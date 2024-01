Bezecný (KDU-ČSL): Nemusí se bičovat, nemusí páchat rituální sebevraždu, měl by jen odstoupit

reklama

Zatímco členská základna nevěřícně kroutí hlavou, lidovečtí pohlaváři se snaží Jurečkův přešlap bagatelizovat. Omluvil se. Měl by snad spáchat rituální sebevraždu?, ptá se třeba Pavel Bělobrádek. Nikoliv Pavle. Rituální sebevraždu po něm nikdo nechce. Pokud však v sobě má jen ždibec sebereflexe, musí odstoupit. Marián Jurečka není jako každý jiný člověk. Je to ministr české vlády. A nevhodným chováním se mohl dotknout nejen pozůstalých obětí tragického střílení, ale všech, pro něž má lidský život nejvyšší hodnotu. Jurečka pošlapal základní civilizační hodnotu. Jurečka se svým jednáním zařadil mezi lidi, jako je Putin a jemu podobní. Nas mnogo. Pohřbít a jedeme dál. Tak to chodí v Rusku, Súdánu nebo Středoafrické republice. Máme si to ale nechat líbit u nás?

Pokud je Jurečka rovný chlap, chybu uzná a odstoupí. Žádné předsednictvo k tomu nepotřebuje. Svým činem by pomohl důvěře lidí ve vládu i svou stranu. Pokud je ale Jurečka křivák za každou cenu lpící na své funkci a postavení, pak se bude dál tvářit jako by se nic nestalo, mlžit, kličkovat a pozastavovat se nad morálními poklesky jiných, třeba Andreje Babiše. V čem je však Jurečka svým chováním jiný? Svou hroší kůží možná umlčí vlastní svědomí, přispěje však k další demoralizaci národa, který pak zvolí takové představitele, které by si možná nikdo z nás nepřál. Činy, jako jsou ty Jurečkovy, rozhodují o tom, kdo bude v Česku za pár let vládnout. Stejně jako minulé činy slovenských nebo třeba maďarských papalášů mají určitě podíl na tom, kdo dnes vládne v těchto zemích. A to už ti pak možná, Pavle Bělobrádku, tak po chuti nebude. Pravda a láska je možná jen ve společnosti, kde vedoucí představitelé reflektují své poklesky a jednají podle toho. Zatím se zdá, že pro Mariána Jurečku a lidovecké papaláše jde už jen o prázdné pojmy.

A co na to všechno říkáte Vy, paní Pekarová? Vy, s Václavem Havlem na tričku? Jak jde dohromady Jurečkovo barbarství a ideály našeho prvního polistopadového prezidenta? Doporučte mu jedinou možnou volbu. Třeba na Vás dá a odstoupí. Třeba se dá ještě něco zachránit.

Převzato z profilu politika.

Ing. Ivo Bezecný KDU-ČSL

mimo zastupitelskou funkci

