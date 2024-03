Balaštíková (ANO): Ministerský chameleon

reklama

Teď zemědělci v EU povstali a najednou tentýž ministr hlásá, že je moc byrokracie, že se to musí změnit, a jako správný machiavellista, nebo spíš jako klasický lidovec, se snaží postavit do čela těch, které celou dobu odmítal. Zemědělci mu to říkali, dokazovali, připomínali.



Teprve když jsou traktory v ulicích Bruselu a na hraničních přechodech, tak se ministr Výborný otočí na obrtlíku a s drzým čelem se snaží nás přesvědčit, že v Bruselu bojuje za české zemědělce? Ono tedy těch obrácených je v EU celá řada, náš lidovec není výjimkou. Všichni byli spokojení a teď jsou všichni spravedlivě rozhořčení.



Jenomže to není moc upřímné. Cílem těchto lidí je s velkou pompou udělat pár drobných ústupků, vyhnat traktory z ulic zpátky do polí a všechno vrátit tam, kde to bylo. V aparátu EU nikdo nikoho nevyhodí, nepropustí, zbytečné agendy vymění za jiné a stejné to bude na ministerstvu zemědělství.



Kdo tam celou dobu ty zbytečné agendy vyžadoval, kdo trestal zemědělce za chyby v podkladech, kdo jim bral peníze, když nedej Bože obdělali nějaký ten hektar navíc? Ti lidé tam zůstanou a život půjde dál. Pokud to tak necháme. Necháme?

