Exner (STAN): Babiš bude řídit vládu ze zákulisí, premiérem udělá Havlíčka

Myslím, že Babiš nechce být premiérem. Zrušil svěřenecký fond. Přišel by o dotace. Sněmovna ani vláda ho nebaví. Do debat nechodí. Nebude se jednat o premiéra, až bude sněmovna hlasovat o jeho vydání.
Může udělat premiérem Havlíčka a řídit vládu ze zákulisí. Bude z obliga a ještě ty svoje politické zaměstnance bude moci uvrtávat do větších leváren, nebude je muset dělat sám. A samozřejmě, že to nebude řikat svým naivním voličům před volbami.
autor: PV