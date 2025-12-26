Okamura (SPD): Skandální. Evropská komise zahájila řízení proti Slovensku

27.12.2025 22:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k řízení Evropské komise proti Slovensku.

Okamura (SPD): Skandální. Evropská komise zahájila řízení proti Slovensku
Foto: Repro Tomio Okamura, FB
Popisek: Tomio Okamura

To je skandální. Evropská komise zahájila řízení proti Slovensku, protože to si do své ústavy přidalo ustanovení o svrchovanosti země především v otázkách národní identity. Důvodem pro řízení o porušení povinnosti je podle Komise EU to, že novela ústavy prý zpochybňuje zásady „nadřazenosti, autonomie, účinnosti a jednotného uplatňování práva Evropské unie“. SPD odmítá pošlapávání suverenity členských států Bruselem a konstatujeme nadřazenost české ústavy nad právem EU!
A která pasáž Ústavy SR Brusel tolik štve? Tato:

„Slovenská republika si zachovává svrchovanost především ve věcech národní identity tvořené zejména základními kulturně-etickými otázkami, které se týkají ochrany živost a lidské důstojnosti, soukromého a rodinného života, manželství, rodičovství a rodiny, veřejné morálky, osobního stavu, kultury a jazyka, jakož i rozhodování o věcech s tím souvisících v oblasti zdravotnictví, vědy, výchovy, vzdělávání, osobního stavu a dědění. Nic v ústavě a ústavních zákonech nemůže být vykládáno jako souhlas Slovenské republiky s přenosem výkonu části jejích práv ve věcech tvořící národní identitu.“

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Na nákupech v Rakousku. Podívejte, co tam dávali do košíků Češi
Hrozivý případ. Cyril Svoboda popsal vážné selhání Lipavského
„Do Nového roku se může rozhodnout mnoho.“ Zelenskyj chce za Trumpem
Spor o Turka. Miloš Zeman o Vánocích nastínil východisko

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Okamura , Slovensko , SPD

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je chování EK skandální?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Proč najednou chcete být poslanec?

Původně jste nechtěl do sněmovny kandidovat, a teď dáte práci poslance přednost před prací náměstka. Není to náhodou proto, že nejste schopný vyřešit problém s dopravou v Praze? Přijde vám to fér někomu předávat dopravu v nejhorším stavu, co kdy byla? Nebo vy máte na dopravní situaci v Praze snad ji...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na leden 2026Horoskop na leden 2026 Olej z bobkového listu je domácím lékařem záchranářemOlej z bobkového listu je domácím lékařem záchranářem

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Minčič (ODS): Od píky

17:38 Minčič (ODS): Od píky

Komentář člena ODS Liberec Jiřího Minčiče k aktuálnímu dění nejen ve straně, ale na politické pravic…