Bláha (ANO): Díky dotacím nás EU ovládá. A všichni jste jim skočili na špek

Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den, pane předsedající.

Já bych chtěl reagovat na to, co tady zaznělo. Kdo byl u vlády, když se dotace zaváděly? Kdo tady vládl předcházejících deset let a dovolil, aby se rozvinul tenhle dotační systém do této podoby, kdy se v tom nevyzná nikdo ani na úřadech, natož podnikatelé? Podnikám 28 let. A 28 let říkám, co jste to vymysleli. Kdo nás ovládá díky dotacím? Řekněme si to rovnou. Je to Evropská unie, která k nám přišla a řekla nám - tady vám dáme na stůl tyhle peníze a vy nás za to budete poslouchat. A všichni jste jim skočili na špek. Měli jste možnost všichni to zrušit. Všichni jste byli u vlád, včetně, prostřednictvím pana předsedajícího řeknu konkrétní jména, pana ministra financí pana Kalouska. Ale byla tam i ODS. Byli jste tam všichni. Tak co jste udělali pro to, aby tato nepřehledná situace tady nebyla?

A jinak bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího vzkázat Pirátům. Kdo nepodnikal, neví, co to je. Sedět za stolem, chodit do kanceláře, to umí každý. Zkuste si podnikat. Podnikateli je přisouzeno to, aby využil každé situace, která mu je nabídnuta, která je dle zákonů a právních norem přesně daná. A využít ji pro to, aby pomohl firmě, aby obstála v konkurenčním boji, aby přežila tu dobu, která je, tu nerovnost, která tady je, kdy se k nám dovážejí dotované suroviny a výrobky.

Jiří Bláha ANO 2011

Lídr hnutí ANO pro Liberecký kraj v roce 2017

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV