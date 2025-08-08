Balaštíková (ANO): Vyjednávání na účet daňových poplatníků

09.08.2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k bitcoinové kauze.

Balaštíková (ANO): Vyjednávání na účet daňových poplatníků
Foto: Repro Youtube
Popisek: Poslankyně Margita Balaštíková (ANO)

Kdo to zaplatí?!

Ministryně Decroix dnes prohlašuje: ‘Jsme blízko dohody s investory...’ Úplně pominula otázku, kdo navrací důvěru nebo nese náklady – právní, reputační i z prodaných „špinavých“ bitcoinů.

Tady se nehovoří o hluboké odpovědnosti, ale o vyjednávání na účet daňových poplatníků. Co řeknou ti investoři – vrácení peněz? Kompenzace? Minimální zisk za státem způsobenou škodu?

Je tohle politika férovosti?

Kdo to nakonec bude platit? Na to veřejnost čeká na jasnou odpověď.

Margita Balaštíková

  • ANO 2011
  • poslankyně
