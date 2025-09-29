Exner (STAN): Babiš bude řídit vládu ze zákulisí, premiérem udělá Havlíčka

29.09.2025 18:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k povolební situaci.

Exner (STAN): Babiš bude řídit vládu ze zákulisí, premiérem udělá Havlíčka
Foto: STAN
Popisek: Martin Exner

Myslím, že Babiš nechce být premiérem. Zrušil svěřenecký fond. Přišel by o dotace. Sněmovna ani vláda ho nebaví. Do debat nechodí. Nebude se jednat o premiéra, až bude sněmovna hlasovat o jeho vydání.

Může udělat premiérem Havlíčka a řídit vládu ze zákulisí. Bude z obliga a ještě ty svoje politické zaměstnance bude moci uvrtávat do větších leváren, nebude je muset dělat sám. A samozřejmě, že to nebude řikat svým naivním voličům před volbami.

Martin Exner

  • STAN
  • poslanec
