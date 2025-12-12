Senátor Čunek: Složení nové vlády vnímám jako velké pozitivum

Složení nové vlády vnímám jako velké pozitivum. Andrej Babiš by rád vyhověl všem a nejraději by rozdal i to, co Česká republika nemá. Naopak Motoristé chtějí vyrovnaný rozpočet. Spojení ANO a Motoristů tak bude správné, vzájemně se budou doplňovat a korigovat. Co se týče SPD, oceňuji tlak tohoto hnutí na národní zájmy.
Je navíc dobře, že díky nové vládě odejdou všichni ti, kteří škodili naší zemi. Mluvím o všech těch „genderbábách“, které čtyři roky křivily poměry a morálku ve společnosti tím, že neustále dávaly do popředí menšiny. Ty sice je třeba respektovat, nesmíme ale dopustit, aby menšina velela většině. Novou vládu tak vítám s nadějí, že bude náš svět opět vracet k přirozenému způsobu života.
A jaký máte na složení nové vlády názor vy?
Jiří Čunek
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV