Bartoš (Piráti): Liberální demokratické strany jsou jediným nárazníkem proti všemožným pábitelům

reklama

„Česko a Slovensko vnímám jako takový náš středoevropský dvojdomek. V takovém dvojdomku respektujete soukromí souseda, ale zároveň žijete nablízko, sdílíte prostor, v mnoha případech spolupracujete a celkově vám upřímně záleží na tom, jak se tomu druhému daří. Nyní to bohužel vypadá, že se nad Slovenskem opět stahují mračna,” uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Na hrozbu populismu a extremismu, které se svými chapadly snaží uchvátit celou Evropu, nesmíme rezignovat. Je třeba zmobilizovat síly a bojovat. Jako liberálové zastupující zájmy demokraticky smýšlejících voličů musíme více než kdy jindy stát při sobě. My jsme jediným nárazníkem proti všemožným pábitelům, Ficům a Orbánům, co se v Evropě objevují jak houby po dešti. A neustoupíme jim ani o milimetr. Jinak by to mělo pro naše občany nedozírné následky,”nastínil Bartoš s tím, že si velmi váží dnešní schůzky s představiteli Progresivného Slovenska a jejich ochoty vyměnit si zkušenosti ze dvou suverénních, ale kulturně velmi blízkých zemí.

„Velmi si vážím přijetí u našich blízkých partnerů. Chci zdůraznit dvě věci. Za prvé, vůbec nepochybuji, že naši přátelé v Česku stále vnímají Slovensko jako blízkeho partnera a mají zájem o kvalitní, vysoce nadstandardní vztahy. Tak chápu i vážný signál, který česká vláda vyslala Slovensku. Je to důležitá upřímnost a zpětná vazba, která zdobí silné vztahy, jako je ten mezi Slovenskou a Českou republikou,” uvedl Michal Šimečka, místopředseda Národné Rady SR a předseda Progresívneho Slovenska.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Za druhé, můj vzkaz pro partnery v Česku je jasný - Slovensko není jen Robert Fico. Já Slovensko znám jako proevropskou a prozápadní zemi, která se zodpovědně chová vůči svému okolí i spojencům. Některé výroky a gesta pánů Fica a Blanára jsou hanebné a neakceptovatelné. Všechny ale chci ujistit, že podlézání Putinovu režimu nereprezentuje vůli většiny slovenských občanů. Já osobně udělám všechno pro to, aby dobré vztahy Slovenska a Česka pokračovaly. Jsou tak vzácné, že zdaleka přesahují funkční období té či oné vlády,” doplnil šéf Progresívného Slovenska Šimečka.

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 2% SOCDEM 3% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 92% Piráti 0% STAN 0% Zelení 3% hlasovalo: 37306 lidí

„I když se Česko a Slovensko před více než třiceti lety rozhodly vydat cestou dvou suverénních států, zůstalo nám mnoho společného. Nám Čechům záleží na budoucnosti Slovenska a věříme ve společný zájem pečovat o demokracii ve střední Evropě. To je velký úkol pro liberální strany, které by měly v maximální míře spolupracovat,” řekl Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí Česka.

Jednání se zúčastnila také místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová: „Vztahy mezi Českem a Slovenskem jsou dlouhé a blízké. Vždycky jsme byli a i nadále budeme sousedé. Výroky premiéra Roberta Fica v posledních dnech a týdnech nicméně byly zcela nehorázné. Kromě toho, že v nich používal jazyk Moskvy, šlo o výroky matoucí až lživé. To Ukrajina byla napadena Putinovým režimem. To je fakt. Nesmíme ale nikdy zapomínat, že Slovensko není pouze vláda a rozhodně to není ani jeden člověk v jejím čele. I proto jsme se dnes setkali.”

„Silná Evropa a silná evropská spolupráce jsou něčím, co je výhodné jak pro Česko, tak i pro Slovensko. Něco, co nás posílí a umožní nám čelit ruské agresi a dezinformacím. Jsem proto rád, že máme v Česku kvalitní a liberální partnery. Věřím, že si naše země budou blízké i nadále a že na tyto dobré vzájemné vztahy bude možné navazovat také do budoucna,” uzavřel Martin Hojsík, místopředseda Evropského parlamentu a Progresívneho Slovenska.

Psali jsme: Ministr Bartoš: Na zkrácení období jsme se shodli s opozicí, děkuji i za rychlé projednání výborem Ministr Bartoš: Na pevnostní města Terezín a Josefov půjdou přes tři miliardy Ministr Bartoš: Obecný plošný zákaz všech produktů s HHC ničemu nepomůže Ministr Bartoš: Vláda schválila zavedení digitálně zpracovaných plných mocí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE