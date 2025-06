Brázdil (ANO): Sehnat lidi do pohotovostí je velký problém

Děkuji za slovo. Dovolte, aby se také vyjádřil k zákonu o zdravotních službách.

První mé vyjádření je k pozměňovacímu návrhu paní kolegyně Šebelové. Uvedu to příběhem. Často zdravotnická záchrana vlastně čím dál víc jezdí k lidem agresivním, kteří jsou nebezpeční sobě i svému okolí. Doma v domácnosti demolují nábytek, ale jsou agresivní i ke svým členům rodiny. Tento člověk, když slyší, že tam přijíždíme, majáky, toho nechá a on by měl být hospitalizován. Je nebezpečný, byl nebezpečný - byl nebezpečný sobě a svému okolí. Ale ten zákon říká, on to musí dělat bezprostředně.

Takhle to tam dneska máme. Ministerstvo správně řeklo, to tam nedáme, protože samozřejmě, že před příjezdem ten člověk si sedne, zapálí si cigaretu a už to nedělá bezprostředně, tudíž my odjedeme a on může pokračovat v demolici a agresi. Ministerstvo to napravilo, ale paní Šebelová říká - promiňte, Šebková - říká ne, ona to tam chce vrátit. Za mě tedy bych chtěl, abyste, lidi, podpořili vládní návrh, který je dle mého správný. Tak to je první mé vyjádření a jedná se o pozměňovací návrh B.

Dále bych se chtěl vyjádřit k návrhu, který mění pohotovosti. V naší republice, všichni to známe, máme pohotovosti: dětské, dospělé, z toho zubní i lékárenské. V současné době ty pohotovosti jsou pod kraji. Ony je organizují a financují. Velký problém! Velký problém sehnat lidi do pohotovostí. To není ani tolik o penězích, ačkoliv tam hrají roli, ale je to především o tom, že ten lékař, který slouží tu pohotovost a není ve své ambulanci, má jiné lege artis. Kdo mně trochu rozumíte, lege artis v jeho ambulanci, na to je zvyklý, je jiné, než když přijde na pohotovost třeba ve fakultní nemocnici, kde má komplement. Tam už musí postupovat jinak. Proto se toho ti lékaři bojí a samozřejmě hraje tam i roli další. Nejsou a nejsou peníze.

Proto si myslím dobře, ministerstvo navrhlo, změníme to. Pohotovost sebereme krajům, přebereme to a budeme to organizovat tak, že vlastně veškerou zodpovědnost přeberou pojišťovny. Ale představte si sedm pojišťoven, že bude organizovat personálně, aby tam někdo šel. A tak se to opravilo, zase dle mého dobře.

Čili je tu pozměňovací návrh, který to mění a říká, už to nebude organizovat, pojišťovny to nebudou dělat, ale bude to - a teď poslouchejte - dělí to na pohotovosti dospělé a dětské. Ty dospělé tedy budou při urgentech a tam se bude moct podílet i ten personál nemocnice. Dobré. Jestli to bude fungovat, uvidíme. Myslím si, že by to mohlo být dobré. Ta dětská, ta se mění na to, že to tedy nebude při urgentech, ale bude to tam, kde je akutní lůžková péče v oboru pediatrie nebo dětské lékařství. Také dobře. Za mě by toto mohlo fungovat.

Dále ještě ale se zmiňuje i pohotovost zubní. Tady je jenom jmenována. Už se dál nespecifikuje, kde má, kdo to má dělat, ale je tam. Ale víte, co se stalo? A tam mířím ke svému pozměňováku. Chybí tam pohotovost lékárenská. Kolegyně, kolegové, všichni, jak tu sedíme, asi logicky si řeknete, tak když je tu dospělá a dětská a lékař napíše ve dvě hodiny v noci něco, recept, tak je potřeba to někde vyzvednout, jinak ta pohotovost nemá smysl. Takže ta lékárenské pohotovost musí být zachována, aby alespoň někde ten lék, ta maminka pro děcko nebo dospělý dostal. Čili já jsem se snažil, vy mě asi neposloucháte, ale to nevadí, já jsem se snažil, aby ta pohotovost lékárenská tam byla vrácena. A já mám informace, že se to snad povede.

A poslední, ke kterému bych se chtěl vyjádřit, nějakým nedopatřením, ani na výboru jsme to neprobírali, se stalo to, že v definici farmaceutické péče se něco - já nechci říct přilepilo, napsalo, což by umožnilo, představte si, že by v lékárnách mohla být poskytována preventivní, diagnostická, léčebná, léčebně-rehabilitační, ošetřovatelská nebo nebo jiné zdravotní výkony. Asi chápeme, že to je omyl. Já tomu tak chci věřit. Čili tohle bude, takovou mám informaci, že také asi napraveno. Doufám, že ano.

Dál bych se už nevyjadřoval. Myslím, že jsem vás unavil dost, a chtěl bych poprosit, jestli jste se zamysleli a posunuli to dál, nebo lépe řečeno vlastně to odsouhlasili v třetím čtení.

Já vám děkuji za pozornost.