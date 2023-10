Berki (STAN): Hlavním motivem novely školského zákona je digitalizace

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych za skupinu navrhovatelů, kde jsou zastoupeni zástupci všech poslaneckých klubů této Sněmovny, vám ve stručnosti představil obsah navrhované novely.

Hlavním motivem je digitalizace, což znamená, že podle té novely vznikne informační systém, v němž přijímací řízení poběží. To předpokládá, že nově bude možno podávat přihlášky plně elektronicky, a to pro ty, kteří mají například bankovní identitu, datovou schránku a podobně. Je tam ale také model hybridního podání přihlášek a samozřejmě zůstává zachován i model přihlášek papírových.

Co je podle mě také příjemné, je, že vzhledem k tomu, že doufám, že většina využije právě toho elektronického podání, tak jsou součástí přihlášek prosté kopie dokladů a v případě ověřených nebo originálů je budou předkládat uchazeči a uchazečky pouze na vyžádání od školy.

Zároveň díky tomu, že předpokládáme právě to elektronické podávání přihlášek, tak tam by bylo složitější zajistit podpis uchazeče nebo uchazečky a je tedy nahrazen čestným prohlášením toho zákonného zástupce, pokud tedy podává za uchazečku nebo uchazeče zákonný zástupce, protože pořád považujeme za důležité, že to rozhodování o směřování toho svého dalšího vzdělávání dělá především ten uchazeč a uchazečka sám.

Mgr. Jan Berki, Ph.D. SLK



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zároveň tím, že to je v informačním systému, tak nám to umožňuje zjednodušit některé správní úkony. Přijímací řízení stále zůstává v rámci správního řízení, neb se rozhoduje o právech někoho jiného, a zároveň chceme, aby byly zachovány opravné prostředky, ale některé úkony budou o něco jednodušší. Chceme usnadnit tu práci i ředitelům a ředitelkám. Například se nebudou vyhotovovat standardně rozhodnutí, neb to rozhodnutí bude zveřejněno formou seznamu právě v systému. Zároveň tam tím pádem nemusí docházet k doručování toho rozhodnutí, čímž se tedy mimo jiné uspoří i finanční prostředky těch škol a je tam tedy institut seznámení se, který je buď proveden přihlášením do systému nebo případně fikcí po zveřejnění.

To je takový jeden balík změn, co se týká digitalizace.

Anketa Kdo ve vás vzbuzuje větší úctu? Židé 64% Arabové 9% Nevím / Je mi to jedno 27% hlasovalo: 7993 lidí

Pak jsou tam ale změny, které se týkají také například samotného počtu přihlášek. Nově lze podat až tři přihlášky, přičemž zůstávají zachovány pořád dvě přihlášky, k tomu ještě s talentovkami. Zároveň ale tentokrát tam je nová povinnost, a to seřadit přihlášky podle priority, protože na to následně potom také nasedá ten systém samotný.

Ředitel nebo ředitelka na začátku stanoví podmínky a kapacitu právě pro přijetí. A co je zase nově, může ale nemusí zohledňovat výsledky z předchozího vzdělávání.

Co se týká JPZ, zůstávají zachovány dva termíny a jeden náhradní, nově ale systém určuje, na které z těch škol bude uchazeč nebo uchazečka JPZ skládat, přičemž je přihlédnuto ke kapacitám těch jednotlivých škol a také k tomu, kam byly přihlášky podány.

Po vyhodnocení výsledků jak té školní části, tak té společné, jsou zadány výsledky právě do systému a ten na základě získaného pořadí bodů, priorit a kapacit určí, kam je uchazeč nebo uchazečka přijata. Pokud si to rozmyslí, může se vzdát práva na přijetí. Neznamená, že v tom systému se propadne o řádek jakoby níže ve svých prioritách, ale skutečně v tom daném kole není nikam přijat nebo přijata a musí se zúčastnit v případě, že chce tedy jinou školu, druhého nebo respektive následujícího kola. Z tohoto důvodu předpokládáme, že klesne počet odvolání, a to především z kapacitních důvodů, ale budou se podávat odvolání v případě, že došlo k porušení toho procesu.

Ještě pro upřesnění, upravujeme takto první a druhé kolo. Třetí a následující kola zůstávají plně v kompetenci školy a jsou také mimo ten systém.

Poslední úpravou je změna ve zmocnění v podzákonné normě, kde například termíny pro podávání přihlášek jsou stanovovány tou podzákonnou normou. Obecně jsme šli tou filozofií, že v zákoně by měly být jen ty základní principy a technicistní otázky by měla řešit ta norma podzákonná a předpokládám, že k vyhlášce a k technickému provedení právě více informací potom poskytne pan ministr ve svém vystoupení.

Na závěr, protože vás nechci příliš zdržovat, chci poděkovat všem, kteří se na přípravě té novely podíleli, ať už to bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel odborného a legislativního backgroundu, zároveň znovu všem zástupcům všech klubů za konstruktivní přístup. A na závěr si ještě dovolím, proč vás žádáme, aby bylo s novelou nebo respektive s tím zákonem vydán souhlas již v prvním čtení, a to protože chceme, aby přijímací řízení to následující již podle těchto pravidel mohlo proběhnout. A k tomu například byly dopředu ty návrhy konzultovány veřejně na konventu pro vzdělávání a zároveň i s Legislativní radou vlády, tak abychom v zásadě měli jistotu, že ten návrh, který sem půjde, je odladěn od chyb.

Děkuju vám za pozornost.

Psali jsme: Berki (STAN): Provoz pobočkové sítě je drahý a pošta není schopná ho ufinancovat Berki (STAN): Sociální pedagog. Skutečně to má být pedagogická pozice? Berki (STAN): Babiš dlouhodobě slibuje nesplnitelné a manipuluje Berki (STAN): Pedagogické fakulty dlouhodobě usilují o kvalitní vzdělávání

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama