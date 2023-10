Bělica (ANO): Najednou armáda jinou cestu nevidí, to je divné. A my ty odpovědi chceme

reklama

Vážená paní předsedající, paní ministryně,

opět bych se na úvod vrátil k tomu, co jsem říkal včera. Vždy, když se argumentačně dostává pětikoalice do úzkého, tak se to pokusí něčím rozbít. Dneska tu funkci splnil pan kolega Žáček, vaším prostřednictvím. Mě to velmi mrzí. Ale víte, já jsem na výboru pro obranu o tom několikrát hovořil a armádní zakázky jsou něco, co by mělo být nadstranické, co by mělo být o obraně této země, ale bohužel se z toho dělá politikum.

V době, kdy vrchní praporčík Armády České republiky oficiálně na svém profilu, který je označen jako Vrchní praporčík Armády České republiky, prezentuje svoje politické názory a je to podporováno náčelníkem Generálního štábu a paní ministryní, tak se prostě armáda politizuje. A já jsem na výboru hovořil o tom, že armádní zakázky jsou něco, co by nás mělo spojovat, ale bohužel nás to rozděluje. A my nejsme ti, kdo to iniciuje. A důvěra veřejnosti je jenom jedna.

Prostě pokud my chceme otevřít diskusi o tom, proč F-35 a proč je toto nejlepší řešení? Proč ne gripen? Proč ne novější verze gripenů? Proč jednou slyšíme, že se budou určitou dobu provozovat dvě platformy - Gripen vedle F-35? Co budeme dělat od roku 2027 do roku 2035? Kdo nám bude hlídat vzdušný prostor? Tak budeme mít dvě platformy, nebo nebudeme mít dvě platformy?

Já jsem dneska podal na paní ministryni písemnou interpelaci. Ptám se na konkrétní jasné věci bez jakéhokoliv politického podtextu. Chci na to písemné odpovědi, protože my tyto věci konstruktivně nedostáváme. A pokud jednou se provozují dvě platformy, potom se neprovozují dvě platformy... Před třemi lety se o nákupu F-35 nehovořilo, nevznikaly na to studie, nebyly na to připravované podkladové materiály, a najednou armáda jinou cestu nevidí, tak je to divné. A my na to ty odpovědi chceme.

Děkuju.

