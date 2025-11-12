Bartošek (KDU-ČSL): Babišovy tanečky kolem střetu zájmů

Hra na schovávanou s prezidentem. Jak jinak lze nazvat Babišovy tanečky kolem střetu zájmů? Babiš nás neustále veřejně ujišťoval, že řešení jeho střetu zájmů není problém. Tak ať jej konečně představí. Lidé mají právo vědět, jestli budoucí premiér respektuje zákony své země.
Andrej Babiš se staví nad zákon v případě svého trestního stíhání a nechce se nechat zbavit poslanecké imunity. Teď hrozí, že to udělá podruhé. Podpořme pana prezidenta ve snaze zabránit mu v tom.
autor: PV