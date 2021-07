Bartoš (Piráti): Evropské peníze sice do Česka proudí, ale nejsou vždy smysluplně využívány

reklama

Předseda Pirátů Ivan Bartoš se vrátil do České republiky po třídenní pracovní cestě do Bruselu. S vrcholnými představiteli Belgie, Evropské unie, NATO řešil hlavně finanční podporu opomíjeným českým regionům, obnovu naší země po koronaviru a přecházení korupčním kauzám, které stojí poplatníky miliardy korun. Setkal se například s místopředsedkyní belgické vlády Petrou De Sutter, předsedou Evropského parlamentu Davidem Sassolim, evropskou komisařkou pro kohezi Elisou Ferreirou nebo se zástupcem generálního tajemníka NATO Davidem van Weelem.

Svoji cestu Bartoš zahájil návštěvou belgické místopředsedkyně vlády Petry De Sutter. „Během loňské vlny pandemie se Belgii nedařilo, pak ale přišla nová vláda a situace se výrazně zlepšila. Nebyly zavřené školy ani průmysl, služby měly dostatečné kompenzace a nedošlo k pádu byznysu. Daří se i očkovat – v tuhle chvíli prošlo první dávkou přes 70 procent dospělé populace a situace se zlepšuje. Pomáhá tomu i poměrně aktivní očkovací kampaň,” podotkl Bartoš, který ocenil, že belgická vláda se snaží očkované efektivně motivovat i informovat.

Belgií se lze podle něj inspirovat i ohledně plánu pro obnovu země po koronaviru. „Prostřednictvím takzvaného plánu obnovy se Belgie chystá masivně investovat do digitalizace, nových technologií a také do výstavby bydlení. Evropská komise nedávno belgické vládě tento plán schválila, ta tak může spustit jednotlivé projekty. Petra De Sutter zdůraznila, že projekty musí být dlouhodobě udržitelné, efektivní a mít přidanou hodnotu pro občany. I zde je do budoucna prostor k ponaučení a inspiraci pro naši republiku, která na schválení plánu obnovy stále čeká,” popsal předseda Pirátů.

Následovala schůzka s předsedou Evropského parlamentu Davidem Sassolim. „Debatovali jsme zejména otázku budoucnosti Evropy a opatření, která Evropská unie musí přijmout, aby efektivněji řešila krizové situace nejen v souvislosti s covidem. Předseda Evropského parlamentu hovořil i o rezoluci, kterou parlament přijal ohledně střetu zájmu premiéra Andreje Babiše,” řekl Bartoš.

Na druhé středeční schůzce proběhlo setkání s komisařkou Elisou Ferreirou, zodpovědnou mimo jiné i za oblast regionálního rozvoje, kterému se věnuje Ivan Bartoš i z pozice předsedy sněmovního výboru. „Řešili jsme programy na rozvoj regionů v České republice, hodně skloňovaný RESTART, ale i narovnání životní úrovně v jednotlivých regionech. Evropské peníze sice do České republiky proudí, ale nejsou vždy a všude smysluplně využívány. Přes naše opakované snahy se zatím nepodařilo prosadit jasná pravidla a kontrolu využití evropských zdrojů. Chceme, aby se kvalita života lidí v doposud opomíjených regionech více přiblížila bohatším centrům měst či okolí Prahy,” nastínil předseda Pirátů, který po návratu z Bruselu odjel se senátorem Zbyňkem Linhartem na Šluknovsko, aby zde jednali právě o rozvoji tohoto regionu.

Na středečním programu cesty byla i schůzka s předsedkyní výboru pro rozpočtovou kontrolu Monikou Hohlmeier, která mimo jiné stála za rezolucí o střetu zájmů Andreje Babiše. „Není to problém pouze našeho premiéra. Bavili jsme se o tom, jak kvalitně jednotlivé státy kontrolují čerpání evropských dotací. Zajímalo mě, jaká opatření mají ministerstva zavést a jak mají spolupracovat s Evropskou komisí, aby se neopakovaly například kauzy ROP Severozápad. Je třeba předcházet tomu, aby se rozjely projekty, které pak kvůli netransparentnosti Evropská unie neproplatí. Co se týče hrozeb, které vyplývají z rezoluce včetně částečného zastavení některých dotací směřujících do České republiky, tak mne paní Hohlmeier ujistila, že se jednotlivá pravidla kontrolují a stopka se potenciálně týká pouze firem v holdingu premiéra Babiše. Kvůli hamižnosti pana Babiše by tedy neměly být ohroženy investice, které mají České republice pomoci v rozvoji,” řekl Bartoš.

Na závěr své pracovní cesty v Belgii navštívil Ivan Bartoš také centrálu NATO, kde proběhly celkem tři schůzky. Během nich se setkal s českým velvyslancem při NATO Jakubem Landovským, náměstkem generálního tajemníka NATO Davidem van Weelem a také s generální tajemnicí Parlamentního shromáždění NATO Ruxandrou Popou. „Bylo pro mne velmi důležité setkat se s panem velvyslancem Landovským. Během tohoto jednání jsme detailně prodiskutovali výsledky nedávného summitu NATO v Bruselu, na kterém padly poměrně zásadní závěry např. z hlediska vztahů NATO-Čína. Aliance se v nové strategii, kterou by měl definitivně potvrdit příští summit v Madridu, poprvé obsáhleji věnuje "systémové výzvě" představované Čínou,” řekl Bartoš. „Problematiku nových bezpečnostních výzev jsem probral s Davidem van Weelem. Detailně jsem se informoval o vytvoření obranného inovačního centra DIANA (Defence Innovation Accelerator of the North Atlantic), jehož cílem je urychlit transatlantickou spolupráci v oblasti kritických technologií, a pomoci tím NATO k užší spolupráci se soukromým sektorem, akademickou půdou a dalšími nevládními subjekty. Setkání s panem van Weelem bylo pro mne velmi inspirující,” zhodnotil schůzky v centrále NATO předseda Pirátů Ivan Bartoš.

