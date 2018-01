Blažek (ODS): Souhlas vlastníka by měl být nutný k přihlášení k trvalému pobytu

Dobrý den. Děkuji za slovo. Návrh novely obsahuje jednu větu, takže budu velmi stručný. V zásadě nejde o nic jiného než o to, aby se změnila stávající praxe, kdy přihlášení k tzv. trvalému pobytu stačí vlastně souhlas nájemce uživatele bytu, a vůbec se nevyžaduje souhlas vlastníka toho či onoho objektu. Tento návrh z různých důvodů chce tu praxi změnit v tom smyslu, aby souhlas vlastníka byl nutný k tomu, pokud se někdo chce přihlásit k trvalému pobytu. Pokud jde o stanovisko vlády, kdybych řekl nějakou stupnici negací, tak bych ten názor vlády označil jako velmi mírně negativní. A v zásadě bych chtěl ještě pouze dodat, protože jedna věta by měla být odůvodněna stručně, že v prvním čtení jde vždy pouze a jenom o to, zda se sněmovna domnívá, že bychom se určitým návrhem změny zákona měli zabývat. Já si myslím, že ano. A proto navrhuji, abychom to propustili do druhého čtení.

Snad ještě jenom poslední věta, vláda tam vlastně říká, že se to v praxi toho vlastníka objektu vůbec nedotýká. Ale ona to není úplně pravda, protože je spousta případů z praxe, kdy například když se dějí v určitém domě nějaké trable, jsou tam problémy s nočním klidem a podobně, tak přijede policie, a pokud tam má někdo trvalý pobyt, tak ho prostě nemůže z toho domu ani vykázat, zatímco když ten trvalý pobyt nebude mít, tak policie může alespoň zasáhnout a ty lidi například vykázat z toho obydlí. Podobná situace vzniká při exekucích, kdy exekutor v zásadě zjišťuje toho dlužníka podle veřejných evidencí, a dochází nám k tomu, kdy zcela zbytečně vchází i do různých bytů a objektů, kde je ta osoba jenom jakoby nahlášená, a jsou i případy, kdy těch dlužníků je nahlášeno úmyslně více, aby se vyhýbali plnění svých povinností. A ten majitel domu, ke kterému chodí za stejnými dlužníky další a další exekutoři, tak s tím má samozřejmě problémy a nemůže s tím vůbec nic dělat.

Toť v podstatě vše na úvod. Děkuji za pozornost.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. ODS



autor: PV