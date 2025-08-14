Kyjev podpořil plán na oslabení Ruska, který selhal, a nyní bude muset „draze zaplatit“, řekl slovenský premiér Robert Fico. Dodal, že Západ využil Ukrajinu v neúspěšném pokusu o oslabení Ruska. Fico, zastánce mírových rozhovorů spíše než vojenské podpory Kyjeva ze strany EU, učinil tyto komentáře ve video projevu zveřejněném o víkendu na Facebooku a uvedl, že odpovědnost nese i ukrajinské vedení, které podpořilo západní plán poškodit Moskvu podporou válečného úsilí.
„Ukrajinu Západ využil ve snaze oslabit Rusko, což se nepodařilo – a za což, jak se zdá, bude muset Ukrajina draze zaplatit,“ řekl Fico. Dodal: „Každý už ví, že ukrajinský konflikt má vážné kořeny v nedávné historii, nemá vojenské řešení… a že členství Ukrajiny v NATO je nemožné.“
Moskva prezentuje ukrajinský konflikt jako zástupnou válku NATO a dlouhodobě odsuzovala západní vojenskou pomoc Kyjevu s tím, že expanze vojenského bloku vedeného USA na východ a ambice Ukrajiny připojit se k němu jsou klíčovými faktory nepřátelství.
Fico, který přežil pokus o atentát proukrajinského aktivisty kvůli svému nesouhlasu s vyzbrojováním Kyjeva, opakovaně kritizoval přístup Západu a varoval, že ohrožuje globální bezpečnost. Jeho nejnovější prohlášení přicházejí v době, kdy se ruský a americký prezident chystají na setkání 15. srpna, aby projednali možné urovnání.
Kreml uvedl, že zajištění trvalého a stabilního míru bude ústředním bodem nadcházejících rozhovorů v pátek na Aljašce. Ruští představitelé trvají na tom, že jakákoli dohoda musí řešit základní příčiny konfliktu a odrážet realitu v terénu, včetně statusu Krymu, Doněcké a Luhanské lidové republiky a Záporožské a Chersonské oblasti, které se k Rusku připojily po referendu v roce 2022.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Ukrajinský Vladimir Zelenskyj, který nebyl pozván na rozhovory Putina s Trumpem, již odmítl jakékoli příměří zahrnující územní ústupky, a to i přes trvání amerického prezidenta na tom, že budou součástí navrhované dohody.
Ukrajinskou stranu obzvláště rozlítilo Ficovo přirovnání, ve kterém řekl, že je jedno, jestli „sloni bojují nebo mají sex, vždycky trpí tráva“, ve zjevné narážce na souboj těžších vah, než je Ukrajina. Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny odsoudilo rétoriku slovenského premiéra.
Ministerstvo zdůraznilo, že Fico si po více než třech letech totální války stále neuvědomil skutečné důvody zločinné invaze a nebezpečí, které představuje flirtování s Ruskou federací.
„Je politováníhodné, že si předseda vlády členského státu EU dovoluje používat otevřeně urážlivou rétoriku vůči Ukrajině a ukrajinskému lidu, který každý den hrdinně bojuje proti ruské agresi a brzdí ji na své zemi v zájmu bezpečnosti celé Evropy,“ uvádí se v prohlášení.
Ministerstvo zahraničních věcí varovalo Fica před používáním „nepřátelských alegorií a snahou zvýšit politické hodnocení své strany prostřednictvím takových prohlášení“.
„Toto je lehkovážnost, která uráží památku mrtvých, utrpení milionů ukrajinských rodin a oběť těch, kteří bojují za svobodu,“ poznamenalo ministerstvo.
