Bláha (Piráti): Nikdo už nenosí po kapsách MP3 s písničkama Michala Davida

Ochranný svaz autorský (OSA) plánuje zavést nový poplatek na smartphony dovážené do České republiky. Tento krok by mohl vést ke zdražení mobilních telefonů, což by v konečném důsledku zaplatili koncoví uživatelé, tedy běžní lidé. Piráti s tímto krokem nesouhlasí, již dříve prosadili konec zbytečné šikany majitelů provozoven s přijímači, které nevyužívají ke komerčním účelům, ze strany OSA.

„Jakékoli další absurdní požadavky OSA musíme odmítnout. Není to tak dávno, co Piráti této organizaci přistřihli křidýlka, když provozovny osvobodili od poplatků a hudební akce nezávislých kapel od byrokracie a povinnosti nahlašovat nezastupované autory. OSA nyní přichází s dalším způsobem, jak sahat do peněženek lidí. Piráti to pochopitelně odmítají. Požadavek změny na realistický přístup ke kopírovacímu monopolu je v DNA všech pirátských stran na světě,” řekl místopředseda strany Martin Šmída.

Podle návrhu OSA by poplatek činil přibližně 1,5 Kč za gigabajt, s maximální částkou 90 korun za jeden chytrý telefon. „Je absurdní, že OSA chce od lidí vybírat poplatky na základě zdůvodnění, že si lidi na telefony kopírují hudbu od skladatelů zastupovaných OSA. V telefonech máme přece hlavně vlastní fotky a videa, zatímco na hudbu a filmy používáme streamovací platformy. Obrátil jsem se na ministra kultury Baxu za ODS a budu po něm žádat vysvětlení, jak proti těmto vydřidušským plánům zakročí. Před šikanou OSA vás chceme ochránit. Nikdo by neměl zneužívat situace, kdy rodiny trpí kvůli zdražování, a nesmyslně z nich tahat další peníze,“ dodal předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„V době, kdy většina lidí využívá a platí za streamovací služby jako Spotify, Apple Music, YouTube Music, Netflix nebo HBO, je představa, že telefony slouží jako úložiště nelegálních kopií hudby a filmů, úplně zcestná. Není rok 2005 a nikdo už nenosí po kapsách MP3 s písničkama Michala Davida. Lidé si už dneska platí za služby, které odvádějí poplatky autorům, a další zátěž na koncové uživatele je nepřijatelná,“ uvedl místopředseda Pirátů Michal Bláha.

V současnosti se podobné poplatky odvádějí z paměťových médií, jako jsou externí pevné disky, ale na telefony se vztahuje výjimka podle vyhlášky ministerstva kultury z roku 2006. Pokud by byl poplatek zaveden, OSA by si mohla přijít až na 225 milionů korun ročně při zhruba 2,5 milionech prodaných chytrých telefonech, což je výrazný nárůst oproti 87 milionům korun vybraným v roce 2023 z poplatků na paměťových zařízeních.

„Je na čase, aby OSA přehodnotila svůj přístup a přestala považovat každého uživatele za piráta, protože by podle ní ve svém zařízení mohl uchovávat načerno stažený obsah. Musíme chránit zájmy spotřebitelů a zajistit, aby nebyli nespravedlivě zatěžováni dalšími zbytečnými poplatky. Přilepšovat si takto na lidech a podsouvat nám, že úložiště telefonů jsou plná nějakého nakopírovaného obsahu, o kterém nemusí autoři vědět, je nehoráznost,“ uzavřel předseda strany Zdeněk Hřib.

Michal Bláha Piráti



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. et Ing. Martin Šmída Piráti

Politika nové generace

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



1. nám. primátora hl. m. Prahy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky