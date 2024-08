Bláha (Piráti): Správní rada VZP odmítla návrh otevřeného výběrového řízení na ředitele VZP

Pro návrh hlasovali pouze zástupci Pirátů, kteří mají transparentní obsazování podobně významných funkcí přímo v programu pro zdravotnictví, a hnutí STAN. Šéf či šéfka největší zdravotní pojišťovny v Česku tak bude i nadále vybírán pouze z úzkého okruhu kandidátů bez možnosti, aby se na pozici přihlásili vrcholoví manažeři z řad veřejnosti.

„V poslední době utrpěl obraz VZP hned několik šrámů. Vnímám proto jako obrovskou škodu, že se správní rada VZP nerozhodla pro veřejné výběrové řízení, které by, jak věřím, pomohlo tyhle šrámy co nejdříve zahojit,” říká k rozhodnutí správní rady VZP dál pokračovat ve výběru vedení v neveřejném režimu zástupce Pirátů Michal Bláha, který je ve VZP jedním ze třiceti členů správní rady.

„VZP přitom rozděluje téměř 300 miliard korun z veřejného zdravotního pojištění a její služby využívá až 60 % pacientů v Česku. Je tak nejen základním garantem dostupnosti zdravotní péče, ale i nejvlivnější institucí českého zdravotnictví a její ředitelé mají ohromný vliv. Je tak důležité, aby taková instituce byla řízena špičkovým manažerem. Proto jsme za nás navrhovali, a stále to vnímáme jako zásadní, aby ve funkci ředitele byla nejen osoba, která má vizi a jasný plán, ale která bude navíc vybrána v otevřeném výběrovém řízení. Tak, aby nebylo pochyb, že je to výběr na základě jeho či její odbornosti a kompetentnosti, a nikoli zákulisních politických dohod,” dodal Bláha.

Pirátský návrh by transparentnost obsazování vrcholových funkcí posílil a přispěl ke sjednocení způsobu, jakým jsou tyto posty v podobně řízených státních institucích, jako jsou například Letiště Praha, Lesy ČR nebo České dráhy, obsazovány. „Tvrdá statistika ukazuje, že většina top manažerských postů státních organizací a podniků je obsazována otevřeným výběrovým řízením,” potvrzuje Bláha.

„Současný způsob volby ředitele VZP je uzavřený. Zájemci, kteří nejsou spjatí s některou z politických stran, nemají jasný a transparentní způsob, jak se mohou výběru ředitele zúčastnit. Praxe je zkrátka taková, že v úvahu připadají převážně ti, kteří se do hledáčku členů správní rady dostanou prostřednictvím osobních vazeb nebo komerčního lobbingu. A to s sebou logicky může nést mnoho pochybností o tom, jestli pak případný ředitel či ředitelka nebude politicky, osobně či finančně někomu za své nominovaní a následné zvolení zavázán. Transparentní vstup kandidátů by tento prvek nedůvěry snížil,” vysvětluje jedno z rizik současného systému Bára Malíková, která návrh na správní radě předložila.

„Volba ředitele VZP je – dle zákona – výsadním právem správní rady. Náš návrh ale toto právo nijak neomezuje. Nebylo by tedy vůbec nutné jakkoliv měnit zákon a nedošlo by ani k omezení kompetencí členů správní rady – pravomoc vybírat ředitele by i nadále náležela správní radě a nebyla by přenesena na žádnou výběrovou komisi,” odmítá protiargumenty některých radních členka správní rady VZP za Piráty Malíková.

