Bartošek (KDU-ČSL): Česká republika je bezpečná země a chceme, aby taková zůstala

15.09.2025 9:20 | Monitoring

Bezpečnost je základním předpokladem svobody i prosperity. Koalice SPOLU proto představila vizi „Bezpečné Česko & účinná obrana“, která nabízí jasný plán, jak chránit občany v době rostoucích hrozeb.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Jan Bartošek

Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) zdůraznil, že prioritou koalice je posílení vnitřní bezpečnosti pomocí stabilního a dostatečného financování nejen armády, ale také policie, hasičů a dalších bezpečnostních složek. Další prioritou je zvyšování odolnosti české společnosti jako celku.

„Bezpečnost našich občanů je pro koalici SPOLU absolutní prioritou. Chceme investovat do moderní techniky a vybavení pro policii, hasiče i dobrovolníky, zajistit předvídatelné financování a omezit byrokracii. Klíčové je také stabilní zvyšování jejich platů,“ uvedl Bartošek.

Zároveň zdůraznil i význam prevence a připravenosti na nové hrozby: „Musíme se zaměřit na prevenci kriminality a radikalizace dětí a mládeže, na posílení kybernetické bezpečnosti i na obranu proti hybridním hrozbám. V oblasti migrace prosazujeme důslednou ochranu vnějších hranic EU a jasná pravidla azylové politiky. Pokud není odolná společnost, nemůže systém obrany státu spolehlivě fungovat.“

Klíčové body programu koalice SPOLU v oblasti vnitřní bezpečnosti:

  • Stabilní financování bezpečnostních složek – pravidelná valorizace platů policistů, hasičů, vězeňské služby a dalších složek IZS.
  • Bílá kniha Policie ČR – dlouhodobý plán rozvoje, rozpočtů a personálního zajištění.
  • Aktualizace auditu národní bezpečnosti – s důrazem na nové hrozby a dlouhodobou platnost.
  • Prevence kriminality a radikalizace – spolupráce se školstvím, obranou a vnitrem; důraz na práci s mládeží i na sociálních sítích.
  • Tvrdý postup proti nelegální migraci – posílení spolupráce s agenturou Frontex a důsledné odmítání čistě ekonomických žadatelů.
  • Ochrana proti hybridním hrozbám – využití evropského Digital Services Act jako nástroje proti šíření dezinformací.
  • Státní hmotné rezervy – jejich aktivní posilování jako součást krizové připravenosti.

„Česká republika je bezpečná země a chceme, aby takovou zůstala i do budoucna. Proto klademe důraz na prevenci, stabilní financování i moderní vybavení pro všechny, kdo se starají o naši bezpečnost,“ dodal Jan Bartošek.

Ing. Jan Bartošek

  • KDU-ČSL
  • místopředseda PS PČR
autor: PV

