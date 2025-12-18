Turek (Motoristé): Prý nedodržuji pravidla

18.12.2025 18:09 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na důvody prezidenta Pavla pro odmítání jmenování ministrem

Turek (Motoristé): Prý nedodržuji pravidla
Foto: Repro Youtube
Popisek: Filip Turek

Mám z toho dojem, že jsem nejhorší člověk na světě. Přesto bych hodnocení nechal na voličích a občanech republiky. Právní důvody nejmenování neexistují a jako chlap se chovám.

Prý nedodržuji pravidla. Nemyslím si, ctím především psaná pravidla, tedy pravidla zákonná, ne pravidla některých novinářů. Proto jsem bezúhonný, důkazem bezúhonnosti je například můj zbrojní průkaz a myslím, že jsem velmi kvalitně reprezentoval zájmy České republiky v europarlamentu.

Měli bychom ctít všichni dohromady i nejvyšší "pravidlo", neboli zákon nejvyšší. Jmenuje se Ústava České republiky.

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Pavlovo přeřeknutí při nadávání Turkovi vzbudilo dohady
Pavel chce moralizovat Turka? Ševčík vytáhl fakta
To není jen „bolest zad“. Problémy Turka očima odborníka
Jakob srovnal Turka s Hitlerem. Nacher měl chuť opustit studio

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Pavel , Turek , motoristé

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Měli by všichni občané včetně prezidenta respektovat Ústavu České republiky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Vojtěch Filip byl položen dotaz

Vy opravdu věříte tomu, že mají komunisté ještě nějakou budoucnost?

Vždyť vám nepomohlo ani přejmenování, do sněmovny jste se zas nedostali a teď nevím přesně, ale nemáte ani žádného senátora nebo třeba hejtmana. A myslíte, že by měl stranu vést někdo jiný než Konečná? Kdo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Turek (Motoristé): Prý nedodržuji pravidla

18:09 Turek (Motoristé): Prý nedodržuji pravidla

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na důvody prezidenta Pavla pro odmítání jmenování minis…