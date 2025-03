Babka (ANO): Včera jste si zvýšili platy, dnes zdaníte nově firmy, zdaníte internet

Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vy se tady furt vyjadřujete k tomu, jakým způsobem my chceme změnit financování médií veřejné služby, pořád máte nějakou obavu, vyjádřil jste tady, že musí být nějaká široká shoda napříč politickým spektrem. My jsme očekávali po schválení té malé novely, že za námi přijdete a budete nějakým způsobem s námi konzultovat změny ve financování veřejnoprávních médií. To se nestalo. Dokonce mám pocit, že jste nám to tady při tom projednávání té malé mediální novely slíbil. Takže to se nestalo.

Dneska tady dochází k tomu, že den poté, co jste si včera zvýšili platy, zdaníte nově firmy, zdaníte internet. K tomu tady dnes dochází, to je celé.

Ještě se vyjádřím k té notifikaci, protože vás tady upozorňuju od prvního čtení této velké mediální novely, kdy se na to ptám. Vy jste tady na mikrofon řekl, že nedochází k žádným strukturálním změnám. Já se domnívám, že k nim stoprocentně dochází právě proto, že měníte změnu strukturálně u právnických osob, to znamená, zdaňujete ty firmy podle počtu zaměstnanců, a nikoliv podle přístrojů. Tam jednoznačně dochází ke strukturálním změnám. Já se vás na to ptám od prvního čtení. Vy jste mi tady na výboru pro mediální záležitosti dal příklad s tím Slovenskem, že na Slovensku to přece tak udělali, takže vy můžete taky. Tak to jsem se trošku pousmál, že teď používáte jako nějaký příklad toho, že to nemusíte dělat, Slovensko.

Pak jsme se teda dozvěděli, že proběhly nějaké neformální konzultace s Evropskou komisí na nějaké úřednické bázi, ale není z toho žádný zápis. Tak nám tady řekněte a potvrďte to, že vám Evropská komise řekla, že to nemusíte notifikovat. Nic takového neexistuje.

Ing. Ondřej Babka ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky