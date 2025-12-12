Senátor Čunek: Složení nové vlády vnímám jako velké pozitivum

12.12.2025 19:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nové vládě Andreje Babiše.

Senátor Čunek: Složení nové vlády vnímám jako velké pozitivum
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Jiří Čunek

Složení nové vlády vnímám jako velké pozitivum. Andrej Babiš by rád vyhověl všem a nejraději by rozdal i to, co Česká republika nemá. Naopak Motoristé chtějí vyrovnaný rozpočet. Spojení ANO a Motoristů tak bude správné, vzájemně se budou doplňovat a korigovat. Co se týče SPD, oceňuji tlak tohoto hnutí na národní zájmy.

Je navíc dobře, že díky nové vládě odejdou všichni ti, kteří škodili naší zemi. Mluvím o všech těch „genderbábách“, které čtyři roky křivily poměry a morálku ve společnosti tím, že neustále dávaly do popředí menšiny. Ty sice je třeba respektovat, nesmíme ale dopustit, aby menšina velela většině. Novou vládu tak vítám s nadějí, že bude náš svět opět vracet k přirozenému způsobu života.

A jaký máte na složení nové vlády názor vy?

Jiří Čunek

  • KDU-ČSL
  • ANO křesťanským hodnotám
  • senátor
Psali jsme:

Čunkova rána: Pavel vyčítá Turkovi? Sám by na Národní mydlil lidi pendrekem
Senátor Čunek: Ti, kteří tu pracovali několik let, přestali pracovat a začali brát podporu
Čunek (KDU-ČSL): Chystáme další významné investice do sportovní infrastruktury
Nálož práce pro příští vládu. Vážná doporučení, co má udělat

Článek obsahuje štítky

Čunek , KDU-ČSL

