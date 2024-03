Balaštíková (ANO): Protesty jsou správným krokem

reklama

Bohužel, v některých případech museli řidiči chvíli počkat, ale snad pochopili, že se jedná i o jejich potraviny, které se pod tlakem vládní politiky řítí do nesmyslného zdražování. Ano, včera se demonstrovalo hlavně za to, aby zemědělcům byly zachovány alespoň dosavadní podmínky k práci a k podnikání.

Vláda odhalila svou tvář. Premiér Fiala poukázal na fakt, že zemědělci přijeli na kvalitních traktorech a dovodil z toho, že se vlastně mají dobře. Tento úšklebek je příznačný. Premiér, který si ukládá peníze s podivnými lidmi do podivných kampeliček a pak na ně zapomíná, zřejmě nechápe, že sedlák dá vydělané peníze především do techniky, do investic, aby se vyrovnal s konkurencí, kterou jiné vlády podporují daleko víc.

Premiér poukazuje na vysoké zisky zemědělců předloni. Už ale nemluví o tom, že loni se zisk propadl o 60 %, že se pohybuje stále na úrovni roku 2004, kdy jsme vstupovali do EU a že představuje částku něco málo přes 3000 Kč na hektar obdělávané půdy!!! Z těchto peněz zemědělci investují, dvacet let se ceny potravin držely na nejnižších přírůstcích, dokud tato vláda svou zpackanou politikou nespustila energetické tsunami, zdražující prakticky všechno, včetně potravin.

Takže po čtvrtečním protestu zemědělci vědí, jak hluboké je nevědomí této vlády. Vlády, která suverénně prohlásila, že nebude vyjednávat pod tlakem. Pane ministře Výborný - české zemědělství je pod tlakem až dvacet let a vy jste ještě přitvrdili . Zemědělci volají po dialogu, po rozumných řešeních, která vy ovšem považujete za nepřijatelné ústupky. Nezlobte se, ale jen blbec trvá na svých pravdách i když se realita vydala opačným směrem. Protesty budou pokračovat a můžeme jen doufat, že se z ulic nepřenesou do objemu zemědělské produkce a do cen. Kdyby zemědělci snížili svou výrobu jen o polovinu, nastane v této zemi krize, na které by zemědělci neskutečně vydělali - to si ovšem vláda chytrolínů neuvědomuje a pilně na tom pracuje.

