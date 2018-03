Benda (ODS): Ministryně financí se v tuto chvíli pokouší obejít vládu

Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně,

zpravodaj zmizel, vážené dámy, vážení pánové, za prvé jsem tedy od vás pokládal, pane místopředsedo, za trošku nefér, že jste mě odsunul až za písemné přihlášky, když jste mě zaregistroval, vzal na vědomí a pak jste ... takže jsem počítal, že se už nemusím hlásit písemně, a pak jste mě odsunul. Ale to je asi jedno.

Já bych se spíš teď, protože mnoho už zaznělo, chtěl trochu vyjádřit k vystupování paní ministryně, které pokládám za v podstatě hluboce nefér a neloajální ne vůči této Sněmovně, ale vůči vládě. Paní ministryně zde zastupuje vládu. Ne sama sebe, ne svůj resort. Vláda se nějakým způsobem rozhodla a musím říct, že mě v tuto chvíli mrzí, že tady není předseda vlády. A že tady není ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády. A že se nevyjádří, co si tedy vláda myslí. Jestli vláda předkládá to, co předkládá, s plným vědomím, anebo je to jenom tak, jako že jsme se takhle dohodli, ale jestli si to Ministerstvo financí chce upravit nějak jinak, tak ať si to Ministerstvo financí upraví nějak jinak. To pokládám za opravdu nefér, protože je tady pokus obejít vládu ze strany Ministerstva financí s nápomocí pana poslance Michálka, resp. Ferjenčíka, ale je to stále to samé. Pokus obejít vládu a říct: To, co nám neprošlo na vládě, to, co odmítla Legislativní rada vlády jako protiústavní, a to jenom upozorňuji, že to byla Legislativní rada vlády, to nejsou nějaké výmysly nějakých advokátů nebo nějakých tady uvažujících právníků. Legislativní rada vlády doporučila vládě, aby nešla cestou prolamování dalších tajemství advokátních, notářských, auditorských a dalších ve vztahu k finančním orgánům jiným, než ke kterým nás nezbytně váže směrnice. A Ministerstvo financí si to tady lobbisticky obíhá, využívá k tomu Piráty, od kterých jsem opravdu čekal, že budou spíše uskupením, které bude hájit lidskou svobodu a nebude nabíhat na to, co se pokouší prosadit Ministerstvo financí. A je mi opravdu líto, že, a pokládám opravdu za nefér, aby ministryně financí jménem vlády, ona jménem nikoho jiného tady nemluví, nemluví tady za resort, jménem vlády říkala, máme kladné stanovisko k návrhu, které jí vláda z toho návrhu vyhodila. A to zcela vědomě a na základě stanoviska svého poradního orgánu, kterým Legislativní rada vlády je. Takže bych moc prosil, abychom se zamysleli i nad tímto: Máme vládní návrh a ministryně financí se v tuto chvíli pokouší obejít vládu. Nejen nás poslance, ale vládu, která se nějakým způsobem rozhodla a která někam směřovala. To je poznámka obecného charakteru.

Pak bych poprosil, abychom, tak jak už říkal pan poslanec Kalousek, ale já bych chtěl, aby to bylo navrženo jako změna procedury a je mi líto, že tady není pan zpravodaj, ale s tím se asi nedá nic dělat, aby se o pozměňovacím návrhu, aby se hlasovalo o mém návrhu na změnu procedury. Že se nejprve bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C, což je návrh pana poslance Stanjury, resp. můj vložený do systému, kterého se posléze ujal pan poslanec Stanjura.

Ten je ten úplně nejčistší, který říká - pouze implementujeme směrnici. Myslím, že je férové, aby Sněmovna o něm rozhodla hlasováním. Pokud se Sněmovna rozhodne, že ne, že jde cestou vládního návrhu, je to samozřejmě právo Sněmovny, ale pokládám za trochu nefér, aby se o mém návrhu nehlasovalo jenom na základě toho, že je seřazen někam jinam a že se řekne - no, bohužel jste v pořadí, máte smůlu, už o vašem návrhu hlasováno nebude. Pokud tento návrh neprojde, pak se hlasuje o návrhu paní poslankyně Válkové resp. ústavně právního výboru, který pokládám za rozumný kompromis, který udržuje mlčenlivost ve vztahu k českým daňovým orgánům a současně zavádí to úzké hrdlo. A velmi vás prosím, abyste nepodpořili lobbistické návrhy pirátské strany resp. Ministerstva financí, které se pokouší zbourat vládní návrh zákona.

Děkuji za pozornost.

Marek Benda ODS



