Fiala (SPD): Evropská komise plánuje 2500 nových pracovních míst

18.12.2025 19:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k plánu dalšího rozšiřování bruselské byrokracie

Fiala (SPD): Evropská komise plánuje 2500 nových pracovních míst
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Místopředseda hnutí SPD Radim Fiala v pořadu K věci

Von der Leyenová chce navýšit počet bruselských úředníků o další tisíce. Prosazujeme omezení moci a byrokracie Bruselu. To je vážně drzost. Evropská unie je zadlužená až na půdu a neustále se chce zadlužovat, ale Evropská komise pod vedením Ursuly von der Leyenové plánuje velké rozšíření svého byrokratického aparátu.

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

95%
3%
2%
hlasovalo: 1271 lidí

Podle informací, se kterými přišel německý deník Bild, Evropská komise plánuje vytvořit 2500 nových pracovních míst. Brusel tento krok odůvodňuje tím, že potřebuje expertízu v oblasti umělé inteligence či kyberbezpečnosti…

Odmítáme, abychom museli živit další bruselské europapaláše! Chceme usilovat o to, aby moc Bruselu byla co nejvíce omezena. V naší představě by komise měla fungovat pouze jako servisní orgán pro suverénní národní státy.

Německý Bild situaci popisuje jako „Kostenhammer“ (cenový šok), jelikož náklady na platy, benefity a penze pro 2500 nových vysoce postavených úředníků budou představovat obrovskou zátěž pro unijní rozpočet v řádu milionů eur ročně. U nás o věci informovalo Echo24.

Ke kritice se přidává i Evropská asociace daňových poplatníků. Jejich šéf Michael Jäger řekl listu Bild, že „daňovým poplatníkům je slibováno snížení byrokracie, ale ve skutečnosti se jen zvyšuje. Každý v Bruselu ví, že více zaměstnanců vede k ještě větší byrokracii.“

Ing. Radim Fiala

  • SPD
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Fiala (SPD): Muslimové narušují evropské vánoční trhy
Fiala (SPD): Poslanci ostatních stran vás volit nechtějí, Piráti
Fiala (SPD): Drtivá většina českých občanů odmítá euro
Fiala (SPD): Politické i trestněprávní důsledky pro bitcoinovou kauzu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

byrokracie , EK , Fiala , SPD

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Měla by Evropská komise fungovat pouze jako servisní orgán pro národní státy?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Proč by měl Babiš dotace vracet?

Že by tím přibyly peníze do rozpočtu je sice asi fakt, ale není přeci jediný, kdo je čerpá. Tak proč zrovna jen on? Neměly by se tak spíš dotace zrušit? A jestli je Babiš dostal nějak neoprávněně, tak není na místě řešit to, jak je to možné a zda je jediný? A taky, zda by za neoprávněné přidělení mě...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zdánlivě zdravé ovesné vločky se mohou pěkně vymstítZdánlivě zdravé ovesné vločky se mohou pěkně vymstít Zbytečné chyby při topení v krbových kamnechZbytečné chyby při topení v krbových kamnech

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hejtman Kuba: Nová komunikace přináší zklidnění dopravy v centru města

20:07 Hejtman Kuba: Nová komunikace přináší zklidnění dopravy v centru města

Klidnější a bezpečnější centrum města. Takový vánoční dárek si pro obyvatele Kaplice na Českokrumlov…