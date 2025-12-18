Bartoš (Piráti): Budou z dnešních mladých Babišovi bezdomovci?

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zákonu o podpoře bydlení

Bartoš (Piráti): Budou z dnešních mladých Babišovi bezdomovci?
U vlády jsou sotva pět minut a už chtějí sabotovat zákon o podpoře bydlení. Zákon, který jsme po třiceti letech s Piráty a odborníky připravili a prosadili. Zákon, na kterém si vylámaly zuby dvě vlády s Andrejem Babišem a všechny jeho ministryně na Ministerstvu pro místní rozvoj. A nová ministryně ANO ho teď chce poslat do kopru. 1,5 milionu lidí tak může být v ohrožení ztrátou bydlení.

Pokud vláda v rozpočtu zastaví i spolufinancování výstavby dostupného nájemního bydlení, které jsme spustili, Česko padne ještě do hlubší krize bydlení. Pojem Husákovy děti jistě všichni znají. Dnešní mladí možná ponesou v budoucnu označení Babišovi bezdomovci. Uděláme vše pro to, aby to tak nedopadlo.

