Balaštíková (ANO): Účel světí prostředky nebo je Ústava nedotknutelná?

Své počínání zde tedy budou vysvětlovat ministři Stanjura a Jurečka a není těžké odhadnout, jaké budou mít téma: budou tvrdit, že účel světí prostředky, že museli zasáhnout, jinak by státní rozpočet vykrvácel. Prostě budou tvrdit, že účel světí prostředky. Národní rozpočtová rada jim dá za pravdu, centrální banka asi také přikývne a statistický úřad dodá alarmující čísla.



Pokud ústavní soudci tomuto počínání přikývnou, potvrdí tím, že patří k této vládnoucí partičce, kterou tvoří většina v Poslanecké sněmovně a v Senátu, ctihodný pan prezident a veřejnoprávní média.



Konec konců by to nebylo poprvé, kdy Ústavní soud požehná nestandartní kroky, jejichž účel považuje za vyšší prioritu. Při změně volebního zákona v roce 2021 to bylo podobné. Strany dnešní pětikoalice chtěly vytvořit koalice, aby se vůbec dostaly do Parlamentu, což jim ústavní soudci umožnili, ačkoliv se už rozjížděly volební kampaně. Kdyby volební zákon nezměnili, dnešní vládnoucí strany by možná ani v Parlamentu nebyly. Opět tedy účel světil prostředky, pan předseda Rychetský se z rozhodování nevyloučil, ačkoliv byl ve věci osobně angažován. Naopak – když ústavní soud posuzoval zmrazení platů soudců, úsporné opatření zamítnul, ačkoliv šlo také o úsporu státního rozpočtu. Ústavnímu soudu nebylo také zatěžko zrušit mimořádný stav v době pandemie, což silně zkomplikovalo situaci tehdejší vládě, a hlavně lékařům a pacientům v přeplněných nemocnicích. Tehdy bylo nutné dodržet zákon, i když účel by byl změnu bohatě ospravedlnil.



Pokud by se ve věci valorizace důchodů postavil Ústavní soud ke svému rozhodnutí stejně, jako v případě výjimečného stavu, stálo by to státní rozpočet opravdu hodně peněz, ale na druhé straně by přibylo jistoty, že Ústavní soud za všech okolností chrání veřejnost před účelovým ohýbáním zákonů. Na začátku ledna tedy v Brně proběhne velký test demokracie a ústavní soudci sami rozhodnou, zda se postaví po bok této vládě, která momentálně čelí velkému a oprávněnému hněvu veřejnosti.

Převzato z profilu političky.

Margita Balaštíková ANO 2011



