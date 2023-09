Bajer (Soukromníci): Živnostníci končí, menší města se mění ve větší vesnice

reklama

Parné dny se střídají se studenými a deštivými, v podnikání se však bez výkyvů posouváme mílovými kroky k bodu mrazu. Tržby malých obchodníků stále klesají, firmy bojují stále více s nedostatkem zakázek. Jako příklad uvádím zkušenost ze svého oboru, kde cena komodit (železo, barevné kovy) již několik měsíců stále klesá. Odpadní papír je na mnohaletém minimu, některé druhy, stejně jako tříděný plast, jsou neprodejné. Naopak se za jejich odevzdání ještě platí. To vše při poklesu dodávek od občanů a v důsledku nedostatku zakázek zpracovatelů.

Stejná situace je v mnoha dalších oborech podnikání. Dopadají či dopadnou na nás další opatření vlády, zvyšují se ceny pohonných hmot. Například nafta u čerpacích stanic podražila o více než 6,50 Kč/l. Takže se dá očekávat razantní zdražení dopravců, což se promítne samozřejmě do koncové ceny zboží.

Obchodní řetězce a velcí výrobci nastavují vysoké ceny s tím, že občan toto zboží stejně koupí. Proto stále více lidí nakupuje kvalitnější a levnější zboží v zahraničí. Například koupit si nový vůz Škoda Octavia levněji o sto tisíc v zahraničí? Není problém. Koupit nábytek či stavební materiál ve stejném obchodním řetězci v zahraničí s úsporou 30-50 procent? Není problém. O potravinách nemluvě.

Kde je chyba? Co na tento stav, kdy na jedné straně pohádkově bohatnou ti velcí a malí nejsou schopni konkurovat, a na straně druhé chybí v rozpočtu daně za zboží, koupené v zahraničí, říká vláda? Co dělá pro to, aby se tento stav změnil? Konsolidačním balíčkem se to určitě nezlepší. Jen přilije olej do ohně.

Stát šetří všude jinde, než u sebe, a vláda splnila jen málo z toho, co v tomto směru slíbila voličům před volbami. Důsledkem je stále větší nespokojenost občanů s řízením našeho státu, což se ukazuje v průzkumech veřejného mínění, kde současná vláda zaznamenává rekord v nepopularitě od roku 1989. Naše země opravdu není v dobré kondici a výhled do budoucna není zrovna na jásání.

Opět příklad. Žiju v obci s rozšířenou působností (ORP). Ve městě, kam všichni z okolí jezdili za nákupy a službami nebo si jen posedět v dobré hospůdce. Za posledních několik let tu ukončily činnost mnozí drobní prodejci, na náměstí jsme již jedněmi z posledních, sehnat opraváře domácí techniky, oděvů, bot atd. je velmi složité, v mnoha případech nemožné.

Ukončil zde činnost finanční úřad, dvě banky (zatím zůstává jedna s provozem bez hotovostní přepážky) a pošta. Donedávna plně obsazené Obvodní oddělení Policie ČR funguje pouze ve všední dny (nyní snad i bez nočního provozu). Mám dojem, že se stáváme takovou větší vesnicí.

Jak potom vypadá život na opravdové vesnici? My to víme, ale mám stále větší dojem, že „ti nahoře“ ani náhodou. Probereme se konečně, nebo budeme stále jen nadávat a nic pro změnu neuděláme? Nadávat doma či v práci, protože hospůdky již jaksi...

