Balaštíková (ANO): Vyjednávání na účet daňových poplatníků

Kdo to zaplatí?!
Ministryně Decroix dnes prohlašuje: ‘Jsme blízko dohody s investory...’ Úplně pominula otázku, kdo navrací důvěru nebo nese náklady – právní, reputační i z prodaných „špinavých“ bitcoinů.
Tady se nehovoří o hluboké odpovědnosti, ale o vyjednávání na účet daňových poplatníků. Co řeknou ti investoři – vrácení peněz? Kompenzace? Minimální zisk za státem způsobenou škodu?
Je tohle politika férovosti?
Kdo to nakonec bude platit? Na to veřejnost čeká na jasnou odpověď.
autor: PV