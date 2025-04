Bondarenková (SPD): Konkrétní možnosti rozumného bydlení na příkladu Prahy 13

Tento text vznikl jako odpověď na dotaz jednoho občana Praha 13, obsahuje však všeobecné principy, které bychom měli mít na mysli při řešení bydlení. Tedy, že to není záležitost jen toho místa, kde byste rádi bydleli. Vliv na vznik takové možnosti kopit si byt nebo si ho pronajmout mají politici a úředníci na mnoha úrovních a samozřejmě také ten, kdo to finálně postaví.

Jako zastupitelka Prahy 13 zvolená za koalici SPD a Trikolora pro Prahu 13 mám v úmyslu nyní i v budoucnu podpořit věrohodné iniciativy, aby na městské části vznikaly byly za rozumnou cenu. I z tohoto důvodu jsme se s kolegy například zajímali o projekt v ulici Jeremiášova, který ukázal, jakou cestou je dobré jít a jakou naopak ne. Projekt nakonec stáhla sama radniční koalice, trochu překvapivě.

Z nebytových prostor na byty

Osobně jsem podávala podnět členům radniční koalice na přeměnu dvou nebytových prostor na byty v jedné škole, kde jsem v Školské radě a ukázala se tam taková možnost. Tam by to bylo s vcelku malými náklady, aby šlo získat bydlení pro dva učitele. Pokud vím na jiné škole je aktuálně realizovaná přístavba s cca 10 byty s podobným účelem.

JUDr. Vladimíra Bondarenková, D.E.A., MBA SPD

Zastupitelka MČ Praha 13

Aby stavba nevadila sousedům je těžké, ale lze to řešit

Na Praze 13, a věřím, že i jinde, je trochu problém s tím, že když se navrhne něco stavět, vznikne iniciativa pro zabránění té výstavbě. To bude i v budoucnu výstavbu nutně limitovat. Je tedy třeba hledat místa, kde to stíní co nejméně lidem, neruší se tím zeleň a podobně. To třeba ta plánovaná výstavba v Jeremiášově ulici nesplňovala, navíc tam měla být řada komerčních, tj. drahých, bytů, jen menší část bytů pro Prahu 13. To řešení není. Podobně nesouhlasím s názorem, který jsem slyšela na IPR, že by parkoviště byla skvělá místa pro výstavbu. Naopak, domnívám se, že právě tam se stavět nemá. Navíc pokud nejsou ve stejném rozsahu zajištěna parkovací místa zdarma.

Iniciativa nutně musí být od státu, ten má na to nejlepší možnosti

Nicméně sama městská část jen tak něco nepostaví, protože tak rozpočet městské části prostě není dimenzovaný. Ale propojit v budoucnu peníze od státu, kraje (tj. Hl. m. Praha) a soukromých subjektů by měla být ta hlavní cesta. Vcelku se mi líbil státní program Dostupné bydlení, jen tam bylo celorepublikově ne dost peněz.

Státní banka

Bylo by skvělé mít pro tento účel zřízenou státní banku, která by poskytovala zvýhodněné úvěry na výstavbu, jak to navrhují naši kolegové, konkrétně paní poslankyně Ing. Marie Pošarová. Líbí se mi i její nápad, aby se stát zase angažoval ve výstavbě. Bylo by vhodné také obnovit stavební spoření v původním rozsahu, přidat zjednodušení pro družstevní výstavbu, určitě zvýhodňovat výstavbu pro mladé, aby jim to umožnilo zakládat rodiny.

Porobně o tom píše např. náš poslanec Ing. Radovan Vích , se kterým spolupracuji (ZDE).

Mikrobyty jen omezeně, ne jimi zaplnit celý dům

Osobně jsem silně proti trendu mikrobytů, těch by měl být v každé stavbě jen omezený počet (na úrovni dřívějších garsonek), protože to pak neslouží kvalitnímu bydlení pro rodiny. Zachovat systém byty 3+1 , 2+1 dostatečné rozlohy a nějaké ty ještě menší byty, ale těch omezeně, to se mi jeví jako nejlepší.

Studentské byty

Případně lze stavět i nějakou obdobu bytů pro studenty, kdy je několik samostatných menších pokojů a k tomu společná kuchyň, obývací pokoj a dvě toalety plus koupelny. To je z mých studentských let v ČR i zahraničí, takový poznatek, že to je pro studenty pohodlné. Bylo by také vhodné, aby ty byty mohly být do budoucna variabilní. V kancelářských budovách to lze, proč ne v soukromých? A využívat klidně prefabrikáty, pokud zlevní a zrychlí výstavbu.

Proč by čeští občané neměli mít výhodu při získání bytu?

Závěrem shrnuji, že na Praze 13 je trochu problém s místem, kde by mohly nové byty vznikat, aniž by to vadilo sousedům. Pokud ale už se bude stavět, měly by to být byty přednostně dostupné pro občany Prahy 13, ideálně české národnosti, nikoli byty investiční, ale byty určené k přímému bydlení majitele, případně lze stavět i část bytů pro dlouhodobé pronájmy (nikoli se smlouvou jen na rok). S využitím vícezdrojového financování, případně na kombinaci hypotéky a stavebního spoření. Snažit se používat takové stavební postupy, které co nejvíce sníží cenu (máme přímo v naší organizaci SPD Praha 13 odborníka přímo na výstavbu, který nám k tomu dává praktické rady a zastupitelem Hl.m. Prahy je za nás kolega, který je architekt).

Vše tohle souvisí s celostátními programy podpory bydlení, které doufám v další vládě budou prosazeny. Je třeba investovat doma, nikoli posílat peníze do zahraniční, pak to půjde snáz.

