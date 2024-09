Bělobrádek (KDU-ČSL): Jsem v jednom týmu s Martinem Červíčkem

Mgr. Ondřej Kolář byl položen dotaz

Můžete být konkrétní? Znamená to, že pak nebudu moci říci o politicích nic negativního? Tak na mě ten váš návrh působí. A co mi také není jasné, kdo by to podle vás měl jako posuzovat? A máte dojem, že jsou současné zákony nedostatečné, třeba když někdo chce rozvracet republiku nebo podporuje autori...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.