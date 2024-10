Bělica (ANO): Servilní politika Fialovy vlády na Evropskou unii moc nezabírá

Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dámy a pánové, vážená paní ministryně, já bych své vystoupení rozdělil do několika bodů a já je tedy nebudu číslovat, nicméně obsahově bych byl rád, aby byly vnímány odděleně, protože mají několik úrovní.

Já bych rád, abychom se mohli dnes bavit o bodu, který potom na závěr pojmenuji. Myslím si, že celá ta situace, ke které došlo v Moravskoslezském kraji, si zaslouží pozornost i na tomto plénu, a já jsem slíbil jednak lidem v našem kraji, podnikatelům, že se o tom zmíním, protože jsou to konkrétní věci, které je trápí a na které neznají odpovědi.

Ono už to tady dneska zaznělo. Před volbami jsme se doslechli o zázračných 50 miliardách korun, které naši partneři z Evropské unie uvolní na povodňové škody, a nakonec jsme zjistili, že si je máme vytáhnout z toho, co už tady máme. Já bych byl rád, aby to někdo zdůraznil a vysvětlil, proč to tedy bylo desinterpretováno před těmi volbami a proč k téhle předvolební náhodě došlo.

Rád bych se bavil o tom, jak bude vypadat konkrétní podpora v území pro podnikatele, protože to není jenom o těch municipalitách a o těch lidech, co přišli o bydlení, to je i o tom, že v tom regionu, v tom území někdo zaměstnává lidi. Jsou to malé firmy, jsou to střední firmy a jsou to i velké firmy. Ty velké firmy si s tím nějak poradí, jim to cash flow nerozhodí, ale u těch malých firem a u těch středních škod to můžou být opravdu nedozírné následky do budoucna, protože ty firmy, když z toho území zmizí, tak na Krnovsku je velmi těžko nahradíme.

Jaká bude konkrétní podpora Moravskoslezskému kraji a těm obcím? Zatím nemáme nic konkrétního a já se obávám, že na tom případu, který jsem tady demonstroval jako první, o těch informacích o 50 miliardách z Evropské unie, je jasně vidět, že ta servilní politika Fialovy vlády prostě na tu Evropskou unii moc nezabírá. A to skvělé portfolio bývalého pana ministra Síkely nebo ještě současného pana ministra Síkely je toho důkazem. A já myslím, že už bychom měli konečně začít zastávat české národní zájmy i na poli Evropské unie.

Ohledně Ministerstva vnitra, odměňování složek Integrovaného záchranného systému, které je diametrálně rozdílné, třeba od odměňování vojáků Armády České republiky, to je věc, kterou přece nemusíme řešit až v době, kdy nám teče do bot a máme tady krizovou situaci.

Myslím si, že to, že složky Integrovaného záchranného systému v takovém nouzovém stavu nebo ve stavu nebezpečí mají odpracovat 150 hodin přesčasu zadarmo, není úplně fér k těm lidem, kteří tam riskují životy a pracují s obrovským nasazením. Jsem moc rád, a tady bych chtěl poděkovat, že snad k tomu řešení už došlo, a po tom, co jsem se velmi intenzivně začal zajímat, kolik by to bylo v Moravskoslezském kraji, a požádal jsem ředitele hasičů - krajského ředitele hasičů i krajského ředitele policie, aby mi spočetli, kolik to bude, že to Moravskoslezský kraj zaplatí, tak mám informaci, že se o to začalo zajímat Ministerstvo vnitra a že snad ty peníze mají dorazit. A měly by to být peníze, které by v konečném důsledku měly těm zaměstnancům a těm příslušníkům přistát v rámci výplaty jako nezdaněné. Takže snad to bude dobře. Za to bych chtěl poděkovat, jestli to je.

Dále bych chtěl říct, že - a to je taková malá odbočka. Já tady budu jmenovat jednoho ministra, protože s tím jsem se konkrétně v tom regionu setkal, ne tedy konkrétně s ním, ale s tím jeho pácháním dobra. A myslím si, že pokud pan ministr Jurečka nechápe, jakým způsobem funguje krizové řízení, tak by ho neměl ze svojí pozice ministra bojkotovat, protože to zdržuje od práce - od práce těch lidí. A to, že v některé obci on někoho zná a ten člověk mu zavolá nebo pošle esemesku, a on potom vypisuje v rámci toho krizového řízení na různých úrovních, že tam potřebuje jednu centrálu, tam někdo potřebuje odčerpat garáž, tak to není systémové řešení. Pane ministře, vaše páchání dobra v době otevřených volebních místností v Moravskoslezském kraji nikomu neprospělo. Věřte mi.

Dále bych chtěl poděkovat, a to ještě nemám potvrzenu tu informaci, ale požádal jsem, aby z fondu bylo uvolněno pro Moravskoslezský kraj 80 milionů korun. Myslím si, že k tomu už došlo. Děkuju. (Ministr financí souhlasí.) Tahle informace o tom, že to došlo, ještě ke mně nedoputovala, ale mám informaci o tom, že to bylo s schváleno, takže děkuju, pane ministře. To jsou peníze, které pomůžou rychle v tom regionu.

Dále bych tady měl jednu výzvu, a to prosím, nevím, kdo z ministrů by se toho ujal, nebo možná pan premiér. Prosím, vyzvěte banky, ať nekomplikuji tu situaci v území. Já nevím, jestli je to na Asociaci bank, nebo v tomto konkrétním případě by si pan premiér promluvil s někým z ČSOB, ale prostě pokud pojišťovna odsouhlasí firmě, v tomto případě Krnovské pekárně, že jí vyplatí zálohu, a ta banka ty peníze zadrží, protože si není jistá, jestli ta firma bude dále pokračovat, tak tu firmu to může opravdu zabít. A myslím si, že v tomto smyslu by ta vláda měla velmi tvrdě apelovat na ty banky, protože tohle je nehoráznost. A mimochodem, to je firma, která funguje od 19. století. Je to rodinná firma a paní majitelka, s kterou jsem o tomhle mluvil, která přišla v zablácených gumácích a sundala si pracovní rukavice, tak mi celkem srdceryvně popisovala, jak v roce 1997 pomáhala jako šestnáctiletá holka svým rodičům a prarodičům v té pekárně.

A dneska, dámy a pánové, jsem viděl video, že už pečou rohlíky navzdory ČSOB a jejímu přístupu. Takže tady bych poprosil o pomoc.

Dále. Kromě toho, že složky Integrovaného záchranného systému si zaslouží obrovský dík, tak bych byl moc rád, abychom se konečně začali zcela seriózně bavit o tom, jaký je nástupní plat příslušníka Policie České republiky. Víte, kolik to je, dámy a pánové? 30 900 korun s příplatkem. Hrubého! Hrubého! V Lidlu, v supermarketu 39 000 - skladník. Tohleto není fér, tohleto je něco, co bychom měli změnit. (Potlesk.) Příslušníci Policie České republiky v tom území neskutečně pomohli a odvedli tam obrovský kus práce, ať už při zachraňování životů, při střežení majetku, a ta práce je nenahraditelná. Vždyť přece takhle to nemůžeme nechat.

Dále bych chtěl požádat, prosím, přijďme s nějakým titulem, prosím vládu, s cenami energií. Já mám informace o tom, že když se toto téma zvedlo na ERÚ, tak se tomu vysmáli, že žádné speciální ceny nebudou. Já nevím, jakým způsobem pomoci těm lidem v regionu, kteří vysoušejí, čerpají, a ty náklady za tu elektrickou energii budou astronomické. Spoustu těch rodin to v té další vlně může potopit. Je třeba tohle to řešit, a řešit to rychle, ať už zafixováním těch cen na nějaké nižší úrovni pro ty postižené oblasti, pro ten postižený region, pro ty postižené rodiny, Anebo nějakým speciálním dotačním titulem, aby si na to mohly sáhnout, odložením splatnosti těch faktur a těch účtů za energie. To je, myslím si, velmi důležité.

A na závěr bych chtěl poprosit pana ministra financí a celou vládu. Prosím, stáhněte vládní návrh zákona o rozpočtovém určení daní, který má v konečném důsledku připravit Moravskoslezský kraj v prvním roce o 800 milionů korun. Prosím, udělejte to, ten kraj utrpěl dost a my ty peníze budeme potřebovat na jeho obnovu. Děkuju. (Potlesk.)

