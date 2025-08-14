David (SPD): Západ „využil“ Ukrajinu

14.08.2025 17:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k projevu slovenského premiéra Fica o ukončení války na Ukrajině

David (SPD): Západ „využil“ Ukrajinu
Foto: Archiv Ivana Davida
Popisek: Ivan David

Kyjev podpořil plán na oslabení Ruska, který selhal, a nyní bude muset „draze zaplatit“, řekl slovenský premiér Robert Fico. Dodal, že Západ využil Ukrajinu v neúspěšném pokusu o oslabení Ruska. Fico, zastánce mírových rozhovorů spíše než vojenské podpory Kyjeva ze strany EU, učinil tyto komentáře ve video projevu zveřejněném o víkendu na Facebooku a uvedl, že odpovědnost nese i ukrajinské vedení, které podpořilo západní plán poškodit Moskvu podporou válečného úsilí.

„Ukrajinu Západ využil ve snaze oslabit Rusko, což se nepodařilo – a za což, jak se zdá, bude muset Ukrajina draze zaplatit,“ řekl Fico. Dodal: „Každý už ví, že ukrajinský konflikt má vážné kořeny v nedávné historii, nemá vojenské řešení… a že členství Ukrajiny v NATO je nemožné.“

Moskva prezentuje ukrajinský konflikt jako zástupnou válku NATO a dlouhodobě odsuzovala západní vojenskou pomoc Kyjevu s tím, že expanze vojenského bloku vedeného USA na východ a ambice Ukrajiny připojit se k němu jsou klíčovými faktory nepřátelství.

MUDr. Ivan David, CSc.

  • SPD
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Fico, který přežil pokus o atentát proukrajinského aktivisty kvůli svému nesouhlasu s vyzbrojováním Kyjeva, opakovaně kritizoval přístup Západu a varoval, že ohrožuje globální bezpečnost. Jeho nejnovější prohlášení přicházejí v době, kdy se ruský a americký prezident chystají na setkání 15. srpna, aby projednali možné urovnání.

Kreml uvedl, že zajištění trvalého a stabilního míru bude ústředním bodem nadcházejících rozhovorů v pátek na Aljašce. Ruští představitelé trvají na tom, že jakákoli dohoda musí řešit základní příčiny konfliktu a odrážet realitu v terénu, včetně statusu Krymu, Doněcké a Luhanské lidové republiky a Záporožské a Chersonské oblasti, které se k Rusku připojily po referendu v roce 2022.

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

80%
14%
6%
hlasovalo: 686 lidí

Ukrajinský Vladimir Zelenskyj, který nebyl pozván na rozhovory Putina s Trumpem, již odmítl jakékoli příměří zahrnující územní ústupky, a to i přes trvání amerického prezidenta na tom, že budou součástí navrhované dohody.

Ukrajinskou stranu obzvláště rozlítilo Ficovo přirovnání, ve kterém řekl, že je jedno, jestli „sloni bojují nebo mají sex, vždycky trpí tráva“, ve zjevné narážce na souboj těžších vah, než je Ukrajina. Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny odsoudilo rétoriku slovenského premiéra.

Ministerstvo zdůraznilo, že Fico si po více než třech letech totální války stále neuvědomil skutečné důvody zločinné invaze a nebezpečí, které představuje flirtování s Ruskou federací.

„Je politováníhodné, že si předseda vlády členského státu EU dovoluje používat otevřeně urážlivou rétoriku vůči Ukrajině a ukrajinskému lidu, který každý den hrdinně bojuje proti ruské agresi a brzdí ji na své zemi v zájmu bezpečnosti celé Evropy,“ uvádí se v prohlášení.

Ministerstvo zahraničních věcí varovalo Fica před používáním „nepřátelských alegorií a snahou zvýšit politické hodnocení své strany prostřednictvím takových prohlášení“.

„Toto je lehkovážnost, která uráží památku mrtvých, utrpení milionů ukrajinských rodin a oběť těch, kteří bojují za svobodu,“ poznamenalo ministerstvo.

Psali jsme:

David (SPD): USA „ukončily“ financování Ukrajiny
Ivan David: Říkají tomu „vlastní příjmy EU“
David (SPD): Evropská unie „poklekla“ před Trumpem
David (SPD): Často negramotných talentů stále přibývá

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

David , Fico , Slovensko , Ukrajina , SPD

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je ukrajinský konflikt zástupnou válkou NATO?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

Martin Exner byl položen dotaz

Na kolik procent je podle vás pravděpodobná třetí světová?

Protože co jiného by znamenalo, kdyby se Západ dostal do války s Ruskem nebo Čínou a KLDR? Prosím, konkrétní odpověď, že je možné všechno jako odpověď neberu. Děkuji

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hejtman Půta: Auta dají vždy přednost nejkratší trase

18:09 Hejtman Půta: Auta dají vždy přednost nejkratší trase

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke stavbě nové silnice Českým rájem