Bernard (STAN): 5 důvodů, proč je nutné ve veřejných financích zatáhnout za záchrannou brzdu

1. Deficit na důchodovém účtu

Reforma průběžného penzijního systému byla dlouhodobě odkládaná. Státní establishment spoléhal na „dost času“. Za normálních bezinflačních časů by obrovský problém vyhřezl až v druhé polovině 30. let, kdy do důchodu budou odcházet „Husákovy děti“. Jestliže bychom průběžný systém neměnili, dosáhl by deficit důchodového účtu v této době částky ca 5% HDP, tedy absolutně 300 až 350 miliard korun.

2. Dvojnásobný problém s důchody

Problematická situace s průběžným důchodovým systémem ale akcelerovala v souvislosti s pádivou (dvoucifernou inflací), která má, bohužel, obrovskou setrvačnost a zdá se, že nás jen tak neopustí. Kdybychom nyní nezměnili parametry valorizace důchodů, dosáhl by deficit na důchodovém účtu již v tomto roce částky 80 miliard! To nikdo v předinflační době neočekával a problém, který jsme očekávali až v druhé polovině 30. let, bychom způsobili již ve výhledu tří let. Částka, o kterou nyní valorizujeme, zvýší důchody navždy a další valorizace budou extrémně navyšovat důchodový deficit.

3. 70 miliard za úroky

Již nyní každoročně nezdravě zadlužujeme stát, jenom na úrocích za naše zadlužení zaplatíme letos 70 miliard korun. Každý z nás, včetně kojenců, tedy zaplatí ročně na úrocích za státní dluh 7 000 korun. Kdybychom důchodový systém nezměnili, do deseti let bychom atakovali hranici na samotném deficitu důchodového účtu ca 10 % HDP, tedy zhruba 600 miliard korun.

4. Strukturální deficit ČR

Situace ve veřejných financích je dále komplikována celkovým každoročním strukturálním deficitem. Nad poměry žijeme i v jiných oblastech. Čeká nás proto i celková reforma veřejných financí na výdajové a příjmové straně. K tomu zvažte zanedbanou infrastrukturu železniční, silniční, vysokou energetickou náročnost našeho průmyslu, potřebu dekarbonizace našeho hospodářství včetně energetického průmyslu.

5. Dluhová brzda a sešup

Jestliže nyní nezačneme veřejné finance napravovat, můžeme do tří let narazit na dluhovou brzdu, tzn. výši dluhu 55 % našeho HDP. Vláda a my všichni bychom radikálně museli omezit své výdaje. Pokud by se snad hochštaplersky vláda vyhnula i opatřením vyplývajícím z dluhové brzdy, čekala by nás rozpočtová katastrofa, snížení ratingu ČR, neochota půjčovat, radikální zdražení úroků pro ČR a zásah mezinárodních finančních institucí. Někdy tomu říkáme „řecká cesta“.

Josef Bernard

Zdroj.

Ing. Josef Bernard



Ing. Josef Bernard

