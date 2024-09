Bednář (ANO): Povolání politik. A proč ne?!

Domnívám se, že neexistuje jediný důvod, proč nemít u nás profesi politika. Profesionály! Vždyť je to práce, chcete-li služba, jako každá jiná. Pravda, v Česku nejsou politici příliš v oblibě. Těch důvodů může být celá řada, možná jednu z rolí hraje obyčejná závist. Přitom je otázkou, zda se lidem v politice závidí to neustále zkoumání okolí, co kde a kdo z nich nebo jejich rodinných příslušníků dělá. Nebo se jim dokonce závidí, co všechno si o sobě přečtou v novinách a na sociálních sítích? Jaké problémy řeší u počítače, cestou do práce nebo na nejrůznějších akcích? Možnost vykonávat profesi kuchaře, učitele nebo lékaře má každý z nás. Ale politik přece také studuje a vzdělává se, chodí do práce, předkládá výsledky svých činností, je odpovědný za svá rozhodnutí, každý měsíc dostává mzdu. Tak proč není povolání politik oficiálně uznáváno?

Když už je řeč o platech a odměňování politiků, bývají kritizovány a předmětem řady diskuzí s tím, že jsou přemrštěně vysoké ve srovnání s jinými profesemi. Možná by stálo za to někdy propočítat jejich hodinovou mzdu včetně přesčasů a práce o víkendech a svátcích. Víte třeba, že starosta obce, vyjde každého občana měsíčně na přibližně 1 korunu? Hejtman na 0,15 Kč a předseda vlády na 0,0045 Kč?

V demokracii máme možnost každé čtyři (pět nebo šest let dle druhu voleb) si vybrat své zástupce. Pro každého je důležité něco jiného, ale vždy by mělo v popředí našeho výběru stát několik úplně základních aspektů: Volím toho, kdo je především slušný a pracovitý člověk, kdo má dostatek empatie a sociálního cítění, kdo je ekonom i stavař zároveň, trochu právník a také schopný manažer. A tak se znovu ptám, proč by tedy politik neměl být profese?

K úvaze ještě je, zda by měl takovýto politik – profesionál vystudovat a hned se vrhnout do politického světa bez praktických zkušeností a znalostí. Ale to už je jiný příběh…

Bc. Martin Bednář, MBA. ANO 2011

Ostravu mám v srdci stejně jako Vy!

dotace Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky