Okamura (SPD): Skandální. Evropská komise zahájila řízení proti Slovensku

To je skandální. Evropská komise zahájila řízení proti Slovensku, protože to si do své ústavy přidalo ustanovení o svrchovanosti země především v otázkách národní identity. Důvodem pro řízení o porušení povinnosti je podle Komise EU to, že novela ústavy prý zpochybňuje zásady „nadřazenosti, autonomie, účinnosti a jednotného uplatňování práva Evropské unie“. SPD odmítá pošlapávání suverenity členských států Bruselem a konstatujeme nadřazenost české ústavy nad právem EU!
A která pasáž Ústavy SR Brusel tolik štve? Tato:
„Slovenská republika si zachovává svrchovanost především ve věcech národní identity tvořené zejména základními kulturně-etickými otázkami, které se týkají ochrany živost a lidské důstojnosti, soukromého a rodinného života, manželství, rodičovství a rodiny, veřejné morálky, osobního stavu, kultury a jazyka, jakož i rozhodování o věcech s tím souvisících v oblasti zdravotnictví, vědy, výchovy, vzdělávání, osobního stavu a dědění. Nic v ústavě a ústavních zákonech nemůže být vykládáno jako souhlas Slovenské republiky s přenosem výkonu části jejích práv ve věcech tvořící národní identitu.“
Tomio Okamura
