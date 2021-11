Baránek (Soukromníci): Část občanů České republiky nevěří vrcholným představitelům svého státu

reklama

A je téměř jedno, jestli jde o zaměstnance, OSVČ nebo drobného a středního soukromníka. Je velmi zle a navíc občan České republiky zjistil, že ve státě z tzv. elity není momentálně nikdo, komu by šlo věřit, že dokáže národ z tohoto nebezpečného marasmu vyvést!!!

Vrátím se k titulku tohoto článku. Strana soukromníků České republiky po celou dobu vlády Andreje Babiše na něm nenechala nit suchou. Až jste někteří psali, abychom to nepřeháněli. Nepřeháněli jsme to!!! Andrej Babiš a jím vybraní lidé mají zásadní slovo v České republice 8 let. Babiš za těch 8 let jednoznačně ukázal, že by velmi pozorným „studentem“ metod vládnutí KSČ a STB. Tento Slovák po celou dobu své moci lhal, podváděl, mystifikoval a cíleně rozděloval český národ. Metody STB a KSČ pouze zmodernizoval. Ani u některých jeho nejbližších vládních spolupracovníků nelze použít tzv. politickou korektnost. Schillerová, Havlíček, Dostálová a další se ukázali jako lidští zmetci. Neustálým lhaním např. kolem „podpůrných“ programů souvisejících s covidem 19 zničili nespočet hlavně OSVČ, drobných a malých soukromníků, kteří nikdy žádnou podporu nedostali. Nikdo už nespočítá, kolik soukromníků zkrachovalo ne vlastní vinou a kolik jich podnikání ukončilo a odešlo do zaměstnaneckého poměru. Tvrdím, že i toto bylo jejich záměrem. Výše uvedené „dámy a pánové“ se také podíleli na akci, kdy velké řetězce byly otevřeny a malí museli mít své živnosti zavřeny. Vše měl Babiš společně s ČSSD a KSČM jištěno většinou v parlamentu. Velké množství poslanců za ANO nemělo svůj názor!!! Byly to loutky svého vůdce. Za všechny loutky upozorním na poslance jménem Bžoch. Kdyby Andrej Babiš např. znásilnil nezletilou na Staroměstském náměstí, poslanec Bžoch by to večer v televizi uměl odůvodnit. A takových beznázorových kašpárků bylo více. Ale pozor, jsou sice v opozici, ale opět mají mnozí imunitu a připravují se na zvrat. Už při prvním jednání parlamentu ukázali, že jejich drzost nezná hranic. Navíc mají v hlavě to, že přes některé jejich přehmaty je volilo hodně přes 1 milion nepoučitelných lidí.

Volby rozhodly, že v čele státu bude středopravicová koalice 5 stran v čele s Petrem Fialou. Jak už jsem po volbách napsal, kdybych už 32 let stále neusiloval o úspěch stavovské politické strany, tak bych byl jako konzervativní pravičák velmi spokojen s výsledkem parlamentních voleb. Babiš v opozici, KSČM a ČSSD mimo sněmovnu a Piráti pouze se 4 poslanci. Téměř neuvěřitelné se stalo skutečností.

Co nás tedy čeká s novou vládou. Jak už jsem psal, po volbách jsem byl na kávě s jedním bývalým viceguvernérem ČNB. Když jsem byl po revoluci místopředsedou Tripartity, tam jsme se seznámili. Položil jsem mu otázku, co může nová středopravicová vláda se situací v republice udělat? Už teď se dá říct, že téměř nic, co by národ ubezpečilo, že volil dobře!! Před novou vládou je nespočet nebývalých problémů, o kterých už teď víme, a v průběhu krátké doby vyvstanou nové, o kterých ani netušíme!!! To byla základní odpověď a pokračoval. Drahota, která bude ještě horší, energetická krize, čipový hladomor, nastupující dopravní krize, krize autoprůmyslu, nutnost plnit Green Deal EU, nutnost osekat veřejný dluh o stovky miliard (základní předvolební slib) atd. atd. A dodal, že covid 19 zdaleka neřekl poslední slovo. A už dnes vidíme, že neřekl. Nová vládní garnitura nebude mít na nic peníze a jejím největším úspěchem bude, když do půl roku po volbách nezačnou sociální nepokoje vyvolané neúnosnou drahotou pro většinu národa!!! Musíme také počítat s tím, že značné množství drobných, malých a středních soukromníků zkrachuje nebo to zabalí samo. Stát je nepodrží! Mnozí z nich to v tento moment netuší, ale přijde to rychle, dodal na závěr. Souhlasil s mým názorem, že se soukromníci mají dnes hůře než jejich stát. Vládnoucí garnitura si, když to jinak nepůjde, opět půjčí peníze a nějak to okecá. Když to nepůjde ani potom, tak jak říkal Josef Goebels, se stáhnou do předem připravených pozic. Když jsem obsah tohoto rozhovoru řekl svému kamarádovi, který úspěšně podniká, je lidovec a dá se říct, že máme na svět hodně podobný názor, tak z něho vyjelo – ještě nezačali vládnout a už je kritizujete. Vysvětlili jsme si následně, že to není kritika, ale obavy z budoucna. Nová vláda převezme zemi v nejhorší polistopadové situaci. A to nevíme ještě, na co všechno přijdou, když takzvaně otevřou v úřadech šuplíky.

Ve vedení Strany soukromníků České republiky jsme se dohodli, že velmi poctivě prostudujeme prohlášení nové vlády a připravíme připomínky hlavně z pohledu soukromníků. Pokusíme se o tom jednat. I když historicky víme, že ODS už od dob Václava Klause má velmi ráda hlasy soukromníků a jejich rodin a že po volbách v přemíře státnických povinností na problémy malých a středních soukromníků zapomíná. V tom jsou ale všichni stejní. Je to ale „pravicová“ vláda, tak věříme, že se budou chovat jinak než Babiš a lidé budou mít důvod jim věřit. Uvidíme.

Strana soukromníků České republiky se začala usilovně připravovat na komunální a senátní volby v roce 2022. Chceme zvýšit počet našich obecních zastupitelů z dnešních 105 alespoň na 200 a pokusit se alespoň o 1 senátora. A určitě nepřestaneme věřit, že už v příštích parlamentních volbách bude mít stavovská strana živnostenského typu zastoupení i v parlamentu. Uvidíme, jestli další parlamentní volby budou až za 4 roky. Musíme se připravovat!

