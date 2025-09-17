Bartoš (Piráti): Naší vizí je, aby stát pomáhal, ne překážel

Za dva roky a devět měsíců ve vládě Piráti prosadili změny, které lidem v Česku usnadňují život každý den. Díky nim vzniklo pět tisíc bytů s dostupnějším nájmem navíc, 1,5 milionu lidí používá Portál občana a 700 tisíc má občanku v mobilu. Osm protikorupčních zákonů šetří miliardy a rodičovský příspěvek vzrostl na 350 tisíc korun. Tyto reformy dokazují, že Piráti prosadili zásadní pozitivní změny a dokázali nasměrovat Česko k modernímu a férovému státu. Během prvních sta dní vlády na své úspěchy chtějí Piráti navázat další desítkou opatření a změn, které posunou Česko dopředu.
„Když jsme nastupovali do vlády, stát byl pro lidi spíš přítěží. Dnes si spoustu věcí vyřídíte během pár minut z gauče, tisíce rodin mají nové bydlení a stát mnohem víc chrání všechny lidi, ne jen pár mocných. To je obrovský posun a jasný důkaz, že politika může přinášet konkrétní výsledky,“ říká bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš, který vede kandidátku Pirátů ve Středočeském kraji.
Významné změny se dotkly i politické kultury. Piráti prosadili registr skutečných majitelů firem, ochranu whistleblowerů, férovější zadávání zakázek a další opatření, která omezila prostor pro korupci. Posílili také práva LGBTQ+ lidí a dětí z duhových rodin, zavedli novou definici znásilnění, zvýšili rodičovský příspěvek nebo připravili zákon o podpoře bydlení a jasnější pravidla o lobbingu.
„Naší vizí je, aby stát pomáhal, ne překážel. A to se postupně daří – od modernizace úřadů přes férovější pravidla pro politiku až po větší podporu rodin. Jsou to výsledky, které už dnes lidem mění život. A na to všechno teď chceme navázat v dalším volebním období. Máme plán, jak lidem zlepšit život hned během prvních sto dní,“ dodává Bartoš.
Plán Pirátů na prvních sto dní přináší dalších 20 miliard ročně na výstavbu bytů a zákon, který řeší urgentní situaci v bydlení. Rodiny mají získat vyšší slevu na poplatníka, větší podporu na děti a levnější základní potraviny díky nižšímu DPH. Reforma antimonopolního úřadu má zamezit kartelům, které uměle zdražují jídlo, a přinést online sledování cen. Celý plán najdete ZDE:
Do protikorupčního balíčku pak Piráti zařazují přísnější tresty za rozsáhlou korupci, kontrolu majetkových přiznání politiků a zákon o zabavování výnosů z trestné činnosti. Součástí prvních sto dní má být i zákon o manželství pro všechny, plán na další zjednodušení byrokracie nebo regulace trhu s konopím, která může státnímu rozpočtu přinést až 3 miliardy ročně.
Minulý týden Piráti nahráli do systému celou legislativu na podporu rodin, v nejbližších dnech představí zákon o řešení urgentní situace v bydlení, který umožní právě zrychlenou výstavbu. Připravují také antimafiánský zákon, který chtějí mít ještě do voleb nachystaný v paragrafovém znění.
„Lidé vidí, že to, co jsme slíbili, už funguje. Teď chceme tempo ještě zvýšit – rodinám nechat víc peněz v peněženkách, zatočit s korupcí, bydlení udělat dostupnější a prosadit rovná práva pro všechny. Sto pracovních dní a Česko se zase posune dopředu. Nakopneme změnu. Letos Piráti,“ uzavírá předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
