhá nejhorší země v klientelismu. Tady se nepokrytě dělají kšefty! (Zvýšeným hlasem.) Nepokrytě! Dopravní podnik, dvě miliardy, sem tam, neuvěřitelné. Stále něco soutěží, stále. Místo toho, aby to někdo zarazil a řekl konec, ne, teď šetříme, tak stále něco se připravuje.

Líně, ne? Žádná gigafactory tady nikdy nebude, když pan premiér si osvojil to, že to lithium, jakože to je jeho projekt, ano. To lithium chtěl někdo ukrást. Já myslím, že ten pán, který tady vytuneloval OKD a chtěl na to dělat IPO. Tehdy dělali (takové?) IPO, že jsou někdy nějaké zásoby. No a možná si někdo ty akcie koupí. A my jsme to zachránili a dali pod ČEZ. Pan premiér teď tam byl, mluví o tom, to je úplně skvělé. A ČEZ, který to investuje, otázka je, proč neudělali tu gigafactory v Prunéřově? Proč to cpou do Plzně? Proč chtějí zničit tu dráhu? Proč ta paní Černochová už neřekla - to je dráha certifikovaná na to, já to chci, dejte mi pokoj. V Plzni i tak nejsou lidi. Tady nejsou lidi a nebudou. Nebudou, ano?

Takže pan premiér má ty vize, jako kdyby přiletěl z Marsu teď, jako kdyby nebyl ministr 2012 a 2013 ve vládě, no. Takže co je absolutně neuvěřitelné, je, jak oni komunikují. No, já bych to nedokázal. Já, když jsem mluvil o rekonstrukci D1... (Hlasy z pléna: Třináct.) tak jsem uznal, že první dva úseky byly připravovány za ministra dopravy Stanjury, ano? No, pan premiér byl teď otvírat obchvat kolem Loun, jo? A tady říká, že se mu to podařilo, po 24 letech. Ano. My jsme nastupovali do vlády... pan premiér asi zapomněl, jak byla ta vláda s Topolánkem, jak tam byl Řebíček, který si údajně koupil ten post ministerský údajně za nějaké peníze a chudák Bendl, který se na to těšil, se nestal ministrem. A byl majitelem Viamontu! (Zvýšeným hlasem.) Když stály dálnice 500 milionů! A za nás stály 250 milionů! A pan premiér bude stříhat ty pásky. Koukám na Kubíčka. No, tak 2025, před volbami, pan premiér si střihne pásku - otevření dálnice na rakouskou hranici, kde kvůli ODS a tomu komunálnímu politikovi se to prodražilo o miliardu, žádný tunel tam neměl být! Mohlo to jít po povrchu. On tam měl pozemky. To jsou oni! To jsou oni.

Takže pan premiér, kdyby aspoň mlčel, ale on nás stále provokuje, jo? Takže tady on tweetuje: Doháníme tím dluh, který vznikl nečinností a nerozhodností předcházejících vlád. Chápete to? (Nesrozumitelné) mluví o vládě ODS? Nebo mluví o vládě Topolánka? (Nesrozumitelné.) Jaká nerozhodnost! (Zvýšeným hlasem.) Kolik postavili, rozestavěli dálnic? Osm set metrů? Kolik?

Víte o tom, že dálnice se připravuje deset let? Protože máme tady ty zelené fanatiky a tady zase Děti země někde vylezly na D11 nebo kde, kolik let blokovaly obchvat Přerova? Kolik let blokují obchvat Břeclavi? A Znojma? A všude! A místo toho, abychom se všichni spojili a zametli s nimi, protože my potřebujeme mít moderní dopravní infrastrukturu. Ale to je jejich dílo. Měli to udělat. Doháníme tím dluh, který vznikl nečinností a nerozhodností předcházejících vlád, jo? A příští rok zprovozníme 114 kilometrů nových dálnic. Ano. Naše dílo, pane premiére! My!

A proč o tom mluvím? Ti úředníci, který jsou vyděšení k smrti, jo, že by někde... jsou úplně konsternováni z toho, že my, když jsme otvírali například úsek karlovarské dálnice, tak jsme je pozvali, i hejtmana, i opozici, tam byli, normálně. Nás oni nejenom, že nezvou, nejenom nezvou, ale zakazují to, zakazují to. A Karel Havlíček jako místopředseda Sněmovny, tak si dovolil někam jít na nějaké otevření něčeho. No a pan ministr Kupka neměl čas. Tak tam byl sám. No, tak pan Kupka se strašně rozčílil, jak je to možné.

Tak potom Karel šel na nějaké otevření v Brně. Zakázali mu vystoupit. Normálně brutálně mu zakázali vystoupit. Nemohl nic, ani popel. Paní Kovářová... (Otáčí se.) ta tu není, ale když mně roku 2013 řekla, že tedy by bylo dobré peníze na ty školy - a za ní neudělali vůbec nic - no, tak vždycky, když jsme otvírali, ne, Drahelčice, mateřská školka, no, tak tam přišla a byla tam, aspoň se propagovala, že byla u toho, i když nic neudělala.

Oni nás nejenom, že nezvou, lžou. Jak může říct Černochová v neděli na (NATO?) a s panem premiérem, že my jsme pro armádu nic neudělali. Jak je to možné? V roce 2009 by rozpočet obrany 56 miliard. A když byla krize, no, tak Topolánek a Kalousek vyškrtali to. Takže jak jsme začínali? 42 miliard a dotáhli jsme to na 90. Proč to říkají? Proč nás stále napadají? Oni žijí z naší práce! Oni se chlubí naši prací. Chlubí.

Včera jsem byl v Pardubicích, jo? Za ministra Ťoka jsme schválili největší projekt, který už se realizuje - Pardubice, jo, nádraží, historická budova a je tam ta lávka, vážení Pardubičáci, lávka, o které mluvili desítky let, která propojuje jednu část města k druhé. A v květnu, v květnu tam přijde pan premiér a bude to stříhat s Kupkou. Budou říkat - my jsme to udělali. Neuvěřitelné, neuvěřitelné. Samozřejmě, že nás nepozvou. Proč by nás pozvali? Takže já bych rád věděl, co oni udělali sami.

Nějaký nový projekt. Kdyby se udělal audit, když jsme končili 17. prosince 2021, co bylo všechno rozpracované, co bylo vykoupeno. Ať to ukážou! Kulturní památky? Vždyť pan premiér chodil do Teplic na to krásné nádraží, říkal, že to je drobné 250 milionů. Tak já jsem zvědav. Ano, krásné nádraží všude, to je naše dílo. Protože já jsem jasně řekl, že já neumím mluvit, ale zase umím nějaké jiné věci a chtěl jsem ukázat lidem, že za námi něco konkrétního zůstane.

Národní investiční plán; pan premiér teď předsedal nějaké investiční komisi. O čem tam mluví, O čem tam mluví, to nechápu, co tam řeší? Takže je neuvěřitelné to, že oni se chlubí naši prací, nikde nás nezvou a pan premiér Blesku říká, jak s námi chtějí spolupracovat - vůbec. A samozřejmě neustále lžou. Pan premiér teď zase řekl, že, kde to bylo? Ústecký kraj. Tam to bylo taky skvělé v Karlovarském kraji, tam ten hejtman říká, že tam bude nějaké onkologické centrum. Nebude, tam budou přístroje díky nám, React-EU.

No a pan premiér stále mluví o energetice a stále dokola, takže znovu to zopakuji. Temelín 2012. Ve finále ruský Rosatom, se kterým jste kámošili, váš Nečas, ještě v květnu 2013 kámoši s Ruskem, a stále nás napadá, že my jsme nedělali nic v nezávislosti energetiky. A kdo tady všechno rozprodal? Kdo? No vy a ČSSD! Ty zásobníky od RWE, to jsou z bývalého Transgasu, a jestli budete kupovat NET4GAS, tak to je taky bývalý Transgas. Proč jste se nešli po revoluci poradit někam do světa a nechat si ta klíčová aktiva, abyste mohli pozitivně ovlivňovat život občanů České republiky? Nejdražší elektřina! Nejdražší elektřina.

Pan premiér v minulosti mluvil o tom, že skoupí tady nějaká energetická aktiva. A jaká, prosím vás? Proč už konečně nevykoupíte ten ČEZ, když už tam máte nějakou bázu na to, abyste na tom stavěl nějakou energetickou koncepci? To je normálně na zbláznění, tohle poslouchat. Normální člověk, který tomu rozumí, to nemůže vůbec chápat, co se stalo s panem premiérem. Pan premiér chce kupovat podíl v rafinériích v Německu. A proč? Proč chce kupovat podíl? Vždyť tady máme polské rafinérie, ne? Nebo české rafinérie, které patří Polsku. Pan premiér říkal, že to ovlivňuje. Že bude nakupovat ropu přes MERO, ten ropovod MERO. Akorát nakoupil tolik té ropy minulý rok, 820 000 (nesrozumitelné) navíc.

Stále dokola lžou. Měli dokončit Temelín. Měli jste tam ve finále ten Rosatom, to byli vaši kámoši 2013, tak jste to mohli dorazit. Ne? Že Dukovany? My jsme vám je připravili, ty Dukovany. Plynovod z Polska? Nechtěli Poláci a váš hlavní sponzor. Proč stále lžete? Kdy bude ten plynovod z toho Polska? Kdy to tedy bude? Vždyť to je úplně k smíchu, to je normálně k smíchu, že co bude. Takže budeme kupovat nějaké rafinérie v Německu, abychom konkurovali českým rafinériím, nebo ne? Tak řekněte, že zkrátka to není tak, jak jste to říkal, no a někdo přemaluje tu ruskou ropu na ázerbájdžánskou a budete zase chodit na tiskovky a budete říkal, jak jste to všechno zařídil. Ale vy jste nic nezařídil, to zařídil Viktor Orbán, tu výjimku. Pro vás, pro vás mimochodem, aby bylo jasné.

Takže to je stále dokola a stále je to, že dohání nějaký dluh. Ne, vy nedoháníte žádný dluh. My jsme vznikli proto, protože jste vedli tuhle zemi do katastrofy. A teď to děláte znovu, znovu jenom lžete. A samozřejmě nová totalita, vždyť už na České televizi jednou se vyjadřoval k tomu Metnar. Ale oni stále to budou recyklovat a stále budou tady vytvářet nějaký pocit, že ne. Pokud u nás se vyskytlo něco, a to bylo dědictví od ODS, kde nám v Brně nalezl ten nějaký zločinec, tak jsem zrušil celou buňku. A tady, co se děje, tak by měl být zrušen celý STAN. Ti by se měli totálně rozpustit jako organizovaný zločin, kdy tady se píše zase a je minimum médií, která o tom mluví: Redl porcoval zakázky na Středočeském kraji. Náměstkyně je naše, šéf středisek je náš, Vešek (?) úplně nadšenej, vole. Tady se to píše, to je z médií. Ale to nikdo neřeší. Toto je megaskandál, megaskandál! To snad ani historicky nebylo. To je organizovaný zločin. V minulosti kradli individuálně nějak, ale tohle? A ta média jsou v pohodě? To je na pád vlády, to je na okamžitý pád vlády, okamžitý. (Tleskají někteří poslanci ANO.) Takže to je jako neskutečné, ale pan premiér je v pohodě.

Takže znovu opakuju, vážení spoluobčané, tahle vláda žije z naší práce a to jsme měli smůlu, že jsme dva roky měli covid. A znovu opakuju, covid, ano, nadělali jsme plno chyb, ale to nám říkali odborníci. A dali jsme. 450 miliard. Proto stouply úspory obyvatelstva o 900 miliard. A že jsme dávali plošně? No dávali jsme, protože stát nemá evidenci, podle toho, že kdo platil v minulosti daně a odvody, tak dostane, a ten, kdo neplatil, nedostane.

Takže není to konsolidační balíček, je to daňový balíček, nikdo ho nepotřebuje, měl by být okamžitě zrušen, okamžitě zrušen. Nic to nepřinese, nic to nepřinese. A tahle vláda má jenom příjmy z daní. Windfall tax a samozřejmě inflace. Inflace. Takže teď vystřelí pohonné hmoty, no a potom oni nejsou schopni ani pochopit, že ta nafta a benzín, že to potřebují všichni. I výrobci. Výrobci potravin taky vozí, no, představte si to je neuvěřitelné, že vozí zboží do řetězce.

Nadace Agrofertu vypsala znovu tu pobídku, kde matky samoživitelky, které vozí postižené děti k lékaři a do školy, neměly na benzín. To bylo za vás! Vy jste se nám smáli, když jsme chtěli zastropovat na určitý čas. Vždyť máte to Čepro, tak si zjistěte, jak to je na tom trhu. Nic, vám to vyhovuje, vyhovuje. Vy jste příčinou inflace, můžete si podat ruce s Rusnokem i s Michlem. Oni se tam dohadují v televizi. Proč máme 7 %, proč nemáme čtyři jako eurozóna, když tam vyvážíme 73 %? Proč Polák snížil na 6 % a my ne? Ty kecy! Tito teoretici říkají: Víte, jak by to mělo vypadat? Když bude dvacetiprocentní nezaměstnanost a lidi nebudou mít už ani co jíst, tak to by se jim líbilo. Zničit všechno! Oni vůbec nepochopili, jak se jde z krize ven. Opakují stejnou chybu jak v roce 2009. Investice? Proč premiér nefunguje, jak jsem fungoval já? Všichni ministři měli za úkol říct, kde chybí peníze.

Tak včera v Chrudimi nám řekl starosta, že by postavil další dvě mateřské školky, kdyby na to měl peníze. Ale oni nevypisují ty tituly, nevypisují. Ten Bartoš je úplně mimo. Klára Dostálová, když na React-EU dala 11 miliard a potom se zjistilo, že poptávka všech je 22 miliard, tak jsme to dali, protože to zdravotnictví je priorita. Priorita. Pan premiér zase byl na nějakém setkání, kde mluvil o zdravotnictví. No, pane premiére, přečtete si Health Corruption Report od roku 2013! Richelieu je zpět! My to slyšíme, už je zase zpět. A už zase bagruje, Richelieu, šnajdroid. Ne? Už je zase zpět.

A co ty naše projekty? Národní boj proti... Vy se divíte, že ti lékaři v rámci toho nového zákoníku práce tady nebudou pracovat? Že z 1 700 absolventů 500 nejde do té branže? Teď jste vymyslel fantastickou věc, že je potřeba navýšit ty počty. Ano. V září 2018, když jsem se dozvěděl, že 2 500 studentů, kteří uspěli v přijímačkách na lékařské fakulty, se nedostane proto, že nejsou pedagogové.

A proč nejsou? Nebyly peníze. Tak jsem to vyřešil. Pět minut trvalo rozhodnutí. Sedm miliard na 10 let jsme následně jako vláda schválili. A výsledek? Počet přijatých studentů na lékařské fakulty stoupl o 30 %. O 30 %! A to jsou všechno fakta.

Takže co vy děláte? Vy děláte to, že ano, bohužel zákoník práce se porušuje, ale on se bude dodržovat, až tady bude dostatek lékařů a dostatek sester. Jak to řešíte? Proč se sestry mají vzdělávat čtyři plus tři? Proč ne jenom čtyři? Já jsem řešil výsluhy pro ty sestry. Když naši vojáci, hasiči a všichni, policisté mají výsluhy, tak i ty sestry by si je měly zasloužit, protože to je extrémně těžké zaměstnání. A ti lékař bez sester, co tam budou dělat? Ano, to je možná nejdůležitější profese vedle těch dalších jako hasiči atd. Takže to je to řešení. To je to řešení! A teď se bude dít co? Že mladí lékaři samozřejmě chtějí mít atestace a na to, aby měli atestace, tak musí asi dělat ty přesčasy. To mám od Dáši Žitníkové. To není můj výmysl. To je paní, která je skutečná odborářka od srdce, která tady bojuje za české zdravotnictví a která mě vždycky ukecala, aby ti zdravotníci dostali peníze. A dostali 229 miliard za nás. Za nás bylo zdravotnictví priorita, pane premiére. Priorita! Národní boj proti rakovině. Ti Pražáci tady mohli mít novou onkologickou nemocnici. Ne! Nebudou, protože to schlamstne zase nějaká nemocnice. Nebudu říkat ani to jméno. Patnáct miliard na národní boj proti rakovině. Patnáct miliard. Padesát pět miliard z Evropy pro české zdravotnictví. Takže já jsem vždycky úplně konsternován, když čtu ty jednotlivé projevy pana premiéra k různým věcem.

Takže my skutečně tady, ano, jsme kritizováni, že obstruujeme. Ne, my tady můžeme mluvit. Já jsem byl před chvílí v Deníku a paní Perknerová mi stále skákala do řeči. Oni nechtějí slyšet to jako - oni se děsí toho názvu nová totalita. Ano, je to nová totalita. Je to. Je to nová totalita. Je to! Protože oni nechtějí, oni si všude dosazují své lidi, ztratili veškeré zábrany, korupce kvete, klientelismus kvete a vrátili jsme se úplně někde, kde jsme nikdy nechtěli být.

Takže, pane premiére, kromě toho, že devastujete tuto zemi, protože každého zdaňujete a nechcete dát lidem peníze, nic pro ně neděláte, mladá generace - také jsme jim vzali jízdné, chcete je zdanit, protože oni chtějí pracovat, ti mladí, ne? Tak aby toho nebylo málo, tak váš protidrogový koordinátor Vobořil chce regulovaný trh s kokainem. To je úplně neuvěřitelné! Takže díky vám jsme se dozvěděli, kam si Dozimetr strkal ten kokain a kam si to strkali v Brně, ne? Já jsem to jak premiér měl na starosti. Já jsem navštívil ta zařízení. A tím, že jsem byl premiér, tak jsem chtěl být dobrý premiér, tak proto jsem od Schillerové vydyndal 32 milionů navíc a navštívil jsem ta zařízení, kde si lidé odvykají od drog. A tady normálně Vobořil, který tam byl za nás a který to pojal jako cestovní kancelář, ten byl stále na konferencích, tak fandí drogám. Neuvěřitelné! Ty drogy, které zabíjejí v Americe, se k nám dostaly. Takže já už jsem včera říkal, pane premiére, prosím vás, dejte ho pryč. Dejte ho pryč, protože - tady dokonce on se vyjadřuje: Vobořil k pozdvižení kolem kokainu a já jsem rád, že i jiné strany jako KDU vlastně říkají, že to je neuvěřitelné. Takže jeho mateřská strana je ODS a on říká: Kdybych se nemohl odborně vyjadřovat, jsem ve funkci zbytečný. Správně, pane! Jste zbytečný, tak si to sbalte a choďte pryč! Neohrožujte naše děti tady! Co to je, že se tady propagují drogy! A když to vzniklo v Brně, tak jsem se dozvěděl, že politici berou drogy. Já neberu drogy! Já ani nechci, aby naše děti braly drogy! My jsme bojovali za léčebné konopí. Za léčebné konopí pro lidi, kteří to potřebují. A zdravím pana Majzlíka a jeho dceru, který tajně pěstoval konopí, a nedali mu nic. Potom jsme přesvědčili VZP, aby to zaplatili. Ano. Takže to jsou věci, které jsou neuvěřitelné.

Takže abychom si to zopakovali. Vy jste způsobili inflaci. Ano, pan premiér stále opakuje ty lži. To je úplně neuvěřitelné. Nevím, jestli tomu věří, a možná, že ano. A vy zkrátka navrhujete navýšení daní. Všech daní. A ta média, jak oni fikaně to vlastně píšou. To znamená, že média říkají, že léky, vodné, stočné, teplo, to se vás týká všechno, vážení spoluobčané, doprava, ubytovací služby, stravovací služby nebo vstupenky do divadel, kin, sportovních akcí, ta média nenapíšou, že se zvyšuje daň z 10 na 12 %. Ona napíšou, že se to dá do snížené sazby. Takže ona vlastně podprahově říkají těm lidem, že se něco snižuje. Nesnižuje se! Nevěřite jim! Lžou od rána do večera! Od rána do večera! Navyšuje se to. Navyšuje! Navyšují se daně úplně zbytečně. Úplně zbytečně. A stejné je to v restauracích, ne? EET ne? - byl zákon roku. Ano, my jsme v rámci covidu chtěli pomoci. Možná, že jsme tehdy byli moc hodní, ale dobře. Ale jasně jsme říkali, že se to vrátí. A jaké byly daně, když to začalo 1. 12. 2016? Dvacet jedna procent - jídlo, nealko. Točené pivo. Proč? Pro hospody, které neměly jídlo, které si ty náklady na EET nějak mohly kompenzovat. A teď půjde všechno na 21 %. Šedá ekonomika, vždyť to kvete! Za vás to vždycky kvetlo. Vy vlastně říkáte, tak nám nevadí, když tady lidé nebudou platit daně, ale ti zaměstnanci musí každý měsíc platit daně! Čtyři a půl milionu, nikdo se jich neptá, platí daně. Musí platit daně. Ano? A vy teď všem navýšíte daně. DPH z 15 na 21 %, palivové dřevo.

Takže ta média, vážení spoluobčané, abyste věděli, jak oni o píšou. Takže oni, například jsem viděl sport. Takže sport byla naše priorita. Priorita! A mě bavilo teď ty reportáže, jak byli naši fanoušci v Budapešti. Ano, fantastický stadion, atletický stadion. Fantastický stadion, a jak byli všichni nadšení, a tady od revoluce co? Nic. O2 aréna. díky bohu za to. Zničili jste Sazku. Ta patřila sportovcům. Ta měla zůstat. Ale já vím, že je to váš kámoš, velký podporovatel, takže fajn. Stále má nízké daně, to je vaše. Takže co oni napíšou? Že ten návrh byl, nevím, my jsme skončili na 10,5 miliardy, návrh byl, nevím, 5,2 a oni to teď trošku tam přilepší a řeknou, že vlastně tam přidali. Ale neřeknou, že nejdřív vzali 100 % a přidali. Komu přidali? Kámošům! Hamza, šéf biatlonu, dostane 400 mega! To byl ten, který zabránil Sáblíkové ve stadionu v Novém Městě na Moravě! Novák od Sáblíkové, a můžete si to psát, kolik chcete, my jsme mu ukazovali dva pozemky v Brně, jemu se to nelíbilo, a tam to zabránil. Hamza teď konečně přes poradce, přes kámoše dostane 400 mega. Další kámoš šéfa agentury - nevím, proč tady pan poslanec, který se angažoval ve sportu, není šéf agentury, že tam dali nějakého člověka, který tam teď dělá nějakých 22 milionů pro nějakého kámoše. A potom čteme v Blesku, pan šéf té agentury, že oni budou podporovat ty - že oni vlastně vyhodnotí a řeknou, které ty sporty jsou fajn a které nejsou. Tak můžete třikrát hádat, kdo vyhraje.

Takže o tom je ta debata. O tom je ta debata, ne? Místo toho, aby řekla vláda, že bude investovat, protože investice jsou navýšení DPH, že je to příjem, ano, tak ne!

Takže ten balíček je o ničem, nic to nepřinese, budete stále mluvit o deficitu a inflaci, nic jiného vás nezajímá. Jsme stále jedna z mála zadlužených zemí, nikdo to neřeší v Evropě, vy se vůbec nezajímáte o lidi, vás nezajímá, jaký mají život? Vy jenom tady budete papouškovat stále deficit a inflaci. No. No tak já jsem zvědav na tu inflaci, když teda budou explodovat ty pohonné hmoty, jaký vy na to máte vliv. Tak já nevím, co bude teďka říkat pan premiér, jestli tedy se zasadí o tu inflaci a zase nám to sníží.

Já myslím, že ty lidi, který jsou z branže a to vidí, tak musí být úplně konsternováni. Byla za námi Hospodářská komora, pan Zajíček. Jo, myslím si, že bývalý politik ODS, který vlastně nám řekl, jestli bysme byli ochotni jít do tý komise pana premiéra. No samozřejmě že jsme byli schopni. Tak za naší vlády menšinové tak tam bylo plno lidí za opozici. My jsme se chovali slušně, když byly interpelace, někdo mě interpeloval a kolikrát jsem reagoval, jo, to je dobrý nápad, když přece neumíme všechno a jsme to spolu řešili i uznali vlastně, že je to správně. Nedělali jsme z toho politiku. No, ale zkrátka takže nás pozvali, no ale pan premiér je proti. Pan premiér totiž všude zakazuje všechno. On zakazuje ODS vůbec jako s námi nic. Však dobře, tak já jen říkám, takže ale proč potom říká v těch médiích, že chce s námi komunikovat? Nemluví s námi, stále nás uráží, stále si přisvojuje naši práci, jo, a vůbec to nechápu, proč takhle to dělá a jestli je vůbec o tom přesvědčený.

Protože já nevím, to už je tak evidentní a ti úředníci jsou úplně vyděšení. Říkají - no, to tady jsme neměli za 25 let, že by místopředseda Sněmovny Karel Havlíček šel na otvírání, já nevím, začátek nějaké investice, a zakázali mu tam mluvit. No, zakázali mu mluvit. To je neuvěřitelné. A potom se divíte, že mluvím o nové totalitě? Divíte se? Tak se nedivte. Tak to je.

Takže žádné zdanění nepotřebujeme. Žádné zdanění skutečně nepotřebujeme, aby fakt, když navyšujete dokonce i nevím tu kojenecku vodu a zvyšujete daně všem. A slibovali jste, že ne.

Já myslím, že na těch sítích ty lidi už tolik videí, co jsem viděl, jo, samozřejmě, na mě bylo plno videí ohledně toho, jak mluvím a nevím co všechno. Jasně, ale to porovnání těch vyjádření pana premiéra s tou současností z roku například dva čtrnáct, jak mluvil o Evropské unii a teďka se z něho stal eurohujer a má tam toho zbytečného ministra, který teďka znovu bere nějakou novou kolegyni od 15. 9., už má 19 lidí ten člověk. Úplně zbytečně. Na Úřadě vlády pod panem premiérem je ten původní EU oddělení a teďka je tam ten zbytečnej ministr. Já nevím, co dělá ten člověk. Je zbytečnej a utrácí. Ale pan premiér říká ne, vy musíte všichni šetřit a oni nešetří. Oni hlavně stále lžou.

On pan premiér říká, že dotace. Jo? Že vezmou dotace. No fajn, ale však žádné dotace nejsou. Ne, Margit? Nejsou žádné dotace. Všechno vzali. Ještě ta drzost, že říká, že oni pomohli potravinářům. A kam pomohli? S čím? Nejdražší elektřinou? S čím pomohli? S ničím nepomohli.

Takže je to úplné peklo pro lidi z branže, když slyší, co vlastně členové vlády vlastně nám tady vykládají. A to všechno proto, aby zkrátka se vlastně to překrylo, jak jsem říkal, tady mám Deník, Redlovu skupinu zajímal i Kupka. Sešel se s Nemrahem, vypovídal o tom policii. No, tak já jsem zvědav.

Když bylo Čapí hnízdo, teďka samozřejmě se to vrací, tak média vždycky zveřejnily nějaký úkon policie nebo státního zastupitelství. Vždycky jsme se to dozvěděli z médií. Teďka nevíme nic. Nevíme nic, jak to je a jak to bude.

No, takže aby toho nebylo málo a já jsem prosil paní ministryni, aby zkrátka ten Řehka mluvil někde v tom bunkru. Ať už nemluví na nás. Tady je titulek Musíme se chystat na válku s Ruskem. Říká náčelník generálního štábu Karel Řehka. Toho jsme vybrali za šéfa NÚKIBu. Paní Černochová byla v komisi. Ano? Fajn člověk, já nevím, jestli mu přeskočilo. F-35 za 400 miliard? Fakt? A proč tam máte ty gripeny pronajaté dvacet sedm? A můžete to prodloužit do dvacet devět. Já jsem ráno našel jako poslanec tady nějaký prospekt, který pojednává o těch gripenech.

Takže v čase, když tato vláda říká důchodcům, dostanete 360 korun měsíčně příští rok a zároveň říká, že dá 400 miliard na letadla, které nikdo nepotřebuje. Vždyť NATO je obranný pakt. Ne? Asi souhlasíme. Nebo to jsou ty letadla, které poletí na Moskvu a budou svrchu řídit bévépéčka? My fakt tady pan Řehka říká titulek, to je šílené, musíme se chystat na válku s Ruskem, říká náčelník generálního štábu. Jo? On je přesvědčen, že musíme udělat všechno pro to, aby válka na našem území nebyla. Takže já nevím, tak buď se chystáme na válku, anebo zajímá pana Řehku osud našich občanů? Ví pan Řehka, co je to aerondom (?) v Izraeli? Kde tam posílají stále rakety? Ví to vůbec? Vždyť ti Ukrajinci mají skvělý systém protiraketový. Jo? Takže Rusáci pošlou rakety a Ukrajinci je sestřelí. My nemáme takový systém? Proč ho nemáme? Proč ho nemáme, když teda někdo straší s tou válkou? Já nechci tu válku.

Ze mě udělali úplného pitomce v rámci předvolební debaty, ne pan Řezníček, provládní, který tam zastupoval toho času pana prezidenta, tak proč, co my tady máme, proč neplníme závazky NATO na tu nějakou brigádu? Jaká je to brigáda? Jaká? (Ze sálu někdo napovídá.) Těžká. Těžká brigáda. To je náš závazek NATO. NATO nám neříká, že máme mít třicetpětky. My máme gripeny. No a teďka vyšel článek, že Slováci říkají, no tak my nemáme peníze na gripeny, my máme ty F-16, na to čekají. Ne? A my máme peníze? Vždyť nám vláda stále říká, že nemá peníze. Tak není možné jako mít peníze jenom pro armádu a nikdo mi nemůže vyčítat, já jsem pro armádu osobně se angažoval a navštívil jsem všechny ty posádky a byl jsem nevím kde jsme to byli v Táboře, co tam měli ty UAZy, techničák 1. ledna 1980 a všechny ty staré mašiny.

Co tam dělal symbol korupce, když tam byl náměstek za KDU-ČSL? Nic nedělali, jenom kšefty. Ne? Kasárna tady vedle Obecního domu. Místo toho, abysme dostali miliardu, tak jsme dali miliardu. Líně někomu pronajal, nikdo neví komu, za korunu nebo co. Samé kšefty.

A já říkám ano, armáda je důležitá a armáda nám strašně pomohla v rámci covidu. Díky bohu za to, protože to Ministerstvo zdravotnictví to nedávalo. Kdyby nebylo našich vojáků a kdyby nebylo generála Šnejdárka a generála Procházky, tak oni byli zásadní element toho, že jsme ten covid zvládli a že jsme ochránili naše lidi a domovy seniorů a tak dále. Takže já armádu mám rád. Já mám rád armádu, ale proč tady není nějaká debata, jestli, vždyť původně armáda řekla, že dva roky se budeme bavit, jestli ty jaké letadla potřebujeme a jaké nepotřebujeme. Tak když to letadlo přijde v roku 2035, tak možná už bude další generace. Já tomu nerozumím.

Tady Kubíček, náš expert, ano, tady sedí, pan poslanec, tak nám k tomu udělali analýzu. Proč k tomu není veřejná debata? Jo? Aby se k tomu vyjádřili všichni. F-35 za 400 miliard a já se ptám, jaký je cash flow, kdy a jak půjdou peníze dopředu, jak to zatíží rozpočet, ano, a proč je právě tohle potřebujeme, když nemáme tu protiraketovou obranu, já nevím, tak válka na Ukrajině jsou co? Drony, tanky, helikoptéry, jo. Nejsem expert.

Nejsem expert, ale nevím, jestli ta letadla tam hrají nějakou zásadní roli. My bychom tady přece neměli stále říkat, že chceme válku, my chceme... My jsme v NATO, to NATO nás ochrání, o tom jsem přesvědčen. A je dobře, že ty závazky se plní. V penězích. Ale ta vláda slíbila, že bude mít peníze i pro ostatní, nejenom pro armádu, Ukrajinu, ale i pro naše lidi. Lidi, kteří žijí v České republice. Pan premiér asi neví, jak ti lidé žijí. Kdyby to věděl a četl ty příběhy, které my dostáváme na nadaci, tak možná by změnil názor. Čekáme na rozpočet. Pokud je pravda, a ten rozpočet se nezmění a přijde školství o peníze, zdravotnictví a další, tak samozřejmě legitimní otázka, proč mají dostat F-35 400 miliard? Já vám řeknu proč? Protože paní ministryně to všechno ukřičí. Ona je seřve všechny a oni sklapnou a je to. Tady byl teď rozhovor s panem Pojarem. Myslím, že titulek, že jen blázen by vyměnil ty F-35 za návštěvu v oválu. No, já mám pocit, že jo, že to tak je, že to tak asi bude. Já říkám, tak se pobavme o té armádě, řekněte nám ty závazky NATO. NATO od nás nechce F-35. Ne, my jsme v Evropě. Která jaderná velmoc je členem EU? No, Francie. Francie má Rafale, mají svoje letadla. Tak možná mohlo být nějaké výběrové řízení, ne? Se poptat Rafale. Nebo už všechno víme dopředu? Já jsem ještě nezažil, aby armáda dělala lobbing pro určitý typ zbraně. Úplně neuvěřitelné. Armáda dokonce tweetuje, že ten zásah na obraně, že se to netýká ministryně. To je neskutečné, to je úplně fakt neuvěřitelné. A v těch médiích vychází x článků o F-35 a o Gripenech a tak dále.

Ale v čase, kdy teď vláda nás tady chce převálcovat a zdanit všechny a říká, nejsou peníze pro nikoho a že se máme uskromnit a oni hodují, utrácejí, kašlou na nás, dát ještě 400 miliard za F-35 - to je neuvěřitelné. Takže to není možné. My chceme, aby naše armáda byla dobře vybavená, ale to není jenom o letectvu. A když máme ty Gripeny do roku 2029, tak nám řekněte veřejně, jaká je ta nabídka, proč nemůžeme počkat? Možná bude za dva roky nějaké jiné letadlo. Teď samozřejmě čteme stále ty články, co se děje, občas se to ztratí, ta stíhačka. Už ji našli, tak je to zvláštní.

Takže já si jen vzpomenu před prezidentskou kampaní, jak jsem byl obviňován. Tady normálně pan Řehka nám říká, že se musíme chystat na válku s Ruskem, fakt. To jako je neuvěřitelné. Nevím, jestli je to pozice NATO, že NATO chce válku s Ruskem? Já snad doufám, že ne. Tady je článek: F-35 jsou moc drahé, F-16 pro naše účely stačí, říkají na nové stroje na Slovensku. Takže to jsou nějaká vyjádření, my samozřejmě... A ten daňový balíček, on souvisí vlastně s tím rozpočtem. Dotace, které už tam nejsou, oni si to normálně vymysleli. Nakonec to dopadne tak, že vezmou ty dotace na obnovitelné zdroje a že to zaplatí všichni, občané a firmy. A stále jenom zátěž na lidi. Daně, poplatky a tak dále. Stále my všechno máme platit, aby tady vlastně oni hodovali. Ano, oni hodují, ani se nestydí. To je fakt neuvěřitelná situace. Když to porovnáte s tím, co bylo za našich časů, tak člověk se skutečně nestačí divit.

Pan premiér byl na konferenci Budoucnost českého zdravotnictví. Já jsem na jedné konferenci byl na začátku období této vlády, kdy pan Stanjura jasně řekl, že zdravotnictví není priorita. Nevím, vzali 14 miliard, jsme zpět v období šnajdroidů. Pan premiér tady mluvil, mám tady ten... (Hledá v podkladech.) že jsou dva problémy: Nedostatek léků a nespokojenost mladých lékařů. Mluví o těch lécích. Ano, já bych tady mohl mluvit hodiny o tom, proč jste zprivatizovali Léčiva. Za kolik to koupil ten Michal? Dvě a půl miliardy? Kolik to má hodnotu dneska? 100 miliard? A co to polio, nejlepší vakcína na světě? Co ty laboratoře, které jste rozprodali, zničili, které jsou soukromé a kdo potom rýžoval v rámci covidu? No, soukromníci. Každý normální podnikatel dělá insourcing, takže všechno si dělá sám. Ne, stát to má naopak. Proč? No, protože aby bylo externě, aby se mohly dělat kšefty. Takže to, že nemáme výrobu léčiv... Viděl jsem, že teď jste popravili i tu Irenku, která byla nezávislá. Ale asi tam potřebujete někoho, který bude dělat ty kšefty. Kdo řídí tenhle svět? Zbrojaři, farma, média. To je moje zkušenost jako člověka, který byl chvilku ve vrcholové politice.

Takže pane premiére, pokud nevíte, tak po levé straně tady sedí můj přítel Emmanuel Macron, nejpracovitější prezident a premiér. Stále pracuje, ale papíry... Potom vystoupí, má to hlavu a patu. Vy sedíte vedle něho, tady napravo sedí švédský premiér, s ním můžete řešit zkušenosti, No-go zóny. Když jsem Magdaleně, bývalé premiérce, říkal: Magdaleno, kolik máš těch migrantů, šarija center? 90? Tak se zeptejte. Švédsko dneska je proti migraci. Ale proč o tom mluvím? Emmanuel Macron, který jednak snížil cenu elektřiny na minimum, a proto měl nízkou inflaci, a vykoupil EDF, tudíž francouzský ČEZ, tady v článku slíbil převést výrobu 50 důležitých léků zpět do Francie. Francie převede zpět na své území výrobu 50 nejdůležitějších léků, polovinu už v nejbližších týdnech. Při návštěvě farmaceutické firmy Aguettant to uvedl francouzský prezident.

Léky. To, že nejsou, je nějaký důsledek. Ale to, že nejsou u nás, je vaše neschopnost. A vy nemáte žádný plán. Když už jste tedy zprivatizovali za hubičku ta Léčiva, to je dneska Zentiva, která má hodnotu padesátkrát větší, tak místo toho, co tady ohlupujete nějakou Gigafactory na ta elektroauta, která stále hoří a která dneska Čína vyrábí za polovinu, dováží je do Evropy a ještě blbá Evropa to dotuje, tak jste mohl dělat nějaký projekt na výrobu léčiv v České republice. Já chápu, že s tím ministrem neuděláte vůbec nic, protože to je samozřejmě peklo, ten člověk. Takže tady to máte. Můžete udělat projekt, že budeme mít výrobu léků větší v České republice. To můžete, to je byznys. Můžete to vymyslet, protože závislost Evropy na Indii a Číně na základních látkách je hrozivá. Hlavně když paní Pekarová Adamová, která potom, co porazí Putina, chce porazit Čínu. A co když ona ji porazí, tu Čínu? Co budeme dělat? Nebudeme mít ani základní suroviny na léčiva.

Takže tomu zdravotnictví... ano, pan premiér říká, že by se s námi o tom pobavil. No, tak velké zklamání. Co ty investice? Bylo tam 14 miliard investic. Nová porodnice u Apolináře. Teď se Adamovi Vojtěchovi tam narodilo miminko. Miliardový projekt, všichni tam chodili, to je unikátní historická památka. Proč to neinvestujete? Proč neinvestujete aspoň v tom Brně, kde jste doma? Tu porodnici?

Ty projekty, které jdou, to jsou naše projekty. Ten pavilon prevence za miliardu na Žluťáku, unikátní nemocnice, unikátní. Čistě onkologická nemocnice, čistě. A tady spáleninový pavilon na Vinohradech a centrální urgentní příjmy a koncentrace Karláku. Ta nemocnice, která je rozstrkaná po x míst. A co ta Bulovka? Nic se neděje. To, že jste dali peníze vašemu oblíbenému řediteli, kterého ještě hnutí ANO (se smíchem) podporovalo na senátora, a tam údajně má něco být, nějaké onko, onko. Tak já jsem na to zvědav, já jsem na to zvědavý, jak to bude. Takže to zdravotnictví je priorita. Vy nejste schopni ani ten základ, ani ten základ zařídit, abyste nevyhnali mladé lékaře do zahraničí. A zařídit, aby tady byl dostatek léků. A já tady nebudu opakovat, co všechno pan ministr nám vlastně sdělil, proč není penicilin a proč to nefunguje a tak dále.

Takže říkám já jsem absolutně konsternován, protože takovou prolhanou vládu my jsme fakt tady ještě neměli. Vy neustále lžete, manipulujete, chlubíte se naší prací a ještě kdybyste mlčeli, že se chlubíte naší prací, ještě nás obviňujete z totálních nepravd, z totálních nepravd. Tady mám tiskovou konferenci pana premiéra po zasedání vládního výboru pro strategické investice. Kromě jaderné energetiky, kterou vám připravil Karel Havlíček, a vy jste tady zdržovali ten zákon proti Dukovanům, pamatujete, jak jste to obstruovali? I rok to trvalo. A Temelín byl váš, Rosatom ve finále, o tom se nepíše, o tom se neříká. Obnovitelné zdroje. Jasně. Tiskovka. A samozřejmě pan premiér zase na závěr, to nikdy neopomene, říká: Předchozí vlády jednaly naprosto nezodpovědně. A Českou republiku nezabezpečily, energetickou bezpečnost. Byli jsme závislí na ruském plynu, ruském jaderném palivu a ropě. Ano, na ropě jsme stále závislí a vy, pane premiére, jste sám chtěl tu výjimku. Vždyť vy jste bojoval za tu ruskou ropu. Chtěl jste tu výjimku, kterou vám vyřídil Viktor Orbán.

A že jsme závislí na ruském jaderném palivu. Já bych vás chtěl jenom upozornit, že to jaderné palivo kupuje ČEZ, co je nezávislá firma, která sice je tam většina států, ale jsou tam minoritní akcionáři, takže předpokládám, že... a to my jsme jim do toho nikdy nemluvili ani nemohli mluvit. Já jako ministr financí jsem nemohl jít na Dozorčí radu. Jednou jsem tam chtěl jít a mě vykázali, ani mi nedovolili tam přijít. Nedělal ty kroky, kolik let se odkládal tendr na Dukovany. Ne, pane premiére, proč lžete zase? Vy jste odložili, ale vy jste nedokončili tendr na Temelín, kde byl ve finále váš oblíbený Rosatom, oblíbený Nečasem a Westinghouse. Takže já nechápu, proč vždycky musí každá tisková konference pana premiéra skončit tím, že vyřkne nějakou lež o nás. My jsme to všechno sepsali, všechny ty věci, které byly řečeny o energetice, my jsme si to zdůvodnili. Takže by bylo dobré, ale já chápu, že vy asi za to nemůžete, nebo já nevím, já tomu nerozumím, proč to je. Proč vlastně takhle stále vystupujete. Proč neřešíte problémy občanů České republiky.

Nárůst kriminality v Čechách o 40 % více vražd. Pane premiére, viděl jste, co se stalo? Tam v centru města, v některých částech, tam naši lidé už se bojí chodit. My tady společně - a nikdo to aspoň moc nezneužívá, bojujeme za prosazení novely zákona o sexuálním násilí, ano? Ale ta kriminalita je alarmující, alarmující. Ano, ten počet, tranzit ilegálních migrantů je úplně děsivý. A všechny státy říkají, vždyť ta Evropa, co jste to vlastně dojednali za ten pakt, který je pro nás výhodný? Jak je výhodný? Proč to Německo teď říká, že už nechce ty migranty? Proč? Proč neprosazujete to naše řešení. A neříkejte, že my jsme měli stejný názor na to, jak vy. Je to lež a ministr Rakušan to stále opakuje.

Stát chystá velký výprodej majetku, tady čtu. Ano, vy máte na Ministerstvu financí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tam jsou obrovské majetky, obrovské. Když jsem se stal ministrem financí, tak jsem je zmapoval. Zjistili jsme, že jsou tu firmy ještě z minulého totalitního období, nějaké zbytkové firmy registrované. A ten majetek je obrovský. Mimochodem byl jsem první ministr financí, který udělal veřejnou dražbu. Ne soutěž pro kámoše. Ale vedle, naproti Obecňáku, tam byla vydražena budova za 970 milionů. A vy máte strašně moc majetku. Ukažte nám analýzu a já si to pamatuju, že za našich časů stát platil cizím firmám 400 milionů za nájem, 400 milionů. A byl tam projekt, aby stát neplatil, aby se stáhl do svých prostorů. My jsme měli projekty i naproti Úřadu vlády. Tam je krásná historická budova, bývalé koupele. To byl náš projekt, který jsme připravovali a kdyby se zrekonstruovala, tak samozřejmě tam mohli sedět úředníci vlády. A hlavně za vás, vy jste nabrali stovky lidí, a měli by to blízko, byly by tam velké synergie. Nebo by tam byl projekt geodézie a tak dále. Projekt výstavby administrativní čtvrti na konečné metra Letňany, kde je pole, není tam nic. Takže ÚZSVM pod Ministerstvem financí to má.

A já jsem byl zásadním odpůrcem nové budovy NKÚ. Proto mě předseda nikdy neměl rád. A samozřejmě on je určitě objektivní, protože to je bývalý poslanec za ČSSD (se smíchem). Kolikrát jsme to řešili i u prezidenta Zemana. Ale ten argument byl to, že vlastně ten nájem už tam nebude. Byl argument, že vysoký nájem. Tak teď o tom mluvil i předseda Okamura, že ten nájem byl 18 milionů a teď bude 66 milionů, a to nikomu nevadí? Pan premiér na to reagoval, že ještě není smlouva. Tak já jsem na to zvědav. Ale ono to vypadá tak, že pokud my na to nepoukážeme, no tak tady normálně je zase Klondike. Takže velký výprodej majetku. My jsme se vůbec nedomohli odpovědi pana Rakušana na poštu, na ty budovy, tam jsou obrovské nemovitosti. A pokud skutečně je plán prodat nějakou budovu, a na to, aby tam seděla ta pošta v nájmu, no tak to je úplně na hlavu, to vůbec nechápu, ne? Tak asi ta pošta má jít jinam a ta budova se má vydražit, pokud mluvíme o té hlavní budově tady v Praze, kde určitě by byl o to obrovský zájem a možná by to bylo skvělé místo na pěti hvězdu hotel nebo šesti hvězdu. Ale vy sami o tom nemluvíte, protože vy zkrátka jenom mlžíte, mlžíte.

Ta pošta je také vaše dílo, to je vaše dílo. Smlouva s IPB na deset let, vždyť ztratila to hlavní aktivum. Všechny pošty v Evropě většinou byly profitní, měly zisk, jenom u nás to nešlo. Takže stát chystá výprodej majetku. No, nevím, co všechno se bude prodávat. A vlastně když tedy budete mít tolik peněz z toho majetku, tak proč navyšujete ty daně? Vždyť to je zbytečné, ne? Jsou obrovské majetky. Možná by i Ministerstvo financí mohlo udělat nějakou prezentaci, jo.

Takže to jsou další věci. A já znovu opakuju, že my nechceme, aby se lidem navyšovaly daně. My nechceme, aby se navyšovaly daně živnostníkům. Nechceme, aby se navyšovaly daně firmám. A vlastně vláda Petra Fialy říká, že nemá zájem o podnikatele. Tak když v Maďarsku je korporátní daň 9 % a tady z 19 bude 21? I na Slovensku je nižší a v Polsku je nižší. Tak co to vlastně znamená? Vy vyženete naše podnikatele pryč. Pokud budou schopni, samozřejmě, pokud nemají aktiva, která se nedají naložit na vagony a odvézt. Pokud samozřejmě budete tady u vlády, jak to máte v plánu možná na 40 let, jak jsem to pochopil, že už tu budete navždy a vlastně vás nic nezajímá. Nic vás nezajímá.

Vy to totálně ovládáte. Vy to totálně zneužíváte. Vy jste se vlastně vrátili k systému přidělování dotací podle politické příslušnosti těch obcí. To se děje ve středních Čechách. Tam taky řádí Dozimetr. A vlastně ty obce, kde není váš člen nebo váš starosta z pětikoalice, tak zkrátka mají smůlu. My jsme tohle nedělali. Nedělali! My jsme naopak chtěli ukázat, že to měříme každému stejně, stejným metrem. Protože kdybychom to dělali, tak v Semilech nikdy není moderní mateřská školka. Ano? Nikdy. A další věci samozřejmě. Císařské lázně a tak dále.

Takže vy to děláte takhle. To je váš styl. To jste vždycky dělali. A proto mluvím o tom, že to tu ještě nebylo. Taková koncentrace moci - to tu ještě nebylo. Vždycky tady byla nějaká... ta opozice měla něco v rukou. Ne. Vy máte všechno. Vy máte Parlament, Senát, všechno. Všude si dosazujete vaše lidi. Všude! Žádné výběrové řízení. Žádné! Takže tak to je, a proto já mluvím o nové totalitě.

Za dva roky vy jste vlastně tady nepředvedli nic. Proč se vás ta paní posedlá antibabišem z iRozhlasu nezeptá, abyste vyhodnotili to vaše programové prohlášení vlády? Ani jednou jste ho nevyhodnotili. My nevíme, co platí. Před volbami jste říkali, že nebudete navyšovat daně. Potom jste to zase nějak modifikovali. Děláte si z lidí blázny. A média vám nepřipomenou například, že v programu ohledně důchodu máte vazbu na průměrnou mzdu. Vždyť je to jednoduché. Vždyť jste to slibovali. Ne? To neděláte. No.

Tady Blesk (ukazuje noviny) oslavné články, jak to všechno bude super a ty vize. A nikdo se vás nezeptá, co nás vlastně čeká v roce 2024 a 2025? Ale je mi jasné, že budete zneužívat vaše pozice, že budete utrácet peníze daňových poplatníků na kampaň, jak to dělá pan Rakušan. Ztratili jste veškeré zábrany.

Já jsem chtěl ještě krátce reagovat na pana předsedu Okamuru, on tu sice není. Bylo by dobré, kdyby nás vynechal z těch jeho projevů. Já už jsem opakovaně říkal, že my jsme pro referendum. My jsme pro referendum v určitých věcech. My jsme pro zákon o referendu. Ale migrace určitě s tím nemá nic společného, protože migrace je problém evropský a tam to musí pan premiér zkrátka zablokovat a musí se znovu spojit s Vé čtyřkou - to, co dělá polský premiér Morawiecki. Takže bych byl rád, kdyby tady zbytečně nebyly tyhle projevy.

Na závěr chci jenom říct, že ono to tak vypadá, že pan premiér - protože já si to neumím nijak vysvětlit - žije mimo prostor, mimo časový prostor, mimo prostor. Lidé, kteří vidí do té problematiky a kteří samozřejmě mají aspoň trošku nějakou paměť, tak v němém úžasu vlastně sledují ty projevy pana premiéra. Sledují, jak on neuvěřitelně lže. A tolik těch lží, jako to jsou desítky, desítky lží, desítky lží. A on je úplně mimo. On je úplně mimo.

My jsme v rámci hnutí o tom diskutovali, že to vlastně není možné, že pan premiér tolik lže a že je takový mimoň. Takže my jsme potom šli a hledali jsme nějakou symboliku. Takže já bych vás chtěl informovat, že jsme našli hračkářství, kde je fialový, zlý, plyšový mimoň. To je on. (Ukazuje fialovou plyšovou příšerku.) A ten mimoň ničí naši zemi. Ten mimoň ničí náš život.

A já vyhlašuji soutěž o lži pana premiéra. Pošlete mi seznam jeho lží a my vás vylosujeme a já vám osobně tohoto plyšáka předám. Děkuju vám. (Potlesk z lavic ANO.)

