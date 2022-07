Brabec (ANO): Mám pocit, že se vláda trošku bojí oznamovat nepříjemné zprávy

reklama

Kolegyně, kolegové, pane ministře,

já také zareaguji na pana kolegu Kučeru, vaším prostřednictvím pane předsedající. Pane poslanče, vy jste zaměnil příčinu s důsledkem. Protože jste mluvil o tom, jak tady ta vláda zařídila ty úspory, nebo jak díky vládě budou ty úspory. Ono to je úplně obráceně. Ty úspory jsou díky tomu, že ty ceny energií jsou tak šíleně vysoké, že samozřejmě šetří jak ti obyvatelé, tak ty firmy. To oni dobře ví, jak si mají poradit. Upřímně řečeno, šetří asi každý z nás v této situaci.

Takže to přece není žádná zásluha vlády. To by nebyla zásluha ani naší vlády, není to zásluha ani této vlády. Jediné úspory, na kterých má zásluhu vláda, nebo může mít zásluhu vláda, jsou samozřejmě úspory, které plynou z úsporných opatření, které jsou nějakým způsobem podporovány z různých fondů. Tam se určitě shodneme. Ale tyhle úspory, především spotřeby plynu, jsou prostě proto, že ti lidé se sakra dobře koukají na to, kolik už dneska na té faktuře mají, stejně jako firmy, a budou se na to koukat ještě víc.

Ale najednou se začalo tak nenápadně objevovat právě i téma úspor a podívejme se na Německo. Tam už se o tom hovoří minimálně několik týdnů. Dokonce pan vicekancléř Habeck hovoří o tom, že se sprchuje maximálně pět minut. Tak nevím, jestli také členové české vlády nám to... A to neironizuji, protože já když jsem byl ministr životního prostředí a řešili jsme sucho, tak jsem také lidi nabádal, aby se spíš sprchovali, než koupali ve vaně a šetřila se tak pitná voda. To si myslím, že je ten příklad, který by ta vláda měla vyslat a nebát se. Protože já mám dneska pocit, že se trošku bojí oznamovat lidem ty nepříjemné zprávy.

Děkuji.

Mgr. Richard Brabec ANO 2011



