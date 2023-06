Bajer (Soukromníci): Odboráři stále lžou, zaměstnanec na živnostníka nedoplácí

reklama

Žijeme ve složité době způsobené mezinárodním napětím v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. A vše se logicky promítá do našich životů, do naší životní úrovně, ale i do našeho myšlení a jednání.

Pojďme se na vše podívat z pohledu živnostníka drobného podnikatele. Tedy toho, co je nám blízké, činnosti, kterou živíme sebe, své rodiny, ale i své zaměstnance. Neprožili jsme poslední roky v pohodě z důvodů, které jsou notoricky známé. Léta covidu, léta strachu z budoucnosti. Po této době přichází drtivá inflace spojená s drakonickým zdražením energií. Pro hodně živností to byl důvod k ukončení podnikání. Byl to konec nejen pro samotného živnostníka, ale i pro všechny jeho zaměstnance, což si málokdo ze závistivců uvědomuje.

Po léta čekali všichni nebo alespoň většina podnikatelů, kteří nejsou a nebyli napojeni na dotační penězovod, na změnu, kterou přinesou parlamentní volby. A nakonec jsme se dočkali, ale očekávaná realita je poněkud jiná. Náš stav je stále posouván někam na okraj zájmu. A myšlenka, že jednou budeme váženými občany, o které se nebude otírat kdejaký odborář, je v nedohlednu za jakékoli vlády.

Petr Bajer Soukromníci



Teď tedy několik poznatků z balíčku opatření této vlády. Nyní jsme v situaci, kdy se na to musíme soustředit z pozice našeho živnostenského stavu.

Jsem přesvědčen, že opatření ve výdajové části státního rozpočtu se nikdy nenaplní. Vždy se najde cesta, jak státní peníze pohodlně utratit. Jsem ochoten pochopit zvýšení výdaje na obranu v současné době, ale naprosto nejsem ochoten pochopit, proč měnit systém rodných čísel a čímsi ho nahrazovat, navíc když to vyjde na 54 miliard! Přemýšlí někdo?

Podívejte se každý den na internet. Co se dočtete na prvních stránkách? Korupce a zneužívání dotací. A co se stane? Velké nic. Informace prostě zapadne. A tak kromě občanů zůstanou nejvíce vládním balíčkem postiženi drobní a malí podnikatelé a živnostníci, kteří jsou ovšem také občany. Zvýší se jim základ pro sociální pojištění, dopadají na ně stále drahé energie, zaplatí vyšší daň z nemovitosti, vyšší DPH, dražší dálniční známku, logicky podraží nájmy atd.

A to stále v atmosféře tzv. „odborářské lži“, že zaměstnanec doplácí na živnostníka. NEDOPLÁCÍ! Rozhodující část pojištění za zaměstnance platí zaměstnavatel.

Spousta živnostníků zavře, obce budou bez hospod, železářství, papírnictví, pekáren a ubydou další řemesla. Lidé přijdou na pracák. Pokud je vláda chce po tom všem dorazit, tak se jí to celkem úspěšně daří. A vize do budoucna je poněkud temná. Co nás může ještě čekat? Návrat minulé vlády podporované odbory. Děkujeme pěkně. Nebo nějací populisté bez ekonomické vize. Ani jedno není nic pěkného. Inu, posuďte si to sami.

