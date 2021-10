Balcarová (Piráti): Současná novela vodního zákona nezajistí, aby se další Bečvy již v neděly

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěla mluvit o jedné věci, se kterou přišla vyšetřovací komise a o které se zmínil také pan ministr Brabec, a tou je příprava novely vodního zákona, která by měla reagovat vlastně na tu situaci, která se udála na Bečvě, a měla by nastavit takové prostředí a podmínky, aby k takovým případům už nedocházelo.

Pan ministr tady řekl, že souhlasí s tím, co uvádí ta závěrečná zpráva vyšetřovací komise. Já bych jenom řekla, že ta vyšetřovací komise pouze oceňuje přípravu té novely. Neříká, že souhlasí s tou její podobou. Já bych se ráda vrátila do minulého roku do prosince, když jsme tady na schůzi Poslanecké sněmovny Bečvu projednávali a tenkrát tady Sněmovna přijala nebo podpořila můj návrh, ve kterém vyzvala ministra životního prostředí k vypracování a projednání závazného předpisu, sloužícího k zajištění jednotného přístupu k řešení havárií v životním prostředí, ze kterého by vyplývaly kompetence jednotlivých orgánů státní správy a dalších zúčastněných subjektů, ale bohužel to se do dnešního dne nestalo, i když v tom daném usnesení z prosince minulého roku měl na to pan ministr Brabec dva měsíce.

Stalo se to, že Ministerstvo životního prostředí předložilo novelu vodního zákona v březnu do připomínkového řízení, my jsme se k tomu za Pirátskou stranu vyjadřovali, jak na úrovni krajů, které byly dotčeny Bečvou, tak za pirátský poslanecký klub. Podali jsme k té novele jedenáct zásadních připomínek a bohužel ani jednu tu připomínku Ministerstvo životního prostředí neakceptovalo. Já se vážně obávám toho, že současná novela vlastně nezajistí to, aby se další Bečvy již v neděly. A myslím si, že to je velmi špatně. Piráti tedy připravili svojí vlastní novelu vodního zákona a během prvních sto dnů příští Sněmovny tu novelu předložíme.

A já jenom krátce zmíním, co tam vnímám jako velmi problematické. Problematické je, že ta novela pověřuje šetřením havárií na vodách vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností. Těch je v České republice dvě stě. Často nemají zřízenou ani havarijní službu a nemají ani kapacity, které by havárie byly schopny šetřit. Naproti tomu Česká inspekce havárie na vodách řeší již skoro šedesát let. Je to orgán, který má ohromnou tradici, má kvalitní inspektory, má havarijní službu na deseti oblastních inspektorátech.

A toto všechno vlastně ta novela nerespektuje a mění zavedené pořádky, takže se všechno snaží převést do resortu Ministerstva zemědělství a Ministerstvo životního prostředí vlastně potom nebude mít žádnou zodpovědnost za řešení, šetření havárií na vodách. Přitom třeba v minulém roce, v roce 2020, Česká inspekce šetřila na vodách 194 havárií. To znamená, že se Česká inspekce podílí na řešení havárií, má v tom velkou praxi, jak jsem již řekla.

Takže to je důvod, proč ta současná novela je špatně navržena, s tím, že opravdu se snaží zavázat orgán, který k tomu není kompetentní, to znamená vodoprávní úřady, které spíše řeší povolovací agendu, než aby řešily havárie. Já myslím, že příklad je dobře vidět i na Bečvě, kde pracovnice vodoprávního úřadu byla sotva několik měsíců ve své funkci, a podle ministra životního prostředí by měla řídit vyšetřování takto závažné havárie. Pak se není čemu divit, že ta havárie, kdyby opravdu tomu tak bylo, nebyla řešena někým nebo řízena někým, kdo opravdu k tomu má dostatečné znalosti a praxi, což v těchto případech je velmi důležité.

Současně, co vidím jako problematické, že novela vodního zákona navrhuje, aby krajské úřady navýšily fond na řešení ekologických havárií na 20 milionů, ale to je prostě velmi problematické, protože každý úřad to bude řešit po svém, nebude zajištěn nějaký jednotný postup. My navrhujeme ve své novele, v pirátské novele, aby byl zřízen jednotný fond, a to buďto na Ministerstvu životního prostředí, anebo Státním fondu životního prostředí, který zajistí právě tu jednotnost toho postupu a jednotnost také vykazování čerpání těch peněz právě na sanaci ekologických havárií.

Takže tolik k té novele vodního zákona, kterou vnímáme jako velmi problematickou a neúčinnou a hlavně takovou, že nezabrání dalším Bečvám. A myslím, že je to opravdu velmi špatně.

Pak bych ráda - mrzí mě, že tady není pan ředitel Geuss, ředitel České inspekce životního prostředí, protože já bych se ho ráda zeptala na jednu věc. Já jsem dostala do mailu - a zřejmě jste dostali všichni - nějakou reakci České inspekce životního prostředí právě na tu závěrečnou zprávu. A musím říct, že jsem se opravdu podivovala, že tak naprosto nepřijatelný a neprofesionální výstup - a vlastně ten výstup vytvořil státní úřad ústy svého tiskového mluvčího a ještě to zveřejnil také na svých stránkách - opravdu je to hysterický výstup, není to není to prostě relevantní k té dané zprávě, a současně obviňuje Česká inspekce životního prostředí právě díky těmto svým výstupům a kydá špínu na všechny ostatní, kteří se podíleli na šetření té havárie, to znamená na vodoprávní úřady, krajské úřady, hejtmany, hasiče, a dokonce i na rybáře.

Je tedy škoda, že tady není pan ředitel Geuss, protože by mě fakt zajímalo, jak je možné, že Česká inspekce životního prostředí takto se vyjadřuje k práci vyšetřovací komise. Prostě podle mě je to velmi neprofesionální. A není se tak čemu divit, že veřejnost, ale i my poslanci máme pochyby o profesionalitě vedení České inspekce životního prostředí. To je za mě všechno. Děkuji.

