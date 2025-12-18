Fiala (SPD): Evropská komise plánuje 2500 nových pracovních míst

Von der Leyenová chce navýšit počet bruselských úředníků o další tisíce. Prosazujeme omezení moci a byrokracie Bruselu. To je vážně drzost. Evropská unie je zadlužená až na půdu a neustále se chce zadlužovat, ale Evropská komise pod vedením Ursuly von der Leyenové plánuje velké rozšíření svého byrokratického aparátu.
Podle informací, se kterými přišel německý deník Bild, Evropská komise plánuje vytvořit 2500 nových pracovních míst. Brusel tento krok odůvodňuje tím, že potřebuje expertízu v oblasti umělé inteligence či kyberbezpečnosti…
Odmítáme, abychom museli živit další bruselské europapaláše! Chceme usilovat o to, aby moc Bruselu byla co nejvíce omezena. V naší představě by komise měla fungovat pouze jako servisní orgán pro suverénní národní státy.
Německý Bild situaci popisuje jako „Kostenhammer“ (cenový šok), jelikož náklady na platy, benefity a penze pro 2500 nových vysoce postavených úředníků budou představovat obrovskou zátěž pro unijní rozpočet v řádu milionů eur ročně. U nás o věci informovalo Echo24.
Ke kritice se přidává i Evropská asociace daňových poplatníků. Jejich šéf Michael Jäger řekl listu Bild, že „daňovým poplatníkům je slibováno snížení byrokracie, ale ve skutečnosti se jen zvyšuje. Každý v Bruselu ví, že více zaměstnanců vede k ještě větší byrokracii.“
