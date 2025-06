Balaštíková (ANO): To je ta slavná „kompetence“?

Tohle už vážně přestává být normální! Ministr financí pan Stanjura měl varování o podezřelém bitcoinovém „daru“ od drogového obchodníka NA STOLE už od 13. února – a tvrdí, že si ho přečetl až o měsíc a půl později?! A to v době, kdy už stát tyto bitcoiny dávno dražil.

Dokument byl připravený, ministerstvo mělo čas reagovat, ale vše leželo u šéfa kabinetu, shodou okolností bratra pana Marka Bendy z ODS. Že by zase jedna „rodinná záležitost“? A když se ptají novináři, pan Benda zavěsí telefon.

Úžasná transparentnost! Kolik nás tahle nečinnost ještě bude stát? Kdo ponese odpovědnost za to, že se stát nechal zatáhnout do skandálu s penězi, pocházejícími z darknetu? A co dělali ti slavní úředníci celé týdny? Co dělal ministr?

To už nestačí jen „připustit chybu“. Tady selhal celý úřad – a místo odpovědnosti se hraje mrtvý brouk. To je ta slavná „kompetence“ vládní ODS?! To už fakt není k smíchu, ale k pláči.

Žádám okamžité vyvození politické odpovědnosti. Tohle není chyba z nepozornosti, to je bezprecedentní selhání.

Margita Balaštíková ANO 2011



