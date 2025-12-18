Turek (Motoristé): Prý nedodržuji pravidla

Mám z toho dojem, že jsem nejhorší člověk na světě. Přesto bych hodnocení nechal na voličích a občanech republiky. Právní důvody nejmenování neexistují a jako chlap se chovám.
Prý nedodržuji pravidla. Nemyslím si, ctím především psaná pravidla, tedy pravidla zákonná, ne pravidla některých novinářů. Proto jsem bezúhonný, důkazem bezúhonnosti je například můj zbrojní průkaz a myslím, že jsem velmi kvalitně reprezentoval zájmy České republiky v europarlamentu.
Měli bychom ctít všichni dohromady i nejvyšší "pravidlo", neboli zákon nejvyšší. Jmenuje se Ústava České republiky.
