Štěpánek (Trikolora): Akademici v roli nejhloupějších z hloupých

Tihle samozvaní političtí kazatelé, opentlení spoustou titulů před i za svými jmény, sepsali prohlášení, v němž se za spoustou slov skrývá jediný vzkaz: Volte vládní strany, nevolte opozici!
Páni akademici zřejmě žijí v úplně jiné zemi než my obyčejní smrtelníci. Nevidí či přehlížejí společenský marast, do kterého nás zavlekla Fialova vládní garnitura. Nevidí katastrofální výsledky jejího vládnutí, přehlížejí všechny její militaristické úlety, jež hrozí zavléci nás do třetí světové války. Nevidí, že Fiala, Rakušan a spol. oprášili všemožné totalitní praktiky. Ignorují korupční kauzy současných mocipánů, dozimetristy počínaje, kampeličkáři pokračuje a bitcoinisty konče. A takhle by se dalo pokračovat dál a dál.
Nemáme volit ty, kteří chtějí suverénní Českou republiku, ale ty, kteří milují bruselský chomout. Nemáme volit ty, kteří usilují o svobodu projevu, ale ty, kteří nám chtějí zavřít ústa. Nemáme volit skutečnou demokracii, ale ty, kteří ji vyznávají jen tehdy, když je po jejich. Nemáme volit ty, kteří chtějí mír, ale ty, kteří přikládají do válečného ohně. Nemáme volit ty, kteří na prvním místě hájí občany naší země, ale ty, kteří sem chtějí zavléci mor multikulturalismu.
Nejrůznější agentury nás často zásobují průzkumy, podle kterých prý vládní strany volí ponejvíce lidé s vysokoškolským vzděláním, zatímco strany opoziční lidé se vzděláním nižším. Největším omylem ale je vyvozovat z toho, že vládní strany snad volí lidé chytří, zatímco opozici hlupáci. Je to právě naopak. Vzdělání není totéž, co zdravý selský rozum. Jen naprostý idiot totiž může znovu volit někoho, kdo jej svou hloupou politikou obral o více než třetinu úspor a po čtyři roky předváděl naprostý politický amatérismus.
Z prohlášení akademiků plyne jediné: Ti úplně největší hlupáci často mají spoustu titulů před i za svým jménem.
(Autor je 1. místopředsedou Trikolory. Psáno pro Deník TO.)
Mgr. Petr Štěpánek
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Štěpánek
autor: PV