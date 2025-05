Bartoš (Piráti): To je ta firma, která dělala pro vaše ministry alibistické vyhodnocení

Já děkuju za slovo. Já bych chtěl jenom reagovat na pana poslance Babiše.

Ten audit, o kterém hovoříte, já bych ho dal možná trošku do uvozovek, protože aspoň podle informací, které mám, tak ten audit nedělala žádná auditorská firma, to nedělali forenzní auditoři. Víte, kdo ten audit dělal? Ten audit dělala nyní již přejmenovaná, protože jeden ze spolu majitelů této kanceláře, myslím, že zesnul v loňském roce, tak tenhle ten audit v uvozovkách, nebo toto zhodnocení dělá PORTOS, to je ta firma Češka, a Smutný. To je ta firma, která dělala pro vaše ministry to alibistické vyhodnocení, že stačí, že bude doloženo místopřísežným prohlášením od lidí, kteří ovládají jisté části AGROFERTu, že oni jsou ti, kteří řídí Agrofert.

Takže Češka a Smutný, to je ten pamflet, kterým se tady myslím, že ministr Výborný zastřešuje v mé interpelaci, proč tedy nevymáhají zpátky peníze získané ve veřejných zakázkách firmě UNILES? Tak to je ta samá společnost, která teď ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, což je trošku také paradoxní, dělá ten v uvozovkách audit. Takže firma, která dělala alibi Andrejovi Babišovi ve střetu zájmů, se teď nyní podílí na zhodnocení digitalizace stavebního řízení.

Co je ještě paradoxní? Ta firma nešla do žádného výběrového řízení. Ta firma byla vybrána, myslím, že nevím, jestli panem Trpkošem, nebo ministrem Jurečkou takovým hezkým způsobem. Ministerstvo má tři rámcové smlouvy, pokud se nemýlím, které rozhodně nejsou na to, aby jedno ministerstvo provádělo audit na ministerstvu druhém, to je velmi zvláštní, to jsou služby pro Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Dvě ty firmy se podílely na právním dozoru, na soutěžení zakázek digitalizace stavebního řízení. Takže když je Marian Jurečka nebo někdo oslovil, tak z logiky věci ty dvě firmy to dělat nemohly, protože byly, a pozor, taktéž ve střetu zájmů, protože dělali právní dozor nad realizací těch zakázek, a představte si, že to dostala firma Portos, tedy dříve Češka Smutný, kteří psali to odůvodnění, kterým se nyní zaštiťuje ministr Výborný, nevím, jestli se o něj opírá i ministr Stanjura, tedy zhodnocení, že stačí prohlášení nějakých dvou lidí, já je teď nemám v hlavě, nevzal jsem si mobilní telefon, k tomuto rozhodnutí.

Možná ještě k jedné věci. Ono to asi zní někde, když se to vystřihne z kontextu, jak je to strašně super, kolik Agrofert odvedl na daních. Já si pamatuju hodně dávný výrok pana poslance Babiše, kdy byl dotazován na svá majetková přiznání, a on řekl prosím vás, a kdo v Čechách každý rok říká, jaké odvádí daně? Kolik vydělal? Kdo to státu sděluje? Jenom sdělujou to všichni, protože všichni v České republice, kteří teda daní v České republice, platí daně.

Takže to, že někdo zaplatí něco na daních, rozhodně není free ticket, nějaká jízdenka k tomu, aby ten člověk zároveň na druhé straně mohl porušovat zákon. Já se tady nebudu zabývat tou cifrou, co tady říkal pan poslanec Babiš, která se objevila v tom v uvozovkách auditu.

Já bych chtěl pak probírat i ten zákon, mohl bych to tady rozebírat klidně hodinu, založeno na datech Českého statistického úřadu, na vyčíslení škod, které doposud, a je to i od pana ministra Kulhánka, za těch osm nebo devět měsíců, co už Piráti nejsou ve vládě, tak neuplatnil náhrady škody v této věci. Ale to není merit mého problému.

Já zde nestojím kvůli tomu, abych zde diskutoval s panem poslancem Babišem. Já bych chtěl, aby ministři této vlády, ministr Stanjura a ministr Výborný, konali, protože zde máme třetí rozsudek, který potvrzuje to, že po době, kdy byl Andrej Babiš premiérem České republiky, firma Agrofert a další rezorty jednaly v rozporu se zákonem, opírající se o prohlášení nějakých dvou pánů, což právně přikryla firma Češka a Smutný.

Děkuji.