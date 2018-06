Bělobrádek (KDU-ČSL): Plošné zavedení EET dopadne tam, kde to nedává smysl

Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové.

Já jen k zopakování té geneze. Minulá vláda, která schválila EET, tak měla ve svém programovém prohlášení a v podstatě v koaliční smlouvě, že bude určeno pouze pro některé typy podnikatelů. V zásadě to můžeme shrnout a zjednodušit, první a druhou fázi. To, že nakonec jsme byli válcováni a nakonec jsme dosáhli alespoň toho, aby přes brutální porušení těchto dohod na začátku té koalice, aby byla třetí a čtvrtá fáze odložena, což se povedlo a ukázalo se, že jsme měli pravdu a v zásadě i otázka rozhodnutí Ústavního soudu nám částečně dala za pravdu, tak šlo přece o to, že to, co říkala tady paní ministryně, a to, že to má platit na všechny, tak my se už od začátku domníváme - a lze to doložit několika dopisy Ministerstvu financí i tehdejšímu předsedovi vlády - kdy jsme upozorňovali na to, že u některých lidí to nedává smysl. Takže my jsme navrhovali několik různých variant od toho, aby to bylo pouze na plátce DPH, aby to nebylo na ty, kteří vlastně žádné daně stejně neplatí, aby tam byly různé další parametry, které by měly zabránit tomu, aby u těch, u kterých to skutečně smysl nedává, je to jenom administrativa, aby to tak nebylo.

Druhá věc je, když se podíváte, jak funguje EET už nyní, tak myslím si, když tady byly dávány i příklady ze zahraničí, tak když se podíváte u nás, nevím, jaké máte zkušenosti vy, ale lze se i dnes setkat s tím, že vám účtenka prostě vydána není. A když ji požadujete, tak se na vás dívají divně. Já myslím, že tady by se měly kontrolní orgány Ministerstva financí soustředit na to, aby bylo dodržováno to, co je platné, protože ta zkušenost je taková, že poctiví to dělají a ti nepoctiví to stejně nedělají a zatím se jim nic moc nestane a ty příklady evidentně jsou.

Třetí věc, která se týká EET, samozřejmě je to nějaká další administrativa, která má vést k tomu, aby se skutečně poctivě platily daně. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že pokud by to dopadlo jenom na ty, kteří skutečně neplatí a obcházejí, a na ty, kteří se jim vyhýbají, tak to samozřejmě nedává žádný smysl. Naopak, my jsme chtěli - a tak to bylo i dohodnuto - aby náklady nesl stát. K tomu také nedochází a myslíme si, že v tomhle případě je ještě také velký prostor pro to zmírnit tyto parametry.

Takže já doporučuji paní ministryni financí, aby se podívala na ty dopisy, které jsme posílali už před několika lety, které byly racionální, které skutečně poukazovaly na to, že plošné zavedení EET není v logice věci. A skutečně napomůže akorát tomu, že dopadne na lidi, u kterých to nedává smysl. Stát na nich nevybere, je to zbytečná administrativa. A také bych doporučil zamyslet se nad tím, jestli kontrolní orgány skutečně postupují tak, jak mají - když se podíváte na některé obchody třeba s levným zbožím nebo večerky, tak tam někdy dostat účtenku je skutečně rarita.

Děkuji.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

