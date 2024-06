Balaštíková (ANO): Kauza Nerudová

reklama

Není to podstatné, pětikoalice se postupně popere o všechno možné, proč tedy ne o medvěda, který se zatím ještě toulá po lese a nikdo neví, jak eurovolby dopadnou.



Nicméně - jedna věc se opět potvrzuje. Tak, jako komunistický režim dosazoval na vedoucí místa především své straníky a moc nehleděl na to, co dovedou, pětikoalice se k této "kádrové" politice oklikou vrací. Nejen v EU, ale bohužel i ve státní správě dostávají trafiky členové vládních stran a jejich kamarádi, i když toho moc nedovedou.



Pak vidíme trapné nezdary s elektronickými přihláškami na střední školy, s novým stavebním zákonem, se zpackanou windfall tax a mnohé další. Mají jedno společné: státní správa je odborně slabá, nevýkonná, ale co do úředníků stále početnější. Přibývají náměstci na ministerstvech, ředitelé odborů, referenti a další úředníci, přitom je nedostatek policistů, dozorců, lékařů, učitelů a ti všichni ještě navíc přicházejí o peníze.



Schválně - koho navrhnou tito kmotři na eurokomisaře za Věru Jourovou, kterou sice nominovalo hnutí ANO, ale víceméně se s ní rozešlo. Z pozice eurokomisařky neposkytovala naší zemí žádnou výhodu, natož, aby nějak podporovala hnutí ANO. U nás se lidé dostávají do čelných pozic výhradně svými schopnostmi a dosaženými výsledky. Kádrování je výhradně věcí pětikoalice. Bohužel.

