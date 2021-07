Benešík (KDU-ČSL): Staví zátarasy, staví zábrany, slovenská strana neodhadla realitu

reklama

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážená vládo, možná jste zaregistrovali, že situace na moravsko-slovenské hranici je trochu vyhrocená. Je to dáno tím, že Slovensko se rozhodlo, že uzavře většinu hraničních přechodů proto, aby mohlo lépe kontrolovat příchozí a odchozí vzhledem k pandemické situaci. Tento krok činí obrovské problémy jak na slovenské, tak na české straně. Já jsem ze Stání, naše místní část Květná má hraniční přechod na Slovensko, takže jsem s touto situací konkrétně konfrontován. Nejedná se zdaleka jenom o moji obec. Jedná se o celou řadu míst ve Zlínském kraji, ale taktéž v Moravskoslezském kraji a v Jihomoravském kraji.

Dochází k tomu, že toto opatření nerespektuje místní reálie, kdy často občané bydlící v České republice, na území České republiky musí několik desítek metrů přejet po slovenské straně, aby se dostali například do práce nebo do školy, a tato opatření toto velmi ztěžují, protože jsou stavěny zátarasy, jsou stavěny zábrany a slovenská strana toto evidentně neodhadla a nereflektuje. Jedná se také o to, že řada našich občanů má nemovitosti kolikrát pár stovek metrů od hranice a nedostane se k nim. Mají tam příbuzné, mají tam přátele, o které se často starají, protože jsou třeba starší nebo jsou nemocní, a oni se k nim prostě nemohou dostat, protože toto opatření nerespektuje malý pohraniční styk. Samozřejmě jedná se taktéž o naše spoluobčany z vnitrozemí, kteří jedou na Slovensko na dovolenou nebo pouze projíždějí Slovenskem buď z obchodem, nebo na dovolenou. Já jsem mluvil s ministrem zahraničních věcí, mluvil jsem s ministrem vnitra, kteří přislíbili, že se budou situací zabývat, ale je to záležitost vlády. Slovenská vláda údajně je ochotna s českou vládou jednat, jak tuto situaci řešit. Můžu vám říct, že opravdu je to pro spoustu lidí existenční problém, záležitost, která jim nabourává jejich život ve velkém, a proto bych byl moc rád, aby vláda České republiky, zejména předseda vlády nám dneska sdělil, jak tuto situaci na moravsko-slovenském pomezí chce řešit se slovenskou vládou.

Jedná se také o to, že pokud zůstanou některé přechody otevřené, tak se tam začnou tvořit štrúdly. V Hrozenkově, pokud vím, tak se opravuje komunikace. Je to jeden z těch přechodů, který je otevřený. Starý Hrozenkov-Drietoma. Jaká tam bude kalamita pro místní lidi, když jiné přechody jsou uzavřeny a ta doprava se bude soustředit právě pouze na několik málo míst, jako je například Starý Hrozenkov. To jsou prostě věci, které těm lidem neskutečně komplikují život. Ti lidé se potřebují dostat za prací. Slovensko slíbilo, že bude udělovat výjimky. Ale ty výjimky se budou týkat, alespoň tak jsem to pochopil, toho zdravotnického hlediska, že nebude potřeba karanténa pro pendlery apod., ale pokud ten pendler prostě to má do práce přes tu hranici z jedné nebo z druhé strany pět kilometrů nebo tři sta metrů, a teď to má zničeho nic, protože prostě ten jeho přechod je zavřený, dvacet nebo padesát kilometrů, tak je to obrovská komplikace. Proto bych byl velmi rád, abyste podpořili bod Informace vlády o situaci na česko-slovenské hranici, který navrhuji zařadit na dnešek na 12. hodinu. Děkuji vám.

