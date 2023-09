Bartošek (KDU-ČSL): Útok na veřejnoprávní média vnímám jako velmi nebezpečný

reklama

Pane předsedo Babiši, prostřednictvím pana předsedajícího, budu na vás krátce reagovat.

Ale vzhledem k tomu, že váš projev byl klidný, tak i já na vás budu reagovat klidně. Oceňuji způsob, jakým jste dnes mluvil.

Na začátek chci říct, že zde ještě pan místopředseda Havlíček říkal, že někoho označujeme jako dezoláti. Já si toho nejsem vědom. Jestli někdo z Poslanecké sněmovny takové tvrzení řekl, tak si ho rád poslechnu. Ale na rovinu říkám, já si nejsem vědom, že bychom někoho nálepkovali.

Každopádně co se týká mého vyjádření směrem k veřejnoprávním médiím a vás, pane předsedo, prostřednictvím pana předsedajícího, jako bezpečnostní hrozby, tak já jsem to řekl z toho důvodu, že vaše vyjádření směrem k veřejnoprávním médiím jsou jednak, že tedy zrušíte koncesionářské poplatky, převedete veřejnoprávní média pod státní rozpočet, anebo příspěvkové organizace, a to je legitimní návrh, je to jeden z možných financování veřejnoprávních médií. Každopádně veřejnoprávní média zde máme od toho, aby byla svobodná a dělala nezávislou žurnalistiku. A nezávislost na státním rozpočtu jim to umožňuje. Koncesionářské poplatky jsou právě ten nástroj, kdy média veřejné služby, ať už rozhlas nebo televize, nikomu nepatří, protože většina médií a mediálních domů jsou vlastněny nějakými privátními subjekty nebo osobami. A tohleto je věc, která je pro mě osobně velmi zásadní. My se v tom neshodneme.

Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

A já jsem velmi pozorně sledoval váš projev dneska. Sledoval jsem, jak jste opakovaně tady kritizoval práci redaktorů z té či oné příčiny, protože se vám nelíbí, jakým způsobem referují nebo o vás referují. Tady chci říct zodpovědně, že oni referují o všech, nejenom o vás. A právě ta svoboda, co se týká veřejnoprávních médií a koncesionářských poplatků, je, že oni si mohou dovolit ve svých reportážích kritizovat vás, nás. Jestliže někdo dělá nějakou lumpárnu, tak je to skutečně jejich práce, aby nás kontrolovali a aby o nás o všech referovali.

Ta obava spočívá v tom, že vzhledem k tomu, že máte tak zásadní připomínky k řadě redaktorů, a v okamžiku, když tam bude případně politická moc přes státní rozpočet, tak když tato veřejnoprávní média budou někoho kritizovat, tak nejsnazší nástroj je říct, nesouhlasím s tím, co děláte, já vám pokrátím rozpočet, to znamená, buď budete referovat tak, jak já si přeju, jak já chci, anebo vám seberu peníze. A to je ta obava, o které já mluvím. To je ta obava. Je to i o tom, že v okamžiku, když říkáte, a myslím, že jste to dneska řekl, že veřejnoprávní média jsou součástí nové totality, já to odmítám. A ono skutečně mluvit o tom, že jsme v nové totalitě, je velmi nebezpečné. Nejsme, pane předsedo, prostřednictvím pana předsedajícího, nejsme. Já tady nebudu číst jednotlivé body, které naplňují pojem totality. Ani jeden z nich nenaplňujeme.

Chci jenom říct, že veřejnoprávní média jsou média veřejné služby. A řekněte poctivě, vždyť i vaši poslanci do nich chodí, mohou vystupovat, nejsou diskriminováni. Kdyby to bylo jinak, tak v tom případě vaši poslanci nejsou zváni do těch médií, a to není realita. Mají možnost vyjádřit svůj názor. To znamená, já se zde ohrazuji vůči tomu, že žijeme v jakékoliv formě totality, protože to není pravda.

A útok na veřejnoprávní média vnímám jako velmi nebezpečný, protože samozřejmě veřejnoprávní média díky tomu, že mohou konat a konají svobodně, tak oni svým způsobem vadí mocným, vadí, protože jsou svobodná a na základě faktů a poctivé novinařiny mohou prostě dělat novinářskou práci. A v tomhletom my dva se asi neshodneme. Ale věřte, že já poctivou novinářskou práci považuji za velmi důležitou součást demokracie a svobody a svobody projevu. A to, že novináři prostě hlídají, aby politický svět nepodváděl, aby se choval poctivě a transparentně, tak to prostě jejich práce je. A z toho důvodu prostě odmítám tvrzení, že jsme v nové totalitě.

A na rovinu si řekněme, a každý z nás, kdo se pohybujeme na sociálních sítích, tak přece víme, a i vám, pane předsedo, prostřednictvím pana předsedajícího, když jsme svědky mnoha nenávistných projevů vůči vaší osobě, vůči mé osobě a jakékoliv nálepkování, označování a polarizace označování například novodobou totalitou, přesně podněcují ty nenávistné postoje. To, že lidi potom mají potřebu, ale já už jsem to říkal, jako by si říkají, ono je to vlastně normální těm druhým nadávat a chovat se vůči nim hrubě. Já si to nemyslím, že to je normální. A na rovinu říkám, že tohleto je zodpovědností nás všech, abychom ten veřejný prostor kultivovali, abychom šetřili s takovými, řekněme, vyjádřeními, která jsou brutální, emočně brutální ve veřejném prostoru. A oni poškozují Českou republiku. A je to úplně jedno, kdo to dělá.

Ale platí zde staré dobré přísloví: kdo seje vítr, sklízí bouři. A jestliže kdokoliv bude rozněcovat ve společnosti nenávist, to, že je někdo nepřítel, tak to je oheň, který v konečném důsledku spálí i toho, kdo ho podněcuje. Takže já budu rád, když se politická kultura zklidní, kdy si budeme vědomi toho, že zodpovědností za prosperitu a svobodu v této zemi je zodpovědností nás všech - i vás v opozici, přestože můžeme mít na některé věci rozdílné názory.

A varuji před tím, aby se tady kdokoliv z nás stal pionýrem extremismu, protože ta emoční polarizace v konečném důsledku poškodí celý národ. A tohle si myslím, že si nemůžeme dovolit. Tolik má reakce na vaše vystoupení.

Děkuji.

