Balaštíková (ANO): Pukavce z Penny Marketu

Penny Market vyhlásil moratorium na vejce z klecí už od roku 2023. Prodává však tato vejce veselé dál a hlásí růst obratu o desítky miliard ročně. Odborníkům bylo už tehdy jasné, že je to nesmysl a že řetězce jsou – jak se říká - papežštější než papež. Dlužno podotknout, že slibovat a neplnit se v této zemi za poslední dva roky stalo běžným zvykem. Začala s tím vláda, nu a majitelé velkoprodejen Billa, Penny Market, Tesco, Kaufland, Globus, Albert a dalších jsou s vládou úzce spojeni: v médiích je zastupuje asociace, jejíž prezident Tomáš Prouza je zároveň poradcem ministra průmyslu a obchodu. Takže slibují nesmysly, pak je nesplní a snaží se to svést na někoho jiného. Legrační je, že v tomto případě obviňují vládu za to, že nedala výrobcům včas dotace na přeměnu klecových chovů. Asi to měli tak domluvené, nebo spíš rychleji mluvili, než mysleli a počítali.



Realita je ale jednoduchá – bohužel také dost riskantní: přechod od klecových chovů k bezklecovým je drahý. Stojí to miliardy, které nakonec zaplatíme všichni v cenách vajec. Takže tato vláda nemá na důchody, nemá na platy kuchařek ve školách, nemá dost pro soudní úředníky, pro lékaře a zdravotníky, ale hrdě se přihlásila k programu, který má učinit nosnice v drůbežích chovech šťastnějšími. Jako obvykle se v EU rozhodlo, takže zákaz klecových chovů je realitou, která začne platit od roku 2027. Některé země to evidentně nestihnou a už dnes na tom staví.



Největším producentem vajec je Polsko, produkce klecových chovů z Polska už dnes na našem trhu dominuje. Naši výrobci zásobují domácí trh z 85 %, plně soběstační tedy už dnes nejsme. 48 % našich chovů je už předělaných na bezklecové technologie, ale těch zbývajících 52 % se dá stihnout jen velmi těžko. Navíc to znamená, že v chovech bude méně nosnic a tím pádem i méně vajec v prodejnách. Stoupne tedy dovoz a nedělejme si iluze, že se budou dovážet jen vejce k těch „příjemnějších“ chovů. V Polsku, v Maďarsku a v dalších zemích budou dál chovy klecové a moc bych se divila, kdyby se vejce z nich na náš trh nedostala. To by se majitelé maloobchodních řetězců museli vzdát velké části svých zisků – a to se jim chtít nebude. Důsledky pro nás budou tvrdé: vejce zdraží a některé české drůbeží farmy prostě zaniknou.



Pan ministr Výborný zkrátka zase jednou vyseděl v Bruselu pukavce a teď se hájí tím, že všechny dotace na bezklecové chovy, o které bylo požádáno, poskytl. Nepřepočítal si ovšem, kolik peněz vlastně vydal a že někteří výrobci nemohou tak velké investice ani s dotací realizovat. Prostě se chystají vyrábět v klecových chovech dokud to půjde a pak celou výrobu zrušit. Nelze se jim divit, ale je to k pláči. Mimochodem – blaho těch slepic, za které se v roce 2018 tak srdnatě bojovalo, neleží teď na srdci nikomu.

Margita Balaštíková ANO 2011



