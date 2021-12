Baránek (Soukromníci): Proč jsou soukromníci stejně vždy nakonec obětováni?

reklama

K napsání tohoto článku se chystám už opravdu dlouho. Než se rozepíši, odpovím na otázku z titulku. OSVČ, drobní, malí a střední soukromníci a sedláci jsou v tom určitém čase vládnoucí garniturou obětováni vždy proto, že nemají nejméně v parlamentu žádného poslance z řad politicky organizovaných soukromníků ze své stavovské strany. Ano, tak je to jednoduché! To, že ve všech parlamentních stranách jsou i podnikající lidé, při navození témat a následném hlasování v parlamentu nic neznamená!

Tito lidé jsou součástí velmi širokých zájmů „občanských stran“ a nemají žádnou šanci systematicky předřadit zájmy soukromníků před ostatní v parlamentu řešenou problematiku! Někteří z nich tu potřebu ani necítí anebo se bojí otevřít hubu, aby si neohrozili, jak říkal pan Werich „dobré bidlo a být bidelníkem“. Pro jeden příklad z nespočtu takových situací nemusíme jít daleko – zrušení vánočních trhů z hodiny na hodinu.

Kdyby stavovská Strana soukromníků České republiky měla v tento moment 2-3 své dobře vybrané poslance, tak by začali řvát, blokovat jednání, vysvětlovat a obviňovat pachatele tohoto, pro tisíce živnostníků a jejich rodin, likvidačního nařízení. Takto je v parlamentu klid a my píšeme prosebné dopisy představitelům nastupující vlády. Jejich odpovědi zveřejním v prosincovém Soukromníkovi č. 9. Pálit si prsty nebudou, budou obviňovat jeden druhého a postižení soukromníci mohou jít tak skočit z mostu. A tak to jde a půjde pořád dokola.

Dovolte mi, abych se pro dokreslení situace prošel trošku historií. Žádné teorie, jenom prožité. Můj děda Matěj Baránek by živnostníkem v Poštorné, měl do znárodnění 2 koloniály a v obci vedl Československou živnostensko-obchodnickou stranu středostavovskou. Když za hlubokého komunismu vzpomínal na mládí, tak říkal po našem: „V obci, župě, parlamentu a vládě musíme mět svoje zvolené lidi, jinak budů ostatní gazdovat za naše peníze a lozit nám po zadách“. A oni to v letech 1918-1938 dokázali.

Po roce 1989 jsem si na tuto jeho větu tisíckrát vzpomněl a snažil se podle toho chovat. Už 16. prosince 1989 jsme v Praze na Žofíně založili Sdružení československých podnikatelů. Nárůst členů byl velmi prudký. Už na konci roku 1990 mělo sdružení cca 200 000 organizovaných členů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Založili jsme legislativní skupinu, která s lidmi od pana Valtra Komárka připravovala změny zákonů i zákony nové. Všichni noví politici dnes a denně mluvili o potřebě soukromého podnikání. My jsme tenkrát věřili, že to myslí vážně, a tak jsme tvrdě tlačili na změny.

Sdružení prosadilo, anebo alespoň výrazně podpořilo tak zásadní procesy, jako restituce do 25. února 1948, malou a velkou privatizaci, zákon o navracení ukradené půdy 3T, odklad zahájení kupónové privatizace, lustrační zákon, založení Hospodářské a Agrární komory, vznik Českomoravské záruční a rozvojové banky, vznik Tripartity atd. atd. V každém okrese Československa jsme měli silné okresní sdružení, které se staralo o podmínky pro soukromníky v místě působení. Zakládali jsme profesní cechy a společenstva. 177 cechů a společenstev bylo kolektivními členy sdružení. O naše názory byl velký zájem v televizi, rozhlase a v tisku.

V druhé polovině roku 1990 jsme začali pozorovat, že odpor proti prudkému rozvoji „kapitalismu“ velmi sílí jak zprava, tak zleva. To, že bylo sedm milionů lidí od roku 1945 do roku 1989 členy KSČ, bylo cítit. Zahodili průkazky a bleskově nalezli do všech stran odleva doprava. A nejen oni. Pochopili jsme, že se musíme pokusit o získání přímého politického vlivu a na konci roku 1991 jsme v Pelhřimově založili stavovskou Stranu podnikatelů, živnostníků a rolníků. V parlamentních volbách 1992 nás do ČNR volilo 203 641 lidí a získali jsme 3,14 % hlasů. Ve stejných volbách vyletěla kometa ODS s Václavem Klausem st. v čele a mnozí soukromníci dali ODS přednost.

Přejdu do dneška. Nikdy jsem si nemyslel, že výsledek z roku 1992 nebude 30 let překonán. Letos, i když jsme dali dohromady síly 3 stran, jsme získali 2,76 % a volilo nás 148 463 lidí. Stávajícím politickým stranám se podařilo rozebrat soukromníky a členy jejich rodin pro své zájmy. Když odhlédnu od politiky, tak určitý lobbistický vliv na vývoj má pouze Svaz průmyslu a dopravy ČR, ale ten se stará o zájmy těch velkých. Určitý vliv má houževnatá Asociace soukromého zemědělství vedená Jaroslavem Šebkem a k světu se mají i Podnikatelské odbory vedené Radomilem Bábkem. Ostatní sdružení, cechy, společenstva atd. jsou mnohdy jenom vývěsní štíty s předsedou, bez členů a bez jakéhokoliv vlivu na vývoj v České republice. Politická garnitura se může radovat. Před volbami naslibují cokoli, získají od soukromníků peníze na volby a po volbách jde všechno po starém. Pravda po 32 letech ale je taková, žádná teorie.

Stavovská Strana soukromníků České republiky se tvrdohlavě připravuje na komunální a senátní volby 2022. Je pravdou, že určitá část vedení strany, ale i členů je toho názoru, že je nutné diskutovat, jak dál. Vytvořit určitý politický blok s jinými subjekty, spojit se s někým atd. atd.? My zakladatelé a pamětníci těch 32 let jsme zestárli, ale nerezignovali. Jsme přesvědčeni, že politicky organizovaní soukromníci musí v pudu sebezáchovy usilovat a získat politický vliv v obcích, městech, krajích, parlamentu, senátu a ve vládě. Musíme ale pro tuto ideu získat lidi lepším vysvětlováním. Stále věřím, že se toho dožiji.

