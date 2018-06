Bělobrádek (KDU-ČSL): Maminky si zaslouží lepší penze

KDU-ČSL podala k vládnímu návrhu zákona o penzijním pojištění řadu pozměňovacích návrhů. Pro matky jsou nejdůležitější tři. Chceme, aby za každé vychované dítě dostaly o 500 korun vyšší důchod. Dále aby se jim za každé dítě o rok snížil věk, kdy mají nárok na penzi. A také, aby se zvýšila výměra a délka pobírání vdovských důchodů.

Proč to navrhujeme? Chceme tak ocenit, co maminky dělají. Starají se o děti, a tím i o budoucí generaci. Právě děti budou vydělávat na důchody všem. I bezdětným. Nemluvě o tom, že čím víc budeme mít českých dětí, tím méně budeme závislí na dovozu pracovníků z ciziny. Je tedy slušné a spravedlivé za to vše matkám pomoci.

Ve skutečnosti stát matkám nejen nepomáhá, ale trestá je. Kvůli tomu, že se řadu let staraly o děti, mají nižší výpočet penzí. Proto jim chceme za každé dítě přidat těch 500 korun měsíčně. Stejně tak nebylo spravedlivé zrušit dřívější odchod matek do důchodu. Vždyť pracují vlastně na dvě směny. A tak KDU-ČSL navrhuje jim toto zvýhodnění vrátit. Místo v 65 by tak matka se dvěma dětmi šla do penze v 63 letech, se třemi dětmi v 62 letech.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud jde o vdovské důchody, tak chceme, aby se zvýšila jejich výměra, aby je bylo možné pobírat v souběhu s invalidním důchodem a aby se prodloužila doba jejich pobírání z jednoho roku na dva.Tyto návrhy jsou podány, zákon jde ve Sněmovně do třetího, závěrečného čtení. Uvidíme, kdo naše pozměňovací návrhy podpoří. Ukáže se tak, kdo si skutečně váží českých matek.

Když už hnutí ANO nakonec uznalo, že máme pravdu se zvyšováním penzí, třeba uzná, že máme pravdu i s oceněním matek. Ocenění maminek je součástí lidovecké rodinné politiky. Už v minulém období jsme prosadili snížení daní pracujícím rodičům a vrátili jsme živnostníkům slevy na manželku a děti, které jim sebrala Nečasova a Kalouskova vláda.

Pro nás jsou české rodiny skutečně na prvním místě. Bez nich by nepřežila ani česká kultura, ani naše hodnoty a nakonec ani stát. Základem všech fungujících rodin jsou maminky. Zaslouží si, abychom na ně mysleli.

Psali jsme: Bělobrádek (KDU-ČSL): Podpořili jsme mimořádnou schůzi k novičoku Bělobrádek: Stanovy KDU-ČSL neznají jiné řešení Bělobrádek: Myšlenky mají důsledky a na nápad českého krále můžeme být právem hrdí Bělobrádek: Musíme nadále ukazovat, že hodnotově zastáváme křesťansko-demokratickou politiku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV